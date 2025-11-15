У Славы нашли психическое расстройство, а Юлия Высоцкая воспитывает неродную дочь, пока старшая в коме: новости из мира звезд

На этой неделе многих звезд настигла черная полоса. Анне Седоковой угрожают расправой, а Славе диагностировали психическое расстройство. Юлия Высоцкая поделилась печальной историей о дочери, которая больше 10 лет находится в коме. Не обошлось и без хороших новостей. Евгения Медведева собирается замуж, Валерия Гай Германика стала молодой бабушкой.
В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.
Юлия Высоцкая удочерила девочку, пока ее старшая дочь лежит в коме
В 2013 году актриса Юлия Высоцкая с мужем режиссером Андреем Кончаловским и дочкой Машей попали в аварию во Франции. Супруги не пострадали, а девочка получила черепно-мозговую травму и впала в кому.
Звездная пара не любит говорить о трагедии. Впервые за много лет Высоцкая прервала молчание и рассказала о состоянии дочери в интервью Лауре Джугелии.
«Мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает, а помощь прекрасная! У меня есть медперсонал, который серьезно помогает в поддержании, в реабилитации. Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко», — сказала Высоцкая.
Высоцкая отказывается искать объяснения и причины произошедшему, она лишь надеется на лучшее и не готова опускать руки.
Спустя годы они с мужем решились на удочерение. Они забрали девочку Соню из детдома, когда ей было 9 дней. Сейчас приемной дочери Высоцкой и Кончаловского четыре года. Актриса добавила, что не спешила объявлять о пополнении в семье, но и не скрывала эту информацию.
Чекалина забеременела под домашнем арестом
Блогер Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, ждет четвертого ребенка. Об этом стало известно изданию РИА Новости от источника, который близок к семье знаменитости.
Адвокат многодетной мамы Вадим Багатурия объяснил, как интересное положение его подзащитной отразится на дальнейшем ходе событий.
«На расследовании уголовного дела это никак не отразится — оно всё равно будет передано в суд. Беременность — не приговор и не диагноз, это нормальное состояние женщины в репродуктивном возрасте. А вот суд, учитывая это состояние, если всё будет удачно и подсудимая до вынесения приговора будет на большом сроке, вправе применить в отношении нее условное наказание», — сказал Багатурия в беседе со Starhit.ru.
По его словам, если Чекалина родит до вынесения приговора, то суд может применить отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. В любом случае рождение ребенка будет смягчающим обстоятельством.
Валя Карнавал уехала в травмпункт со своего дня рождения
Российская певица, блогер и актриса Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) в собственный день рождения отправилась в травмпункт из-за подарка. Она сильно порезалась.
Редакция Mash купила имениннице на 24-летие автомобиль «Таврия» 1989 года, перекрасила его и доставила на вечеринку Карнавал в качестве подарка. К старенькому авто приложили кувалду и предложили разбить машину, символически оставив в прошлом все неприятности.
Блогер так увлеклась, что порезала осколком стекла палец. Ей пришлось поехать в травмпункт, зашивать рану.
Самойлова задумалась о карьере певицы
Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась планами начать музыкальную карьеру. Об этом она рассказала на праздновании дня рождения певицы Вали Карнавал.
«Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!» — сказала Самойлова в беседе с МУЗ-тв.
Она призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем ее талант раскроется.
Звезда сериала «Кухня» решился на развод
Актер Марк Богатырев подал на развод со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. В беседе со СМИ он отрицал всякий разлад в семье и назвал информацию ошибкой. Starhit.ru обратился в судебный участок № 406, где будет слушаться дело.
«В суде данное заявление имеется. Дело зарегистрировано. Далее суд либо примет, либо не примет заявление», — сообщили нам в инстанции.
Сейчас оно ожидает рассмотрения. Если суд его примет, то супругам назначат беседу, по результатам которой и будет принято дальнейшее решение. Так как пара воспитывает четырехлетнего сына, встанет вопрос о месте проживания ребенка.
