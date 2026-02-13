Ну и что было дальше? Как рассыпалось шоу «ЧБД» и где теперь его ведущие

С начала 2026 года многих поклонников особенно беспокоит судьба шоу «Что было дальше?» (18+). После того как Нурлану Сабурову запретили въезд в страну, зрители, как и сами комики, в недоумении: будет ли шоу продолжать выходить вообще и кто заменит главное связующее звено между гостем и резидентами. Однако смена состава не впервой для шоу, и о некоторых участниках сейчас остается только вспоминать.

Артур Чапарян

Путь в юморе начался у Артура со сцены КВН, где он играл вместе с братом. Когда его заметили продюсеры ТНТ, то предложили выступать в шоу «Stand Up» (18+) и «Открытый микрофон» (16+). Долго на телевидении Артур не задержался, ему не нравилось, что его называют «тот с ТНТ», и он начал выступать в обычных клубах и запустил интернет-проект «Stand Up Club #1», который публиковал юмористические шоу.

Артура часто обвиняли в грубости и агрессии. Это проявлялось как на живых выступлениях, где он хамил зрителям и уходил со сцены из-за критических замечаний, так и в интернет-шоу, где он не стеснялся нелестно высказываться о звездах шоу-бизнеса.

— Злость порождает юмор. Это ж всё злость. Человек, который шутит над чем-то, он ставит себя выше ситуации. Он ее описывает со своей точки. Бывают и другие случаи, где он жертва. Но в целом всё равно он осуждает всё, критикует, анализирует. Это злость, — отвечал на критику Чапарян.

Такой подход к юмору казался идеальным мэтчем для шоу «ЧБД». Резиденты могли не стесняться в выражениях, говорить всё, что думают, поэтому Артура пригласили на съемки первых выпусков.

Продержался Чапарян недолго и меньше чем через год ушел из шоу, заявив, что для него обстановка на шоу слишком токсична и ему тяжело работать в большом коллективе.

Артур отправился в свободное плавание. В 2021 году он записал сольный стендап-концерт, но вместо того, чтобы делать его бесплатным, создал собственный сайт и сделал просмотр видео платным. До него еще никто из российских комиков этого не делал, и дело оказалось прибыльным. За первые же сутки он заработал больше 1 миллиона рублей, и это было только начало.

После удачного старта Чапарян начал предоставлять другим комикам возможность публиковать их выступления и зарабатывать.

За последние годы в жизни Артура не обошлось без скандалов. В одном из интервью он заявил, что не считает, что женщин в чем-то ущемляют, и высказался, что не понимает, почему он не может шутить над ними так, как захочет.

На него тут же набросилась волна негативных комментариев, где женщины напомнили о неравной оплате труда, сексуальном и домашнем насилии, которым больше подвержены девушки, и других трудностях. В ответ на это Чапарян выкатил еще один пост, где вместо извинений продолжил раздувать конфликт.

— Если я ничего не знаю о жизни женщины, потому что я мужчина, то и вы ничего не знаете о жизни мужчин, потому что вы женщины. Поэтому вы не можете говорить о том, чья жизнь на самом деле сложнее. Мужчинам много о чем нельзя говорить, потому что они мужчины, — ответил на критику Артур.

В 2022 году Чапарян перебрался из Москвы в Ереван, где живет до сих пор и больше не приезжает выступать в Россию.

Сергей Детков

После ухода Чапаряна ему на смену пришел Сергей Детков. Юмориста без одной руки сразу невзлюбили за слишком жесткий юмор, который часто переходил в оскорбления. Детков старался смириться с хейтом в сети и тем, что его постоянно сравнивают и не в лучшую сторону с другими резидентами, но чаша терпения оказалась не безграничной.

Последней каплей стал приход на шоу Олега Майами. Гость протянул ему две руки, чтобы поздороваться, а увидев, что у Сергея только одна, жестко высмеял физический недостаток. После шоу Майами публично принес свои извинения. Он объяснил свое поведение тем, что другие участники тоже шутят, порой жестко, и он подумал, что тоже может так делать.

