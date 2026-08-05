Машину гендиректора завода, производящего дроны, подорвали в Екатеринбурге

Автомобиль сгорел Источник: читатель и источник Е1.RU

Под Екатеринбургом взорвался автомобиль. По данным источника Е1.RU в экстренных службах, это было покушение на руководителя оборонного предприятия Владимира Ткачука.

По информации собеседника издания, Mercedes предпринимателя подорвали 4 августа в поселке Большой Исток. Мужчина выжил, но с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Источник: читатель Е1.RU

Владимир Ткачук — генеральный директор и совладелец компании «Уралдронзавод», которая производит FPV-дроны «Упырь». Его предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс.

Тяжелое состояние Ткачука подтвердили ТАСС в оперативных службах. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пресс-службы силовых ведомств не комментируют происшествие, ссылаясь на статью 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

Жительница поселка рассказала, что слышала на месте происшествия. По ее словам, звуки ее напугали.

«Перед пожаром был слышен громкий взрыв. Что это было на самом деле, непонятно. Но страшно», — сообщила читатель Е1.RU.