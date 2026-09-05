Вам уже пора? Названы годы рождения для диспансеризации в 2027-м

До 40 лет россияне проходят диспансеризацию раз в 3 года, а с 40 лет — ежегодно Источник: фото с сайта 29.RU

О диспансеризации многие вспоминают после сообщения от страховой или объявления в поликлинике: год рождения снова имеет значение. В 2027 году по действующим правилам до 40 лет полная диспансеризация проводится раз в 3 года, а с 40 лет — ежегодно. Но есть важная оговорка: приказ Минздрава № 404н, который сейчас устанавливает порядок обследований, действует только до 1 июля 2027 года. Поэтому для второй половины года правила еще могут переутвердить или скорректировать.

Какие годы рождения проходят диспансеризацию в 2027 году

Для людей от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в 3 года. При этом считается не дата рождения, а календарный год, в котором человек достигает нужного возраста. То есть ждать дня рождения не надо: если 40 лет исполнится только в декабре 2027-го, право на ежегодную диспансеризацию относится уже ко всему 2027 году.

В 2027 году плановая диспансеризация по действующей возрастной схеме положена тем, кто родился в:

2009 году — 18 лет;

2006 году — 21 год;

2003 году — 24 года;

2000 году — 27 лет;

1997 году — 30 лет;

1994 году — 33 года;

1991 году — 36 лет;

1988 году — 39 лет.

Все, кто родился в 1987 году и раньше, в 2027-м достигнут 40 лет или будут старше, поэтому могут проходить диспансеризацию ежегодно.

Ежегодное обследование также предусмотрено для некоторых отдельных категорий граждан вне общей возрастной схемы.

Работодатель сохраняет средний заработок за день, предусмотренный для диспансеризации Источник: GPT

Что делать, если вашего года рождения нет в списке

Взрослым доступен ежегодный профилактический медицинский осмотр. Он меньше по объему, чем диспансеризация, но помогает оценить основные риски и понять, нужны ли дополнительные обследования.

В него входят анкетирование, измерение роста, веса и окружности талии, расчет индекса массы тела, проверка давления, общего холестерина и глюкозы натощак. Флюорография обычно проводится раз в 2 года, ЭКГ — при первом профилактическом осмотре, а с 35 лет — ежегодно. Внутриглазное давление после первого измерения проверяют ежегодно с 40 лет. Набор процедур зависит от возраста и пола.

Государственная программа объясняет задачу профилактики: «Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний».

Что входит в диспансеризацию

Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый — скрининговый: профилактический осмотр, исследования по возрасту, предусмотренные онкоскрининги и консультация по результатам. Если обнаруживаются отклонения или врачу нужны уточнения, пациента направляют на второй этап — дополнительные исследования и консультации специалистов.

После 40 лет в первый этап входит общий анализ крови, а некоторые онкологические обследования назначаются только в определенные возрастные периоды. Поэтому набор исследований у людей разного возраста может отличаться.

Для 2027 года есть и дополнительные профилактические возможности. Программа госгарантий на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусматривает однократное определение липопротеина (а) у пациентов 18–40 лет. Липидный профиль в возрасте 18–39 лет предусмотрен раз в 6 лет, а с 40 лет — раз в 3 года.

Липопротеин (а), или Lp(a), — это частица крови, похожая по строению на «плохой» холестерин LDL. Его уровень в основном определяется наследственностью и обычно мало зависит от питания, веса и физической активности. Повышенный Lp(a) связан с более высоким риском атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Профилактический осмотр проверяет давление, холестерин и глюкозу даже между годами диспансеризации Источник: GPT

Где пройти диспансеризацию

Диспансеризация и профилактический медосмотр проводятся бесплатно в рамках государственных гарантий и системы ОМС. Обычно обращаться нужно в поликлинику по месту прикрепления. График можно узнать на сайте медорганизации, по телефону или непосредственно в регистратуре, также предусмотрена дистанционная запись через государственные информационные сервисы вроде ЕМИАС и «Госуслуг».

Профилактические обследования должны быть организованы в том числе вечером по будням и по субботам, а первый этап рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня.

Можно ли взять день на работе

Трудовой кодекс дает работникам право на освобождение от работы для диспансеризации с сохранением среднего заработка. До 40 лет это 1 рабочий день раз в 3 года, после 40 лет — 1 день ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам предусмотрено 2 рабочих дня в год. День нужно согласовать с работодателем письменным заявлением. Справка из медорганизации может понадобиться, если это установлено локальными правилами.