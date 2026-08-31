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Животные «Девочка приехала»: в Ярославль привезли спасенную львицу — видео

«Девочка приехала»: в Ярославль привезли спасенную львицу — видео

Малышку помогал забрать Эдгард Запашный

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В Ярославском цирке появилась новая львица | Источник: Росгосцирк / Vk.ruВ Ярославском цирке появилась новая львица | Источник: Росгосцирк / Vk.ru

В Ярославском цирке появилась новая львица

Источник:

Росгосцирк / Vk.ru

В Ярославль приехала спасенная военными в Луганске львица Сима. Ее заметили на передовой и забрали в цирк. Теперь она будет участвовать в программе «Империя львиц» (0+) под руководством заслуженного артиста России Виталия Смолянца.

«Передача хищницы Росгосцирку потребовала тщательной подготовки и заняла больше месяца. Содействие в решении вопроса оказал генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный», — рассказали в Росгосцирке.

Дрессировщица программы Инна Исаева поделилась, что обучать сложным трюкам Симу сразу не будут. Для начала с львицей нужно пообщаться и поиграть.

Сима уже подружилась с артистами цирка | Источник: Росгосцирк / Vk.ruСима уже подружилась с артистами цирка | Источник: Росгосцирк / Vk.ru

Сима уже подружилась с артистами цирка

Источник:

Росгосцирк / Vk.ru

«Репетиции обычно начинаются примерно с восьми месяцев, а введение в основную группу зависит от психологической и физической готовности животного. У каждого свой характер и свой темп», — дополнила Инна.

В своих соцсетях дрессировщица уже опубликовала кадры с малышкой. Сима пока знакомится с манежем и разгуливает по залу.

Пока Сима знакомится с новым домом | Источник: Инна Исаева / Vk.ruПока Сима знакомится с новым домом | Источник: Инна Исаева / Vk.ru

Пока Сима знакомится с новым домом

Источник:

Инна Исаева / Vk.ru

Львица будет участвовать в осенних гастролях | Источник: Инна Исаева / Vk.ruЛьвица будет участвовать в осенних гастролях | Источник: Инна Исаева / Vk.ru

Львица будет участвовать в осенних гастролях

Источник:

Инна Исаева / Vk.ru

«Девочка приехала», — подписала фотографии Инна.

В Росгосцирке отметили, что Симу ждет насыщенная цирковая жизнь. В номерах из программы она примет участие во время гастролей. Так, малышка отправится в Гомель, а в ноябре посетит и Луганск.

«Так замкнется символический круг: жители Луганска, которые переживали за судьбу львицы и помогали ей сделать первые шаги к новой жизни, вновь увидят свою любимицу — уже как артистку Росгосцирка», — прокомментировали в Росгосцирке.

В цирке показали видео с Симой

Источник:

Росгосцирк / Vk.ru

Ранее в Ярославле нашелся попугай ара, улетевший из зоопарка 26 августа. Самца обнаружили ярославцы в Норском, на улице 1-й Арефинской. Птица перелетела через Волгу.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Цирк Львица Спасение животного
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Комментарии
23
Гость
52 минуты
бедный котенок....солнца больше не увидит...вся жизнь в клетке
Гость
1 час
Важно, что даже в такое время находят ресурсы заботиться о природе
Читать все комментарии
Гость
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