«Повезло, осталась со всеми пальцами»: Летучая рассказала об экстремальном отдыхе с акулами в Африке

Телеведущая рассказала о своем отпуске в ЮАР Источник: Елена Летучая / Telegram

Ярославская телеведущая Елена Летучая поплавала в море с акулами во время отпуска в ЮАР. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

«Люблю активно отдыхать и где-то даже экстремально. В целом такая активность и любознательность — с детства. Когда узнала, что в ЮАР можно плавать с акулами в клетке, сразу записала в уме, что это сделаю», — поделилась Летучая.

Телеведущая отметила, что было страшно находиться рядом с хищниками, но призналась, что не пожалела об этом опыте.

Елена Летучая плавала в море с акулами Источник: Елена Летучая / Telegram

«Из-за надвигающегося шторма волны были большие, и меня жестко трясло по клетке — особенно учитывая, что я держалась одной рукой, а второй снимала на камеру. Я всё время хваталась за клетку, а не за специальные поручни — повезло, осталась со всеми пальцами. Шучу, всё хорошо! ЮАР исполнила мечту», — рассказала Елена Летучая.

Звездная телеведущая часто делится кадрами со своих путешествий. Во время поездки в ЮАР Летучая поделилась, что побывала на сафари в Африке среди диких животных. Но ее разочаровало, что экскурсия была заранее спланирована. Телеведущая ожидала настоящего экстрима с поиском животных в дикой природе, а гид заранее отследил местоположение зверей, и они просто проехались по всем точкам.