«Выросла в самых суровых краях»: телеведущая Елена Летучая показала свой экстремальный отдых

«Выросла в самых суровых краях»: телеведущая Елена Летучая показала свой экстремальный отдых

Звезда утверждает, что ярославцы отдыхают именно так

143
Январские каникулы звезда посвятила активному отдыху | Источник: Елена Летучая / TelegramЯнварские каникулы звезда посвятила активному отдыху | Источник: Елена Летучая / Telegram

Январские каникулы звезда посвятила активному отдыху

Источник:

Елена Летучая / Telegram

47-летняя Елена Летучая поделилась кадрами со своего новогоднего отдыха. Звезда не забывает и свои ярославские корни.

«Когда ты выросла в самых суровых краях России, твой отдых выглядит так», — отметила телеведущая из Ярославля.

Елена Летучая прокатилась на квадроцикле

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Елена Летучая опубликовала видео с поездки по заснеженным лесам. На кадрах видно, как телеведущая катается на квадроцикле по сугробам. Также на своем пути звезда встретила диких рысей.

«Вот такие певуны», — подписала видео Елена Летучая.

Телеведущая встретила диких рысей

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Кто такая Елена Летучая?

Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8, она вместе с родителями переехала в город Тынду Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.

Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.

Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.

Телеведущая не первый раз делится кадрами своего отдыха в соцсетях. За 2024 год звезда несколько раз ездила на Мальдивы. Поделилась с подписчиками путешествием в «лучший город» на Земле, а в свой день рождения вывезла маму на дорогой курорт на райских островах.

В 2025 году Елена Летучая поделилась впечатлениями от семейного отдыха в Карелии. Большое впечатление на звезду произвела поездка в ЮАР. Она рассказала об экстремальном отдыхе с акулами, а также поделилась мнением о сафари.

