Гнал без прав: в полиции озвучили подробности ДТП на остановке в Ярославле

Водитель «Мерседеса» въехал в остановку в Ярославле, пытаясь уехать от наряда. Версию, которую ранее озвучили очевидцы в соцсетях, официально подтвердили в УМВД России по Ярославской области.
Утром 5 сентября черная иномарка на скорости протаранила остановку с людьми у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. На месте скончался 41-летний мужчина, еще двоих пострадавших забрали в больницу.
«На проспекте Октября нарядом ДПС Госавтоинспекции выявлен автомобиль „Мерседес“, водитель которого не выполнил требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения», — рассказали в полиции.
Наряд направился за ним. В этот момент иномарка врезалась в остановочный комплекс, где были люди.
«18-летний водитель „Мерседеса“, не имевший права управления транспортным средством, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.
Ранее мы публиковали кадры с места аварии. Все подробности о ДТП собираем в онлайн-трансляции.