Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов

Нововведение позволит сократить случаи занижения таможенной стоимости Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, меняющий налоговый кодекс. Нововведения могут ударить по кошельку предпринимателей из-за ужесточения контроля цен при импорте товаров, а также раскрыть анонимность некоторых сделок. Наши коллеги из NGS.RU попросили финансового эксперта Анастасию Завгородную изучить документ и собрать главные тезисы — читайте подробный разбор законопроекта и узнайте, кого могут коснуться эти изменения.

Анастасия Завгородняя Доцент кафедры учета и финансовых технологий факультета экономики и управления Университета биотехнологий

НДС не по реальной выручке

Какие же изменения несет законопроект? В первую очередь — контроль за ценами при импорте товаров из стран ЕАЭС. Законопроектом вводится новая статья, которая устанавливает особенности определения цены для целей налогообложения НДС при импорте товаров с территории государств — членов Евразийского экономического союза.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.

Согласно статье, для товаров, подлежащих обязательной маркировке, стоимость сделки должна находиться в интервале рыночных цен. Но если заявленная цена ниже (минимальной отметки. — Прим. ред.), для расчета НДС будет использоваться именно минимальная рыночная цена. При этом налоговые органы получают право требовать транспортные накладные, счета-фактуры, договоры даже вне рамок налоговых проверок.

К примеру, компания N ввозит из Белоруссии партию обуви, подлежащей маркировке, и купила товар у местного поставщика по цене 2000 рублей за пару. На российском рынке аналогичные бренды продаются дистрибьюторами минимум по 4000 рублей (это нижняя граница интервала рыночных цен) и максимум по 6000 рублей (верхняя граница).

Компания N решает реализовать обувь быстро и выставляет цену 3000 рублей. Так как стоимость ниже минимальной рыночной цены, налоговая инспекция обяжет компанию рассчитать НДС исходя из 4000 рублей, а не из реальной выручки.

Конечно, для компании это снизит рентабельность сделки и чистую прибыль, но вместе с тем потребует более тщательного планирования закупок в дальнейшем. Таким образом, законопроект делает схемы с занижением стоимости импорта из ЕАЭС экономически невыгодными и легко выявляемыми для налогового контроля.

Хотелось бы отметить, что такое нововведение позволит сократить случаи занижения таможенной стоимости и уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

А что с маркетплейсами?

Процесс сделки по товарам, которые ввозят из ЕАЭС, будет проходить в несколько этапов. Компания-импортер заключает контракт с поставщиком и доставляет товары в Россию, и, если продукты подлежат обязательной маркировке «Честный ЗНАК» или прослеживаемости, сделка автоматически попадает под особый налоговый контроль.

Стоит отметить, что правила не применяются к товарам, которые реализуются продавцами из ЕАЭС напрямую физическим лицам через маркетплейсы. Следующий этап — определение цены для НДС.

Стоимость товаров предпринимателей проверят по ценам аналогичных контрактов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После ввоза товаров импортеру надо определить стоимость сделки так, чтобы она укладывалась в интервал рыночных цен. Порядок определения промежутка аналогичен правилам трансфертного ценообразования по статьям 1055 и 1059 НК РФ.

Налоговая служба будет сравнивать вашу стоимость с ценами на сопоставимые товары в аналогичных сделках. Следует помнить, что нужно правильно рассчитать цену и не занизить меньше минимального уровня, так как НДС придется платить всё равно по нижней границе рыночных цен.

А как же налоговый орган будет определять интервал? Основным способом станет метод сопоставимых рыночных цен, специалисты будут формировать базу данных по стоимости продажи идентичных или однородных товаров при схожих коммерческих условиях. Источниками станут как внутренние базы данных ФНС, так и отчетность банков, информационные системы маркировки и прослеживаемости товаров, а также внешняя коммерческая информация.

Исчезнет анонимность мелких расчетов

Следующее изменение — усиление контроля за банковскими счетами физлиц: законопроект значительно расширяет информационное взаимодействие между банками, Центробанком и налоговыми органами. Так, банки будут обязаны передавать в ФНС сведения об открытии или закрытии счетов иностранцев и людей без гражданства.

Помимо этого, документ вводит обязанность постановки на налоговый учет иностранцев через банки при открытии счетов или получении электронных средств платежа. А ЦБ должен направлять в ФНС информацию о физлицах, операции которых имеют признаки предпринимательской деятельности.

Отметим, что введенные изменения направлены на минимизацию случаев, когда доходы людей, получаемые от других физических лиц, остаются вне поля зрения налоговой. Примером этого являются переводы через СБП за оказанную услугу или выполненную работу.

Как нововведения отразятся на жизни граждан? В первую очередь, исчезнет анонимность мелких расчетов. Сейчас переводы между физическими лицами (например, через СБП) воспринимаются как «личные» деньги, например, подарки, возврат долга, помощь родственникам, — они не облагаются налогом.

Законопроект фактически стирает грань между личными переводами и незарегистрированным предпринимательством. И если человек занимается репетиторством, ремонтом, продает товары через соцсети и регулярно получает платежи от разных людей, то алгоритмы ЦБ могут пометить его счет как имеющий признаки бизнеса.

Под прицел налоговиков попадут незарегистрированные предприниматели Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

После сигнала от Банка России налоговая сможет запросить детализированную выписку по счету вне рамок проверки. Гражданину придется объяснять происхождение средств и доказывать, что он не занимается предпринимательством.

И если выяснится, что это оплата услуг или работ без статуса самозанятого или ИП, то ему доначислят НДФЛ.

Как законопроект отразится на банках?

Банки будут обязаны передавать ИНН при открытии счета. Для иностранцев и лиц без гражданства процедура станет сложнее: компания сама инициирует их постановку на учет в ФНС, и открыть счет «просто по паспорту» без полной идентификации будет практически невозможно. Любые несоответствия станут поводом для блокировки операций до выяснения обстоятельств.

Нововведения повлияют и на представителей банковской сферы: резко увеличится объем отчетности. И если раньше сотрудники сообщали об открытии счетов организаций и ИП, то теперь поток данных увеличится в несколько раз за счет всех физических лиц.

Вместе с тем у банков появится обязанность сообщать не только о факте открытия или закрытия счета, но и о предоставлении права использовать корпоративные и персонифицированные ЭСП. За выдачу недостоверных сведений по счетам и реквизитам вводятся санкции — штраф 40 000 рублей за каждый случай.

Единственным способом избежать штрафа станет самостоятельное обнаружение ошибки и её исправление до того, как ее найдет налоговая. Это приведет к тому, что банки начнут совершенствовать и дорабатывать автоматизированные системы для исключения человеческого фактора.

Законопроект еще не рассматривали в первом чтении Госдумы, в случае принятия изменений они вступят в силу с 1 января 2027 года.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что в результате реализации положений ожидаются дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет в сумме не менее 49,3 миллиарда рублей ежегодно начиная со следующего года. Это следует из оценки ФНС России.