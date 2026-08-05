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Город В Ярославле сирота-участник СВО ждал 12 лет, чтобы получить положенную квартиру

В Ярославле сирота-участник СВО ждал 12 лет, чтобы получить положенную квартиру

Где в итоге ему выделили квадратные метры

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Участник СВО из Ярославля не мог получить квартиру | Источник: военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизонуУчастник СВО из Ярославля не мог получить квартиру | Источник: военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

Участник СВО из Ярославля не мог получить квартиру

Источник:

военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

Сирота из Ярославля получил квартиру спустя 12 лет после постановки на очередь за положенным жильем. Сейчас 26-летний Артем Метеличев — действующий участник СВО.

Когда он был еще ребенком, его маму лишили родительских прав. Отца он не знал. По закону Артему была положена квартира от государства. В 2014 году юноша встал в очередь. Повзрослев, он подписал котракт на службу с Минобороны.

Участник СВО получил квартиру

Источник:

военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

Время шло, парень так и не получил жилья. Он пытался обращаться в различные инстанции, но ситуация не менялась. Тогда к делу подключились военные следователи.

«Были приняты необходимые меры для реализации жилищных прав военнослужащего. Организовано взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, изучены документы, подтверждающие право Артема Метеличева на обеспечение жилым помещением. В результате проведённой работы уполномоченным органом принято решение об обеспечении военнослужащего жилым помещением. Сержанту Артему Метеличеву предоставлена квартира», — рассказали в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославскому гарнизону.

Военный получил квартиру в новостройке на улице Александра Додонова в Брагине, чему был очень рад и благодарил ярославский отдел военного СКР.

В очереди на жилье в Ярославской области стояли 1885 выпускников детских домов на 1 января 2026 года. Доходит до того, что квартиры они получают уже когда сами заводят семьи и детей. Очередь пошла на уменьшение с 2025 года (тогда было больше двух тысяч ожидающих положенную квартиру). В качестве варианта быстрее решить проблему власти предлагают жилищные сертификаты вместо готовых квадратных метров.

В 2026 область планирует выдать 77 жилищных сертификатов и купить 104 квартиры для сирот.

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Тогда было сказано о том, что чтобы полностью обеспечить всех ярославских сирот жильем, нужно около 9 млрд рублей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сирота Участник СВО Квартира Военный следователь
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Комментарии
33
Гость
6 минут
Заголовок так составлен будто бы сво уже 12 лет длится
Гость
1 час
Тут главное составить грамотно Zавещание!
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Гость
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