Лехино казино. Как работал подпольный «Лас-Вегас» «самого скрытного вора в законе»

Силовики накрыли сеть подпольных казино Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В Приволжье тихо судят участников дела, которое в прошлом году прогремело на всю страну. Речь о сети подпольных казино, которые приносили деньги «самому скрытному вору в законе» из Москвы.

Алексею Иванову 54 года, и до недавнего времени он ни разу не попадал в поле зрения силовиков. В последние несколько лет Иванов, он же Леха Московский, якобы «крышевал» подпольный «Лас-Вегас» в Нижнем Новгороде при помощи местных авторитетов. Как работал незаконный игорный бизнес, на суде рассказали свидетели. Подробности — в репортаже редакции NN.RU.

Зал судебных заседаний едва вмещает всех участников процесса. На воображаемой скамье подсудимых — 13 человек, троих из них привели в наручниках. Следствие считает их опасными для общества, обвинения предъявлены соответствующие.

За стеклом оказались 65-летний Александр Лазарев (Лазарь), ранее занятый в ритуальном бизнесе, 59-летний Николай Месник, судимый за воровство, и главная фигура процесса — 54-летний Алексей Иванов (он же Леха Московский).

Дело рассматривают в областном суде Источник: Павел Тиунов / NN.RU

Раньше всех троих называли бы «блатными», сегодня их обвиняют в экстремизме — организации запрещенного в России движения АУЕ*, которое испокон веков требует денег. Финансы, по материалам дела, шли из Нижнего Новгорода.

С еще 10 подсудимыми Лазарева, Месника и Иванова объединяет обвинение в организации нелегальных азартных игр. В городе раньше работала целая сеть подпольных казино с покером и рулетками, которая несла прибыль Лехе Московскому, считает обвинение. Тот в свою очередь, якобы имея статус вора в законе, прикрывал подпольный бизнес по всем фронтам.

Как работали подпольные казино?

О том, как работали подпольные казино, в суде рассказал ценный свидетель. 59-летний предприниматель Андрей (имя изменено) признался, что уже 30 лет играет в азартные игры и со многими подсудимыми пересекался, «еще когда казино было легальным». Их же встретил в прошлом году в нелегальном заведении, куда его однажды пригласил некий Максим Ревзин — давний знакомый.

«Я был там, наверное, четыре-пять раз, играл во всё, что там было: в рулетку, в покер, в так называемый междусобойчик», — отметил свидетель.

Попасть в подпольное казино ему как опытному игроку не составляло труда: после предварительного созвона по телефону дверь в подвальное помещение открывалась сама, скорее всего, работало видеонаблюдение. По словам свидетеля, владельцем заведения он считал Максима Ревзина. Большинство подсудимых представали перед ним в роли крупье, дилеров и работников зала, а Лазарев и Месник зачастую просто пили чай, иногда играли.

Ценный свидетель дает показания Источник: Павел Тиунов / NN.RU

«За один визит я мог проиграть около 100 тысяч рублей. Как я играю — это практически хобби, а за хобби надо платить. Плюсовых не бывает», — пояснил свидетель.

Игра закончилась в одно мгновение, когда в подпольное казино ворвались бойцы СОБР и полицейские. Персонал заведения и посетителей уложили лицами в пол — среди них оказался и свидетель. Скорее всего, именно поэтому он так откровенно рассказывал на суде о своем пристрастии и о людях, которые давали ему возможность поиграть.

Офис под казино

Помещение, в котором находилось подпольное казино, принадлежит мужу местной жительницы Екатерины (имя изменено). Она рассказала в суде, что сдала коммерческую площадь через риелтора Максиму Ревзину, который обещал устроить в помещении офис.

«У нас была договоренность ничего не перестраивать, ничего не ремонтировать. В месяц за аренду помещения Ревзин передавал наличными 100 тысяч рублей. Дважды передал, на третий месяц начал кормить завтраками», — рассказала свидетельница.

Когда арендатор перестал выходить на связь, женщина приехала проверить помещение и увидела опечатанную дверь. Обратилась в полицию, где ей рассказали, что внутри работало подпольное казино.