— Сергей Детков! Примите мои извинения и будьте здоровы! Я никогда не был сторонником подобных насмешек, но раз формат вашей программы позволяет такого рода юмор, то я всего лишь разделил его с вами. Я действительно не имею никаких претензий и обид! Я знал, на что шел. И рад, что смог развеселить вас даже таким способом! — написал Олег.

По словам Сергея, у него начались проблемы с психикой. Он перестал любить юмор и всё, что с ним связано, поэтому ушел из шоу и в целом из публичного поля. Некоторое время о Сергее ничего не было слышно, но недавно стало известно, что он перебрался в Великобританию и начал снова выступать. Судя по последним видео, он заметно осунулся и отрастил усы и бородку, из-за которых его сейчас сложно узнать.

Илья Макаров

Илья Макаров пришел на шоу «Что было дальше?» на замену Деткову и оказался его полной противоположностью. Для Ильи, которого из-за фамилии нередко называли Макаром, это была возможность начать сольную карьеру. До этого его чаще воспринимали в паре с Антоном Шастуном, с которым они играли в КВН в команде «Будьте внимательны».

Шастун уже успел прославиться в «Импровизации» (16+), а Макаров пока не достиг такого успеха. «ЧБД» стал для него настоящим прорывом: образ русского богатыря с двухметровым ростом, бородой и добродушными шутками над гостями завоевал сердца зрителей.

Макарова стали приглашать на десятки других шоу. А в 2025 году он впервые дебютировал как актер в сериалах «Вечерняя школа» (16+) и «Кибердеревня» (16+).

Макаров редко дает интервью и рассказывает о личной жизни, и все факты чаще узнаются также на записи различных шоу. О том, что комик женился, он рассказал на съемках «Женского форума» (18+) и показал кольцо на безымянном пальце под разочарованные вздохи зрительниц. Кто его супруга и чем она занимается, Илья хранит в секрете.

Тамби Масаев

В 10 классе Тамби начал играть в КВН, и тут понеслось. В университете Масаев придумал «Лену Куку». В дуэте вместе с Рустамом Рептилоидом они подали заявку в «Comedy Баттл», но быстро выбыли. В 2016 году они взяли реванш и победили, а после повторили свой успех в еще одном спецсезоне.

Комик выиграл денежный приз, работу в команде телеканала, а также место резидента Comedy Club. От последнего он отказался, так как посчитал, что не вписывается в формат. Тем более в это время зародилась идея создать шоу «Что было дальше?».

Первоначально в нем должны были сниматься Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и участники шоу «Импровизация». После записи пробного выпуска все поняли, что состав нужно менять. Остались только Тамби и Рустам, и к ним присоединились Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Артур Чапарян.

В шоу не раз высмеивали, что Тамби занял место правой руки Нурлана. Он легко сглаживал острые углы во время беседы, смягчал обстановку и менял тему, из-за чего поклонники шоу посчитали его одним из самых добрых ведущих.

— Тамби — лучшее, что случалось в юморе в целом. Господь храни этого чудо-медвежонка, — писали под выпусками.

О «Лене Куке» Тамби тоже не забыл. Вместе с бывшими участниками команды они создали отдельный канал, где регулярно выходят новые выпуски юмористических шоу.

Рустам Рептилоид

Еще одна потеря потерь для шоу «Что было дальше?» случилась в 2019 году,, когда проект покинул Рустам Рептилоид. Первое время поговаривали, что из юмора комик никуда уходить не собирается и просто устал, что его ассоциируют только с «ЧБД», а не с его концертами и выступлениями.

— Рустам никуда не делся, также в Москве занимается стендапом, комедиями, скетчами и так далее. Просто он устал от ЧБД. Возможно, даже от популярности, — комментировал уход резидента Сабуров.

Рустам действительно продолжал появляться в проектах «Лена Кука» и на телевизионных шоу. А в 2021 году даже вернулся в число ведущих «Что было дальше?», но это была лишь разовая акция ради праздничного выпуска. Но реакция остальных комиков запомнилась и стала мемом на несколько месяцев.

Подписчики шоу надеялись, что Рептилоид появится еще, а может быть, вернется и насовсем. Но оказалось, что Рустам полностью оставил юмор и занялся музыкой.

