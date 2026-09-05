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Может грозить до 12 лет: смертельное ДТП на остановке в Ярославле дошло до главы СК

Решается вопрос о задержании водителя «Мерседеса»

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Дело о смертельном ДТП на остановке дошло до Бастрыкина | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, читатель 76.RUДело о смертельном ДТП на остановке дошло до Бастрыкина | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, читатель 76.RU

Дело о смертельном ДТП на остановке дошло до Бастрыкина

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram, читатель 76.RU

Спустя несколько часов смертельное ДТП на остановке в Ярославле дошло до главы СК Александра Бастрыкина. Напомним, утром 5 сентября 18-летний парень без прав, угоняя на черном «Мерседесе» от патрульных машин, влетел на скорости в остановку с людьми на Тутаевском шоссе. На месте скончался 40-летний мужчина, еще двоих человек увезли в больницу.

Как сообщили в полиции, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, и не имеющим права управления транспортными средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Решается вопрос о задержании водителя», — добавили в полиции.

По «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело могут передать в Следственный комитет. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе ярославского управления предоставить доклад о случившемся и решении, принятом в ведомстве.

Все, что известно о ДТП, публикуем в онлайн-трансляции.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Уголовное дело
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Комментарии
37
Гость
2 минуты
20-25 лет нужно за такое давать
Гость
9 минут
повлекшее по неосторожности смерть человека Какая неосторожность? Человек сознательно гнал и отлично понимал что делает! Таким права вообще нельзя выдавать никогда!
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Гость
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