В подвальном помещении еще в прошлом году кипела игра Источник: 2Gis

Еще одно нелегальное заведение с покерными столами и рулеткой Максим Ревзин якобы устроил в другом здании. Он договорился с собственником, что в счет аренды отремонтирует помещения для своего строительного бизнеса, но по факту построил только новый забор и поставил дверь с кодовым замком. Когда арендатор перестал выходить на связь, владелец недвижимости взломал дверь.

«Когда мы вошли в помещение, то там вообще никакие работы не производились, ничего не перебивалось. Единственное, что нас очень сильно удивило, был очень стойкий запах никотина. То есть помещение было настолько сильно прокурено, что запах просто въелся во всё», — отметила свидетельница.

Позже собственника вызвали в Следственный комитет, где объяснили, что его недвижимость использовали в нелегальном бизнесе. Работа всей сети подпольных казино прекратилась в одночасье. В ту же ночь в Москве задержали Алексея Иванова.

Все свидетели заявили, что ничего не слышали ни про Иванова, ни про Леху Московского. Обвинение между тем продолжает настаивать, что именно он был тайным бенефициаром подпольного игорного бизнеса в городе.

Давно не вор?

Алексея Иванова задержали в мае 2025 года. Визит силовиков к столичному предпринимателю сопровождался оперативной видеосъемкой, отрывок которой позже был опубликован в интернете. На ней немного ошалевший от неожиданной встречи с силовиками Иванов отвечает на вопросы. Но главный так и остался без ответа.

«Вором в законе являетесь?» — спрашивает оперативник.

«Ой, ну хватит. 100 раз уже…» — начинает увиливать Иванов.

«Да или нет?» — напирает силовик.

«Что я украл?» — продолжает вилять задержанный.

«Вы вор?» — продолжается допрос.

«Всё, не могу, пожалуйста. Нормально же разговаривали», — так и не ответил на вопрос Иванов.

Впоследствии секретные источники поделились с журналистами тайными страницами жизни Лехи Московского. РБК сообщал, что Иванов окончил 7 классов, в армии не служил, никогда официально не работал, что не помешало к 54 годам обзавестись коттеджем в Москве с бассейном и тренажерным залом. Какое-то время он якобы жил в Нижнем Новгороде и общался с местными криминальными авторитетами — Сергеем Разживиным (Сека) и Андреем Гамлевским (Гамлет).

Слева направо за стеклом: Николай Месник, Александр Лазарев и Алексей Иванов Источник: Павел Тиунов / NN.RU

Редактор сетевого издания «Прайм Крайм» (ведет летопись воров в законе) в общении с журналистами Lenta.ru заявила, что Иванова «короновали» еще в 90-е, но вскоре он потерял свой статус, «так что не успел попасть в милицейские картотеки или агентурные сообщения».

«Он уже давно не вор», — пояснила журналистка.

Адвокат Иванова Алексей Скворцов подчеркивал, что слух о Лехе Московском как о воре в законе пошел случайно: кто-то похвастался знакомством с ним и для пущей важности вновь наделил солидным статусом. Информация дошла до московских силовиков, которые сочли разработку таинственного «законника» делом принципа, добавила редактор портала «Прайм Крайм».

Спецоперация потребовала значительных усилий, поскольку Иванов очень тщательно подходил к выбору круга общения, а прослушку на его автомобиль установить не удалось из-за высокой степени защиты. Даже после задержания в его гаджетах не было предосудительной информации. Но зацепка всё же нашлась: следователи обнаружили регулярные поступления на счет Иванова из Нижнего Новгорода. Считается, что Леха Московский получал половину от прибыли подпольных казино.

Алексей Иванов вину не признаёт ни по одному обвинению. По самому тяжкому — о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

А вот Максима Ревзина среди подсудимых по этому делу нет. Его будут судить отдельно. Так бывает, когда человек идет на сотрудничество со следствием и дает ценные показания. Возможно, это как раз один из таких случаев.