— Рустам ушел в другую сферу — он устал от юмора, и он теперь диджей. Причем очень успешный и успешный именно из-за музыкального вкуса, — раскрыли шоуранеры «ЧБД».

Последние годы Рустам выступает в клубах и играет диджей-сеты под псевдонимом Reptiloid.

Эмир Кашоков

Эмир интересовался юмором с детства, но на сцену впервые вышел, когда учился в институте бизнеса и управления. Вместе с Тамби, Рустамом Рептилоидом и другими студентами они создали команду «Лена Кука» и один за другим покоряли юмористические фестивали. Для многих выступления были лишь игрой и дополнительным увлечением, но Эмир воспринимал всё всерьез.

— Я даже на КВН ездил и в основном работал там, а все обычно ездят туда пить, — с грустью отзывался о начале своего творческого пути Эмир.

В какой-то момент Кашоков потерял всякий запал, завязал с юмором и устроился работать юристом. Однако долго Эмир не продержался и, когда узнал, что «Лена Кука», где остались только Тамби и Рустам, планирует побороться за главный приз в «Comedy Баттле», вернулся в команду.

— Это был период, когда необходимо было расставить приоритеты: заработок сейчас или ставка на успех в юморе. Когда дуэт «Лена Кука» стал выступать в «Comedy Баттле», я решил, что хочу помочь им выиграть в качестве автора, и не прогадал, — позже вспоминал Эмир.

Выступать на сцене было не близко Кашокову, и он стал продюсером и сценаристом, который писал шутки и генерил идеи. После «Баттла» вся команда начала работать в «Comedy Club Production», где однажды и прозвучала идея создать интернет-шоу с гостями, которые будут рассказывать историю, а комики угадывать, чем она закончилась.

Эмир горячо поддержал задумку, и считается, что именно он придумал название для программы «Что было дальше?».

С самого запуска Эмир оставался в «ЧБД» за кадром: занимался рекламой, придумывал сценарии, которым редко кто следовал, вместе с участниками составлял список гостей.

Впервые в кадре Эмир появился после ухода из шоу Рептилоида. По словам Кашокова, он волновался, что поклонники Рустама не примут его и повторится ситуация с Детковым, но дебют прошел лучше, чем он мог себе представить.

— В кадре на тот момент сидели все мои друзья, с которыми мы много общались за кадром, и у меня была уверенность, что «химия» между нами будет. Конечно, было волнение по поводу того, как воспримут меня зрители. Но вроде всё сложилось хорошо, — комментировал смену ролей Эмир.

Параллельно с работой на «Что было дальше?» Эмир открыл свой канал Lena Kuka Crew с юмористическими шоу и писал сценарии для фильмов. Кроме работы с 2021 года, Эмир много времени уделяет семье. У него появилась дочка Селина от актрисы Светланы Егоровой, в которой он души не чает.

Алексей Щербаков

Алексей Щербаков подался в юмор ради желания заработать деньги. Долгое время он работал на стройке, в метро или перебивался заработками, но денег на содержание семьи из трех человек — он, жена-домохозяйка и сын — катастрофически не хватало.

В 2012 году Щербаков пошел на шоу «Comedy Баттл», но шутки совсем не впечатлили судей, и его отправили домой. Спустя некоторое время он предпринял вторую попытку — снова мимо. Щербаков не вписывался в уже устоявшийся юмор «Comedy Club», но при этом зрители остались в восторге от монологов Леши на Stand Up.

Щербаков шутил про свою жену, семейную жизнь, ребенка и какие-то повседневные мелочи. Нередко Леша мог жестить и, по словам зрителей, перегибать палку, хоть комик уверял, что безумно любит жену и та не воспринимает его шутки близко к сердцу.

— Я всю школу за ней бегал. Говорил, что у нас будет сын и мы обязательно поженимся. Есть такое выражение — любовь живет три года. Нашей паре почти 10 лет, но, когда я долго не вижу жену, жалею, что ее нет рядом. И каждый раз, когда на Лену смотрю, чувствую тот трепет, который был в школе, — нежно отзывался о супруге Щербаков.

