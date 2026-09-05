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Происшествия Автобус с детьми столкнулся с самосвалом в Новосибирской области — есть жертвы

Автобус с детьми столкнулся с самосвалом в Новосибирской области — есть жертвы

В аварии пострадали 12 человек

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Некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНекоторые пострадавшие в тяжелом состоянии | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В Новосибирской области произошло ДТП. Микроавтобус с детьми столкнулся с грузовым автомобилем. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

«В Тогучинском районе, на 45-м км автомобильной дороги К-19р, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки Howo и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 509 Новосибирский автовокзал — Главный — р. п. Горный», — сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, предварительно, в результате аварии пострадали 12 человек, среди них дети. Один человек погиб на месте.

Как сообщает Telegram-канал Baza, двоих пострадавших зажало в салоне. Одного взрослого госпитализировали, а второго отправили в Новосибирск. Отмечается, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на участке автодороги сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение. Исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района Новосибирской области выехал на место происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняют.

Обновлено 13:59 (мск): Следственный комитет завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП под Новосибирском. На месте работают сотрудники оперативных органов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Авария Автобус с детьми
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Комментарии
1
Гость
48 минут
Нужно запретить самокаты.
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Гость
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