Татьяна Арнтгольц до сих пор не дала никаких публичных комментариев касательно данной ситуации.
Актеры узаконили свои отношения в 2020 году, вскоре на свет появился сын Данила. У Татьяны за плечами брак с актером Иваном Жидковым, который распался в 2014 году. У них есть дочь Маша.
Слава рассказала о своем диагнозе
Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что у нее диагностировали психическое расстройство. Она решила обратиться к психотерапевту по совету своей коллеги и подруги Лолиты Милявской.
Врач диагностировал у Славы биполярное расстройство и назначил лечение. Артистке также порекомендовали меньше работать и бережнее относиться к своему здоровью.
В программе «Светская хроника» она призналась, что решила пойти на кардинальные меры и продать квартиры в Москве.
«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где у меня бы не ехала крыша», — сообщила певица.
Сколько зарабатывает Ваня Дмитриенко
Спрос на концерты певца Вани Дмитриенко значительно вырос, а с ним и ценник за выступление. О прайсе рассказал продюсер и основатель платформы TopHit Игорь Краев.
«Резко вырос в 2025 году спрос на выступления Вани Дмитриенко. Летний хит „Шелк“ и мегаудачный дуэт „Силуэт“ с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. Теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн рублей», — сказал Краев в беседе с KP.RU.
Средний гонорар популярных исполнителей за корпоративы в декабре варьируется от 4 до 10 миллионов рублей, уточнило издание.
Фигуристке Евгении Медведевой сделали предложение
Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что выходит замуж. Она опубликовала романтичное видео, где танцор Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца на фоне ночной Москвы.
«Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду делать всё возможное для тебя, всё, что могу. Ты выйдешь за меня замуж?» — встав на одно колено, произнес Ильдар.
Медведева согласилась, но не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
С Ильдаром Евгения познакомилась во время съемок шоу «Звездные танцы» (16+). Они оказались в паре и сразу прониклись друг другом. Медведева и Гайнутдинов всё больше времени проводили вместе. Открыто о своих отношениях пара заговорила только весной 2025 года.
Путин поблагодарил Гузееву и Сябитову за «Давай поженимся!»
Телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявили благодарность президента России Владимира Путина. Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что глава государства отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Кроме того, благодарность объявлена ведущему «Поле чудес» и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.
Дочь Гай Германики родила в 17 лет
Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой в 41 год. Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав снимок с младенцем.
«Дети растут, и внуки растут», — написала режиссер.
Молодой мамой стала 17-летняя дочь Гай Германики, Октавия. Какими-то подробностями режиссер делиться не стала. Так что кто отец, пока не рассказывают. Известно лишь то, что девушка состоит с ним в официальном браке.
Соседка Седоковой угрожает ей расправой
Певице Анне Седоковой стали угрожать расправой. Артистка не сразу поняла, кто ей пишет злобные смс.
«Можешь хоть месяцами не отвечать и игнорировать мои звонки и сообщения. Тебе это не поможет. Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась. Если не хочешь опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня», — такое сообщение получила артистка.
Сначала она игнорировала смс от незнакомки, но не выдержала, когда та упомянула умершего супруга Яниса Тимму. Выяснилось, что это соседка певицы.
«В тот момент, когда упомянули моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя плохо. Никто и никогда даже не смеет произносить его имя всуе. Мы пришли к выводу, что я пишу заявление, потому что никто не должен такое писать никому. Это сосед мой по этажу, который просто заносил мне цветы. И мы обменялись номерами. Приличный мужчина, взрослый, с бородой, не мой вкус вообще. Просто хороший. Думаю, если с ребенком что-то случится, у нас всегда есть контакт на этаже. И ноль жены рядом. Всегда один! Пишет иногда. Я из приличия отвечаю. А если у него жена — это же счастье! Он же просто занес цветы от другого мужчины. Еще раз подумаете кому-то угрожать, помните, что закон всегда работает с двух сторон. Я жду извинений от вас и от вашего мужчины», — обратилась к женщине Седокова.