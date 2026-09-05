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Страна и мир Обзор «Вход без дам запрещен»: 10 странностей в турецких отелях, которые удивляют россиян

«Вход без дам запрещен»: 10 странностей в турецких отелях, которые удивляют россиян

Рассказываем, к чему стоит готовиться перед поездкой

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Правила отелей туристам лучше знать заранее | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUПравила отелей туристам лучше знать заранее | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Правила отелей туристам лучше знать заранее

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Турецкие отели могут удивить не только щедрым all inclusive, но и правилами, которые российскому туристу с первого раза понять непросто. Помимо того что нельзя таскать еду со шведского стола и увозить туалетную бумагу «на память», есть и другие необычные и порой странные ограничения. MSK1.RU рассказывает, что в Турции считается нормой, а у россиян может вызвать недоумение.

Одиноких мужчин могут не заселить

В некоторых турецких отелях могут не заселять или не пускать на территорию одиноких мужчин, особенно местных, если среди постояльцев много иностранных туристок. Так владельцы пытаются защитить гостей от нежелательного внимания и приставаний.

«В некоторых турецких отелях, а также на пляжах и даже иногда в ресторанах действует правило „вход без дам запрещен“. Такую табличку можно увидеть на входе. В отелях и на пляжах в Турции, как правило, следят, чтобы соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым», — рассказывает эксперт по Турции, телеведущая Екатерина Караджа.

Большинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUБольшинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Большинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Впрочем, официальных регламентов на этот счет не существует — это не закон Турции и не требование местного Министерства туризма, а внутренняя политика конкретных отелей.

«Официальная версия отельеров звучит так: мы семейный отель, мужской компании у нас будет некомфортно, — объясняет руководитель турагентства „Девятая планета“ Оксана Велигодская. — Большинство курортных отелей Турции работает на семейную аудиторию, и главный продукт, который они продают, — это спокойствие. Отсюда и опасения: система „всё включено“, алкоголь, шум после полуночи, приставания к отдыхающим женщинам. Один скандал, и в отзывах на месяцы вперед появляется „здесь шумно и небезопасно с ребенком“».

Двух мужчин не селят в один номер

Многие турецкие отели, особенно работающие по системе «всё включено», могут отказать в бронировании номера для двух мужчин без женщин или детей. Причем правило нередко применяют формально, не вникая в обстоятельства. Под ограничения могут попасть отец с сыном, братья, двое друзей или коллег.

«При этом в самой Турции такую практику уже признали дискриминацией. Был случай, когда отель в Анталье отменил оплаченную бронь двух друзей и получил штраф, — добавляет Оксана Велигодская. — Институт по правам человека и равенству назвал это дискриминация по половому признаку без объективных оснований. Но практика жива, потому что отель предпочтет заплатить штраф в случае жалобы, чем рисковать репутацией семейного курорта».

На двух женщин в одном номере запрет обычно не распространяется | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUНа двух женщин в одном номере запрет обычно не распространяется | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

На двух женщин в одном номере запрет обычно не распространяется

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Чтобы не столкнуться с таким отказом уже после оплаты, лучше заранее подтвердить возможность такого заселения у отеля. Если речь идет об отце с сыном или братьях, стоит указать родство.

Гостей не пускают в номера

Еще одна странность для россиян: если к вам в номер захочет подняться знакомый, то сотрудник на стойке регистрации попросит его предъявить паспорт, может потребовать оплату за дневной визит или вовсе не разрешить пройти дальше лобби. Особенно строго к этому относятся, если гость и постоялец разного пола: например, когда к иностранке, снимающей номер, приходит местный мужчина.

Парам без брака могут отказать

Для пары, которая официально не зарегистрировала отношения, заселиться в один номер в крупных городах Турции обычно не проблема. А вот в центральных и восточных регионах страны отели могут не заселить в один номер.

При этом в Турции есть концепты, рассчитанные исключительно на молодоженов | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUПри этом в Турции есть концепты, рассчитанные исключительно на молодоженов | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

При этом в Турции есть концепты, рассчитанные исключительно на молодоженов

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

«В глубинке в Анатолии могут отказать в проживании, если пара заселяется без свидетельства о браке, — предупреждает Екатерина Караджа. — Это правило не касается туристических городов, а в основном действует в маленьких городах с традиционными устоями. Связано с тем, что мужчина не должен жить с женщиной до брака».

Гигиенический кран в туалете

Еще одна яркая деталь местной культуры, с которой сталкиваются туристы в турецких отелях любого уровня, — это гигиенический кран. Вместо привычного для многих гибкого гигиенического душа на стене прямо в заднюю стенку чаши унитаза встроена специальная форсунка. Подача воды регулируется отдельным краном, расположенным рядом на стене или на самом унитазе. Это традиция, корни которой уходят в религию, где принято очищение водой.

Душ вместо ванной

Чаще всего в турецких отелях установлен только душ, а возможность принять ванну — большая редкость. Понежиться в пене можно разве что в некоторых гостиницах международных сетевых брендов, где часто останавливаются иностранные гости, или крупных пятизвездочных отелях на анталийском побережье.

Отели только 18+

Есть в Турции и отели, куда детей не заселяют вовсе. Чаще всего это люксовые гостиницы, рассчитанные на спокойный отдых пар, молодоженов и взрослых гостей. Главный плюс такого формата очевиден: никаких детских криков у бассейна, шумных игр и необходимости терпеть «яжематерей», когда хочется просто тишины.

Для Турции концепция 18+ далеко не новая | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUДля Турции концепция 18+ далеко не новая | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Для Турции концепция 18+ далеко не новая

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

«Подобные ограничения встречаются в Турции, но такие условия устанавливают лишь отдельные объекты размещения, — рассказали в сервисе „Островок“. — Если у объекта есть особые правила проживания и он предал их сервисам бронирования, туристы увидят информацию об этом в разделе с дополнительной информацией в карточке отеля».

Оплата только наличными

В небольших отелях, особенно в провинции, платить придется чаще всего только наличными. При этом можно попросить скидку примерно на размер комиссии сайта бронирования. Отличный лайфхак для самостоятельных путешественников, которые не ограничиваются в Турции массовым «олл-инклюзивом».

За сок и кофе просят доплату

Даже в отелях с концепцией «всё включено» или шведским столом на завтрак не всё бывает бесплатным. За свежевыжатый апельсиновый сок, порционное мороженое и сваренный турецкий кофе чаще всего приходится доплачивать отдельно. Причем ценник не всегда бывает гуманным, так что лучше заранее уточнять у официантов, что входит в стоимость, а за что потом выставят счет.

Даже на «всё включено» вас может поджидать требование заплатить | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUДаже на «всё включено» вас может поджидать требование заплатить | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Даже на «всё включено» вас может поджидать требование заплатить

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Полотенца превращают в фигурки

Лебеди, цветы и сердечки из полотенец на кровати — классика курортного сервиса в Турции, которую многие с удовольствием фотографируют на память. Но еще сильнее удивляет искреннее отношение местных к детям: турки обожают малышей, особенно светловолосых. Они могут совершенно искренне и без задней мысли потрепать ребенка за щечку, угостить сладостями или сделать небольшой подарок.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Турция All inclusive Отель Отпуск за границей Море Бронирование
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