На шоу «ЧБД» оказалось, что до этого Щербаков еще сдерживался. Он мог шутить для гостя на самые больные темы, оскорблять, намеренно переспрашивать что-то по много раз, чтобы довести. Многим такое дерзкое поведение даже нравилось, и за Щербаковым закрепилось амплуа гопника.

В 2023 году Щербаков ушел с телевидения, хотя всего за год до этого его назначили ведущим «Stand Up на ТНТ». По словам комика, он не сошелся в финансовых вопросах с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. Тот продал шоу «ЧБД» ВК Видео, но совсем не за ту цену, что озвучил резидентам.

— Мы услышали сумму от Славы, а потом услышали сумму, которую он получил за то, что отдаст нас «ВК». Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит отдаст? Весь контент, создаваемый с нами в интернет-пространстве, будет в «ВК». За полтора года на «ВК» мне должны были заплатить сумму, которую я зарабатываю в выходные или за один концерт в Екатеринбурге. Это было предложение от Славы, — негодовал Щербаков.

Через несколько лет Леша сильно пожалел о своих словах и в конце 2025 года публично попросил прощения у Вячеслава за то, что жестко о нем отзывался.

— В одном из подкастов наговорил всего, не понимая, что человек, являясь продюсером, видит по-своему, я, являясь исполнителем-актером, вижу по-другому. И если вы не сходитесь по рабочим вопросам — окей, — повинился Щербаков. — Наговорил неприятных вещей. Некрасиво, сор из избы нельзя выносить. Не нравятся условия — уходи. Со временем, думаю, это бы точно замялось, спокойно бы дружили. Но я понаговорил.

Последний год комик больше сосредоточен на сольной карьере: ездит с концертами, снимает собственное интернет-шоу, играет в кино. Щербаков не раз отмечал, что всё его желание как можно больше заработать строится лишь на том, чтобы обеспечить свою семью.

— У тебя дети, ты живешь замечательно, но всё равно не обеспечен на всю жизнь, — объяснял Щербаков. — Если я заброшу работу, то через два года начнутся проблемы, а так не должно быть.

Нурлан Сабуров

Нурлан прославился после того, как переехал из Казахстана в Екатеринбург. В Уральской столице он начал играть в КВН, а также подал заявку на Stand Up на ТНТ.

— Свое первое эфирное выступление я помню до сих пор. У меня дрожали коленки, а где-то на пятой минуте монолога я забыл текст. После дебюта в телевизионной версии Stand Up я понял, что при должной дисциплине и трудоспособности можно регулярно выдавать материал, — рассказывал Нурлан.

Комик быстро учился на своих ошибках. Он регулярно писал шутки и тренировался работать на сцене. Со временем он стал полноценным резидентом шоу и переехал в Москву. Как только в конце 10-х у Нурлана появились первые поклонники, он отправился гастролировать по России и Казахстану. Поговаривали, что во время тура он уже не был тем испуганным мальчиком, а чувствовал себя полноправным хозяином сцены.

— Про Нурлана ходила байка: он выступал в Stand Up Store со своим стендапом, и кто-то на первом ряду что-то сказал. И он поставил ногу на стол человеку, который заплатил за билет, и стал дальше рассказывать свой стендап. Он просто взял и шокировал человека таким образом. Мы знали его как безмерно крутого казаха, — рассказывала о Нурлане шоуранер «Что было дальше?».

Нурлану предложили прийти на запись пилотного выпуска «ЧБД» в качестве гостя. Однако во время съемок все поняли, что нельзя его отпускать, и предложили место ведущего и главного связующего звена между гостем и резидентами.

В 2023 году на пике популярности «Что было дальше?» практически на год взяло паузу.

— Да, мы сейчас выходим гораздо реже, потому что особо гостей нет по большому счету, — объяснял Нурлан.

Во время отпуска Нурлан ездил с концертами по стране, но из-за жестких шуток несколько раз был вынужден отменить выступление. Особенно много споров вызвало появление комика в Америке. На одном из шоу у него спросили о политических взглядах, и он лишь произнес: «Мне надо кормить семью».

В феврале 2026 года Нурлана задержали в московском аэропорту и запретили въезжать в страну следующие 50 лет.