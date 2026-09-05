НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, дождь

ощущается как +11

0 м/c,

 734мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
«Локомотив» vs «Трактор»
Ярославль из Лего
Афиша на выходные
Где провести роскошный корпоратив
Что с бензином
Очередь за проездными
Туристы остались без денег
Когда дадут отопление
Спорт Российские фигуристы Дикиджи и Семененко встали на пъедестал на международном турнире в Токио

Российские фигуристы Дикиджи и Семененко встали на пъедестал на международном турнире в Токио

Они получили первое и третье место

41
Владислав Дикиджи занял первое место | Источник: Championat.comВладислав Дикиджи занял первое место | Источник: Championat.com

Владислав Дикиджи занял первое место

Источник:

Championat.com

Фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на международном турнире Kinoshita Group Cup. Третье место получил фигурист Евгений Семененко. Соревнования проходят в Токио.

Турнир серии «Челленджер» завершится 6 сентября. Он стал первым соревнованием, на котором выступают российские фигуристы после отстранения в 2022 году.

Дикиджи получил 265,68 балла (88,79 за короткую программу + 176,89 за произвольную). Второе место завоевал японец Сюн Сато (255,92; 85,71 + 170,21). Третьим стал еще один российский фигурист Евгений Семененко (253,30; 74,41 + 178,89).

А вот Петр Гуменник, выступавший в феврале на Олимпиаде в Италии, занял шестое место (236,25; 65,54 + 170,71).

Дикиджи 22 года и он стал чемпионом России 2025 года, а также неоднократно побеждал на этапах Гран-при России. В турнире сезона-2025/26 он занял седьмое место на национальном чемпионате. Семененко, которому 23 года, дважды становился чемпионом России, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали на национальных соревнованиях. Гуменнику 24 года. Он трижды становился победителем финалов Гран-при России, является чемпионом страны, а также серебряным и бронзовым медалистом национальных соревнований.

На турнире в нейтральном статусе выступают российские фигуристы, в том числе Александра Игнатова (Трусова), для которой это первые соревнования после Олимпиады-2022. Узнать, как прошёл первый день турнира и чем он запомнился, можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Спорт Фигурное катание Япония Турнир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу
Марк Гуськов
Супер-эксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам для мамы.
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Рекомендуем