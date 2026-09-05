Творожная запеканка как в СССР: готовим тот самый десерт из детства

Кусочек творожной запеканки на завтрак, политый сгущенкой, — одно из самых сладких и светлых воспоминаний детства. Нежная, румяная, с золотистой корочкой, строго одна порция, и никакой добавки. Предлагаем вооружиться венчиком и приготовить школьное блюдо самостоятельно — вам потребуется совсем немного времени. Делимся классическим рецептом, максимально приближенным к советскому ГОСТу.
Ингредиенты
Творог (5–9%) — 500 граммов;
куриное яйцо — 1 штука;
сметана (15%) — 3 столовые ложки;
сахар — 4–5 столовых ложек;
манная крупа — 2 столовые ложки;
сливочное масло — 2 столовые ложки (для теста) и немного для смазки формы;
изюм — 100 граммов (по желанию, можно заменить цукатами);
ванильный сахар — 1 чайная ложка (или щепотка ванилина);
соль — на кончике чайной ложки.
Приготовление
Если творог влажный, его можно слегка отжать через марлю. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20–30 минут, чтобы он стал мягким и сочным. Достаньте яйца и масло из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
В глубокой миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и ванилин. Добавьте сметану. Важно: тщательно разотрите массу до состояния кремообразной пасты, чтобы разбить все крупные комки творога. В идеале это делают руками или толкушкой, не используя миксер, чтобы не перенасытить массу кислородом.
Всыпьте в творожную массу манную крупу и тщательно перемешайте. Затем добавьте распаренный и обсушенный изюм, распределяя его равномерно по тесту.
Жаропрочную форму (лучше всего прямоугольную) щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте дно и стенки небольшим количеством манной крупы или панировочных сухарей. Это создаст ту самую тонкую корочку и позволит легко достать запеканку.
Выложите творожную массу в форму, разровняйте поверхность. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут до появления ровного золотистого цвета.
Самое сложное — набраться терпения. Готовую запеканку нельзя резать горячей, иначе она развалится. Оставьте ее остывать прямо в форме как минимум на 15–20 минут. Только после этого нарезайте на аккуратные прямоугольники.
Секреты идеальной текстуры
Манка должна набухнуть. Если у вас есть время, дайте тесту постоять 15–20 минут после добавления манки, чтобы крупа впитала влагу и запеканка получилась более пышной.
В советских столовых творог для запеканки перетирали руками или пропускали через мясорубку, чтобы сохранить характерную зернистую, но при этом нежную структуру.
Если верх начинает гореть, а середина еще сырая, прикройте форму фольгой и увеличьте время выпекания. Подавайте теплой порционно, полив сметаной, сгущенкой или любимым вареньем.