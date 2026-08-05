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Страна и мир Путин устроил масштабные перестановки в Минобороны

Путин устроил масштабные перестановки в Минобороны

Рассказываем о назначениях

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Все службы тыла сосредоточат в одних руках, сказал Путин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВсе службы тыла сосредоточат в одних руках, сказал Путин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Все службы тыла сосредоточат в одних руках, сказал Путин

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней он сделал ряд важных назначений.

Все службы тыла теперь сосредоточатся в одних руках, заявил Путин. Руководить ими будет командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», — подчеркнул президент.

Путин объявил о назначении командующим Сил беспилотных систем РФ генерала Дениса Лямина, который с 2023 года возглавлял штаб Центрального военного округа. Эти войска создали еще осенью 2025 года, однако командующего с тех пор не назначали.

«Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», — отметил Путин.

Андрей Иванаев возглавит группировку «Центр». По словам президента, это одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики.

«Кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, — непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — добавил Путин.

И. о. начальника группировкой «Восток» назначили генерал-лейтенанта Петра Болгарева. Соответствующее решение приняли по предложению генерал-полковника Андрея Иванаева.

В конце встречи Путин попросил руководство Минобороны РФ и Генштаба доложить о ситуации в зоне СВО. Эту часть заседания провели в закрытом формате.

«Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника генерального штаба и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор», — обратился Путин к военным.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Минобороны Назначение
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Комментарии
20
Гость
3 часа
нуууу. кого посадили??????????????? ах, никого....
Гость
6 часов
Зато вот укры всех переплюнули. Это ж надо главой внешней разведки назначить чела с тройным гражданством! Он там на троих сразу работать будет, тройную з/п получать?
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