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Еда Инструкция Творожная запеканка как в СССР: готовим тот самый десерт из детства

Творожная запеканка как в СССР: готовим тот самый десерт из детства

Мягкая, пышная, с румяной корочкой — достаем венчик и идем на кухню

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Заряд вкуса и ностальгии: готовим творожная запеканку из прошлого | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЗаряд вкуса и ностальгии: готовим творожная запеканку из прошлого | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Заряд вкуса и ностальгии: готовим творожная запеканку из прошлого

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Кусочек творожной запеканки на завтрак, политый сгущенкой, — одно из самых сладких и светлых воспоминаний детства. Нежная, румяная, с золотистой корочкой, строго одна порция, и никакой добавки. Предлагаем вооружиться венчиком и приготовить школьное блюдо самостоятельно — вам потребуется совсем немного времени. Делимся классическим рецептом, максимально приближенным к советскому ГОСТу.

Ингредиенты

  • Творог (5–9%) — 500 граммов;

  • куриное яйцо — 1 штука;

  • сметана (15%) — 3 столовые ложки;

  • сахар — 4–5 столовых ложек;

  • манная крупа — 2 столовые ложки;

  • сливочное масло — 2 столовые ложки (для теста) и немного для смазки формы;

  • изюм — 100 граммов (по желанию, можно заменить цукатами);

  • ванильный сахар — 1 чайная ложка (или щепотка ванилина);

  • соль — на кончике чайной ложки.

Приготовление

  1. Если творог влажный, его можно слегка отжать через марлю. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20–30 минут, чтобы он стал мягким и сочным. Достаньте яйца и масло из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

  2. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и ванилин. Добавьте сметану. Важно: тщательно разотрите массу до состояния кремообразной пасты, чтобы разбить все крупные комки творога. В идеале это делают руками или толкушкой, не используя миксер, чтобы не перенасытить массу кислородом.

  3. Всыпьте в творожную массу манную крупу и тщательно перемешайте. Затем добавьте распаренный и обсушенный изюм, распределяя его равномерно по тесту.

  4. Жаропрочную форму (лучше всего прямоугольную) щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте дно и стенки небольшим количеством манной крупы или панировочных сухарей. Это создаст ту самую тонкую корочку и позволит легко достать запеканку.

  5. Выложите творожную массу в форму, разровняйте поверхность. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут до появления ровного золотистого цвета.

  6. Самое сложное — набраться терпения. Готовую запеканку нельзя резать горячей, иначе она развалится. Оставьте ее остывать прямо в форме как минимум на 15–20 минут. Только после этого нарезайте на аккуратные прямоугольники.

Секреты идеальной текстуры

Манка должна набухнуть. Если у вас есть время, дайте тесту постоять 15–20 минут после добавления манки, чтобы крупа впитала влагу и запеканка получилась более пышной.

В советских столовых творог для запеканки перетирали руками или пропускали через мясорубку, чтобы сохранить характерную зернистую, но при этом нежную структуру.

Если верх начинает гореть, а середина еще сырая, прикройте форму фольгой и увеличьте время выпекания. Подавайте теплой порционно, полив сметаной, сгущенкой или любимым вареньем.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Запеканка Творог Завтрак Рецепт
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Комментарии
1
Гость
1 час
Тревожная запеканка.
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