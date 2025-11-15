У Славы нашли психическое расстройство, а Юлия Высоцкая воспитывает неродную дочь, пока старшая в коме: новости из мира звезд

Певица начала распродавать недвижимость Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе многих звезд настигла черная полоса. Анне Седоковой угрожают расправой, а Славе диагностировали психическое расстройство. Юлия Высоцкая поделилась печальной историей о дочери, которая больше 10 лет находится в коме. Не обошлось и без хороших новостей. Евгения Медведева собирается замуж, Валерия Гай Германика стала молодой бабушкой.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Юлия Высоцкая удочерила девочку, пока ее старшая дочь лежит в коме

В 2013 году актриса Юлия Высоцкая с мужем режиссером Андреем Кончаловским и дочкой Машей попали в аварию во Франции. Супруги не пострадали, а девочка получила черепно-мозговую травму и впала в кому.

Звездная пара не любит говорить о трагедии. Впервые за много лет Высоцкая прервала молчание и рассказала о состоянии дочери в интервью Лауре Джугелии.

«Мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает, а помощь прекрасная! У меня есть медперсонал, который серьезно помогает в поддержании, в реабилитации. Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко», — сказала Высоцкая.

Высоцкая отказывается искать объяснения и причины произошедшему, она лишь надеется на лучшее и не готова опускать руки.

Спустя годы они с мужем решились на удочерение. Они забрали девочку Соню из детдома, когда ей было 9 дней. