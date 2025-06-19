«Мне реально угрожали»: Елена Летучая раскрыла неприглядную изнанку съемок «Ревизорро»

Елена Летучая рассказала о преследованиях и фобиях после съемок «Ревизорро» Источник: Шоу Воли / Rutube











Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала о преследованиях из-за шоу «Ревизорро» (16+). В эфире программы «Шоу Воли» (16+) на ТНТ 46-летняя звезда телевидения откровенно рассказала о пережитом.

«Я действительно в тот момент стала бояться за свою жизнь и жизни своей команды», — поделилась Летучая.

Один из самых напряженных инцидентов произошел в северном городе Салехард. Во время съемок одна из владелиц заведения, где проходила проверка, напала на ведущую и ее съемочную группу. Команде пришлось спасаться бегством. С тех пор у Елены развилась фобия — страх больших скоплений людей.

«Угрозы поступали, когда мы снимали московскую серию „Ревизорро“. Звонили все — и бандиты, и сами бизнесмены. В период съемок в Москве муж нанял мне охрану. Я очень боялась садиться за руль — казалось, что в машину могли подложить взрывное устройство. Фобия, которую я получила в „Ревизорро“, — боязнь толпы. Мне кажется, что меня могут ударить ножом, потому что мне реально угрожали. Когда вокруг много людей, у меня начинается стресс», — рассказала ведущая.

Елена Летучая — о своих страхах Источник: Шоу Воли / Rutube

За годы работы в проекте Летучая не только морально выгорела, но и физически истощилась из-за постоянных перелетов и напряженного графика. В мае 2017 года, столкнувшись с проблемами со здоровьем, она приняла решение покинуть шоу.

В какой-то момент здоровье дошло до такой точки, что пришлось сделать выбор: либо я остаюсь в программе, либо ухожу, лечусь и продолжаю жить дальше — более-менее здоровая, улыбающаяся и адекватная. Елена Летучая телеведущая