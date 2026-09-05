Путин поддержал идею привлекать к борьбе с БПЛА добровольцев с категорией «Д»

Негодных по состоянию здоровья хотят направить в тыловые войска Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин поддержал идею привлекать к борьбе с беспилотниками добровольцев с категорией «Д» в военном билете («Не годен к военной службе»). Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.

«Понятно, что не все. Понятно, что есть костяк добровольцев, которые, оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников», — заявил военкор в беседе с президентом.

«Жень, сразу скажу, поддерживаю», — ответил Владимир Путин.

По словам Поддубного, мужчины с категорией годности «Д» могли бы без отправки на передовую защищать небо и уничтожать дроны в подразделениях «БАРС» в своих городах, селах и на предприятиях. Он добавил, что к нему поступало уже множество подобных обращений.