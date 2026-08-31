«Девочка приехала»: в Ярославль привезли спасенную львицу — видео

В Ярославль приехала спасенная военными в Луганске львица Сима. Ее заметили на передовой и забрали в цирк. Теперь она будет участвовать в программе «Империя львиц» (0+) под руководством заслуженного артиста России Виталия Смолянца.
«Передача хищницы Росгосцирку потребовала тщательной подготовки и заняла больше месяца. Содействие в решении вопроса оказал генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный», — рассказали в Росгосцирке.
Дрессировщица программы Инна Исаева поделилась, что обучать сложным трюкам Симу сразу не будут. Для начала с львицей нужно пообщаться и поиграть.
«Репетиции обычно начинаются примерно с восьми месяцев, а введение в основную группу зависит от психологической и физической готовности животного. У каждого свой характер и свой темп», — дополнила Инна.
В своих соцсетях дрессировщица уже опубликовала кадры с малышкой. Сима пока знакомится с манежем и разгуливает по залу.
«Девочка приехала», — подписала фотографии Инна.
В Росгосцирке отметили, что Симу ждет насыщенная цирковая жизнь. В номерах из программы она примет участие во время гастролей. Так, малышка отправится в Гомель, а в ноябре посетит и Луганск.
«Так замкнется символический круг: жители Луганска, которые переживали за судьбу львицы и помогали ей сделать первые шаги к новой жизни, вновь увидят свою любимицу — уже как артистку Росгосцирка», — прокомментировали в Росгосцирке.
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