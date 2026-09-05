Российские фигуристы Дикиджи и Семененко встали на пъедестал на международном турнире в Токио

Владислав Дикиджи занял первое место Источник: Championat.com

Фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на международном турнире Kinoshita Group Cup. Третье место получил фигурист Евгений Семененко. Соревнования проходят в Токио.

Турнир серии «Челленджер» завершится 6 сентября. Он стал первым соревнованием, на котором выступают российские фигуристы после отстранения в 2022 году.

Дикиджи получил 265,68 балла (88,79 за короткую программу + 176,89 за произвольную). Второе место завоевал японец Сюн Сато (255,92; 85,71 + 170,21). Третьим стал еще один российский фигурист Евгений Семененко (253,30; 74,41 + 178,89).

А вот Петр Гуменник, выступавший в феврале на Олимпиаде в Италии, занял шестое место (236,25; 65,54 + 170,71).

Дикиджи 22 года и он стал чемпионом России 2025 года, а также неоднократно побеждал на этапах Гран-при России. В турнире сезона-2025/26 он занял седьмое место на национальном чемпионате. Семененко, которому 23 года, дважды становился чемпионом России, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали на национальных соревнованиях. Гуменнику 24 года. Он трижды становился победителем финалов Гран-при России, является чемпионом страны, а также серебряным и бронзовым медалистом национальных соревнований.