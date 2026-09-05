Творожная запеканка как в СССР: готовим тот самый десерт из детства

Если творог влажный, его можно слегка отжать через марлю. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20–30 минут, чтобы он стал мягким и сочным. Достаньте яйца и масло из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и ванилин. Добавьте сметану. Важно: тщательно разотрите массу до состояния кремообразной пасты, чтобы разбить все крупные комки творога. В идеале это делают руками или толкушкой, не используя миксер, чтобы не перенасытить массу кислородом.

Всыпьте в творожную массу манную крупу и тщательно перемешайте. Затем добавьте распаренный и обсушенный изюм, распределяя его равномерно по тесту.

Жаропрочную форму (лучше всего прямоугольную) щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте дно и стенки небольшим количеством манной крупы или панировочных сухарей. Это создаст ту самую тонкую корочку и позволит легко достать запеканку.

Выложите творожную массу в форму, разровняйте поверхность. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут до появления ровного золотистого цвета.