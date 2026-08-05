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Город Показали двухэтажные поезда, которые пустят между Ярославлем и Москвой. Фото

Показали двухэтажные поезда, которые пустят между Ярославлем и Москвой. Фото

Состав протестировали ночью 5 августа

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В РЖД начали тестировать двухэтажные поезда Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Телеграмма РЖД / TelegramВ РЖД начали тестировать двухэтажные поезда Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Телеграмма РЖД / Telegram

В РЖД начали тестировать двухэтажные поезда Ярославль — Москва

Источник:

Телеграмма РЖД / Telegram

В Российской железнодорожной компании начали тестировать двухэтажные поезда, которые планируют запустить по маршруту Ярославль — Москва. О том, что они появятся, рассказывал ярославский губернатор еще весной. Речь шла об их запуске с начала лета.

В РЖД рассказали, что первый тестовый обкаточный рейс один из поездов совершил ночью 5 августа.

«Главная задача испытаний — определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь», — рассказали в РЖД.

Стало известно, как будут выглядеть двухэтажные поезда Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Телеграмма РЖД / TelegramСтало известно, как будут выглядеть двухэтажные поезда Ярославль&nbsp;— Москва | Источник: Телеграмма РЖД / Telegram

Стало известно, как будут выглядеть двухэтажные поезда Ярославль — Москва

Источник:

Телеграмма РЖД / Telegram

Поезд «Аврора» курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, он считается скоростным и более бюджетным вариантом в сравнении с «Сапсаном».

Точное время в пути компания пока не называет, но можно предположить, что это будет не дольше трех часов, а, скорее всего, ощутимо быстрее.

В марте 2026 года губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции для журналистов объяснял, что для сокращения времени в пути потребуется реорганизовать движение поездов, частично освободив их от грузовых составов. То есть проблема быстрой связи со столицей во многом кроется в загруженности направления.

«Когда мы говорим про развитие экономики, то расстояние до Москвы — это и промышленность, агропромышленный сектор, строительство и туризм. Для туризма это имеет огромное значение. Потому что, если будем проигрывать по времени близлежащим регионам по отношению к Москве, то, значит, они поедут туда», — пояснял губернатор значимость сокращения времени езды между Москвой и Ярославлем.

В редакцию прислали видео двухэтажного поезда «Аврора» со станции «Которосль»

Источник:

читатель 76.RU

Недавно между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный железнодорожный рейс, его расписание мы публиковали здесь. Кроме того, из Москвы до Рыбинска запустили «Ласточки» с остановкой в Ярославле.

Ранее губернатор также говорил о планах запустить прямые поезда в Нижний Новгород.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Поезд Рейс РЖД
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Комментарии
39
Гость
3 минуты
Это просто кайф! Двухэтажный поезд между Ярославлем и Москвой наконец-то поездка станет комфортнее. А если ещё и время в пути сократят вообще мечта будет!
Гость
1 час
слава богу, за ум взялись. хоть что то полезное и нужное
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Гость
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