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Происшествия Гнал без прав: в полиции озвучили подробности ДТП на остановке в Ярославле

Гнал без прав: в полиции озвучили подробности ДТП на остановке в Ярославле

Иномарка влетела в людей

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В полиции рассказали, как случилось ДТП с «Мерседесом» у «Рио» в Ярославле | Источник: читатель 76.RUВ полиции рассказали, как случилось ДТП с «Мерседесом» у «Рио» в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

В полиции рассказали, как случилось ДТП с «Мерседесом» у «Рио» в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

Водитель «Мерседеса» въехал в остановку в Ярославле, пытаясь уехать от наряда. Версию, которую ранее озвучили очевидцы в соцсетях, официально подтвердили в УМВД России по Ярославской области.

Утром 5 сентября черная иномарка на скорости протаранила остановку с людьми у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. На месте скончался 41-летний мужчина, еще двоих пострадавших забрали в больницу.

«На проспекте Октября нарядом ДПС Госавтоинспекции выявлен автомобиль „Мерседес“, водитель которого не выполнил требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения», — рассказали в полиции.

Наряд направился за ним. В этот момент иномарка врезалась в остановочный комплекс, где были люди.

«18-летний водитель „Мерседеса“, не имевший права управления транспортным средством, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.

В полиции рассказали подробности ДТП на остановке в Ярославле

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Ранее мы публиковали кадры с места аварии. Все подробности о ДТП собираем в онлайн-трансляции.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
8
Гость
15 минут
Наверно сынок чинуши или депутата
Гость
18 минут
Мало того, что без прав, так ещё и в голове пусто. Надо же додуматься пуститься в бега
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Гость
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