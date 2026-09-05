Гнал без прав: в полиции озвучили подробности ДТП на остановке в Ярославле

В полиции рассказали, как случилось ДТП с «Мерседесом» у «Рио» в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Водитель «Мерседеса» въехал в остановку в Ярославле, пытаясь уехать от наряда. Версию, которую ранее озвучили очевидцы в соцсетях, официально подтвердили в УМВД России по Ярославской области.

Утром 5 сентября черная иномарка на скорости протаранила остановку с людьми у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. На месте скончался 41-летний мужчина, еще двоих пострадавших забрали в больницу.

«На проспекте Октября нарядом ДПС Госавтоинспекции выявлен автомобиль „Мерседес“, водитель которого не выполнил требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения», — рассказали в полиции.

Наряд направился за ним. В этот момент иномарка врезалась в остановочный комплекс, где были люди.

«18-летний водитель „Мерседеса“, не имевший права управления транспортным средством, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.

В полиции рассказали подробности ДТП на остановке в Ярославле Источник: УМВД России по Ярославской области / Max