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Город Путин поддержал идею привлекать к борьбе с БПЛА добровольцев с категорией «Д»

Путин поддержал идею привлекать к борьбе с БПЛА добровольцев с категорией «Д»

С предложением вышел военкор Евгений Поддубный

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Негодных по состоянию здоровья хотят направить в тыловые войска | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНегодных по состоянию здоровья хотят направить в тыловые войска | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Негодных по состоянию здоровья хотят направить в тыловые войска

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин поддержал идею привлекать к борьбе с беспилотниками добровольцев с категорией «Д» в военном билете («Не годен к военной службе»). Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.

«Понятно, что не все. Понятно, что есть костяк добровольцев, которые, оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников», — заявил военкор в беседе с президентом.

«Жень, сразу скажу, поддерживаю», — ответил Владимир Путин.

По словам Поддубного, мужчины с категорией годности «Д» могли бы без отправки на передовую защищать небо и уничтожать дроны в подразделениях «БАРС» в своих городах, селах и на предприятиях. Он добавил, что к нему поступало уже множество подобных обращений.

Категория «Д» в военном билете означает полную негодность к военной службе и освобождение от исполнения воинской обязанности.

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Женя Авербах
корреспондент
Владимир Путин Категория годности Атака БПЛА Евгений Поддубный
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