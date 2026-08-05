Куда летит больше всего беспилотников: статистика

Атаки нарастили за последние несколько месяцев (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Число беспилотников, атакующих Москву, за последние месяцы кратно увеличилось. На столицу летят две трети всех дронов, запускаемых по России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы видим нарастание таких угроз. В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — сказал Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

Также мэр рассказал, как Москва готовится к отражению атак. По его словам, город по поручению президента Владимира Путина плотно взаимодействует с Министерством обороны и силами ПВО.

«Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, разворачиваем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных», — отметил Собянин.

В Москве также производят линейку перехватчиков дронов. Помимо этого, для военных формируют добровольческое подразделение в помощь силам ПВО, заключил глава города.