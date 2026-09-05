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Культура «Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста в Петербурге опубликовал документы

«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста в Петербурге опубликовал документы

Все необходимые вопросы для проведения гастролей звезды урегулированы

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«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста в Петербурге опубликовал документы | Источник: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста в Петербурге опубликовал документы | Источник: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty
Источник:

Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty

Организатор выступления Канье Уэста в Петербурге Say Agency опубликовал подписанные документы на проведение концерта.

«Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов», — сказано в сообщении агентства.

Также в компании добавили, что в данный момент почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. А поведение «Газпром Арены» в агентстве назвали провокацией.

Среди документов — два письма от АО ФК «Зенит» за подписью его председателя правления, а в прошлом, можно сказать, легендарного футболиста клуба Константина Зырянова. Первое датировано 5 августа: в нем «ФК Зенит» сообщает, что готов предоставить стадион для подготовки концерта «популярного западного артиста» и его проведения с 6 по 13 октября, но при трех условиях:

  • подписать договор аренды 19 августа;

  • внести предоплату;

  • согласовать макет афиши.

Договор в эти сроки подписан не был, он не подписан до сих пор.

Однако организаторы публикуют следующее письмо — видимо, в контексте разговоров о преждевременной продаже билетов. 14 августа «ФК Зенит» сообщает, что можно выходить в анонсы мероприятия с этого дня и начинать реализацию билетов в согласованную с артистом дату, но опять же при трех условиях:

  • анонс мероприятия в официальных соцсетях самого артиста;

  • заключение договора аренды не позднее 28 августа;

  • предоплата в 50% не позднее 2 сентября.

Как известно, на сайте артиста о концерте сообщалось. Но из письма не совсем понятно: если продажа билетов возможна с 14 августа, каким образом это увязано с условием заключить договор до 28-го числа. Возможно, речь идет о том, что если в какой-то день до 28 августа договор все же заключат — в тот момент организатор и должен выходить на рынок.

Уже 19 августа «ФК Зенит» отправил список требований к самому мероприятию для предоставления стадиона:

  • концерты 10 и 11 октября с завершением не позднее 22:45;

  • поставка и демонтаж оборудования в регламентные сроки;

  • расчетное число зрителей — 60 тысяч;

  • сцена в центре бетонного основания в периметре поля.

Из того, что видно невооруженным глазом: площадка и организатор действительно вели деловые переговоры о концерте и уточняли детали. Однако ключевого события — подписания договора аренды — до сих пор не случилось, а оно значилось как необходимое условие.

4 сентября «Газпром Арена» сообщила, что в ее «календаре событий октября 2026 года никаких концертов зарубежных исполнителей нет». По информации «Фонтанки», в Смольном тоже не получали официальных уведомлений о мероприятии.

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При этом 28 августа источники «Фонтанки» на «Газпром Арене» рассказывали, что в переговорах с организатором концертов — компанией Say Agency — наметилась положительная динамика.

Напомним, концерты американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене» были заявлены на 10 и 11 октября. Однако затем арена сообщила, что никакого договора аренды нет, а без него мероприятие не состоится. Организаторы настаивают, что все в силе, однако уже начали возвращать билеты по заявкам.

Стороны говорят о формальной стороне дела, однако, по данным «Фонтанки», заявлению арены предшествовал звонок сверху.

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Виктория ТрофимоваВиктория Трофимова
Виктория Трофимова
корреспондент отдела новостей
Канье Уэст Гастроли Газпром Арена Санкт-Петербург
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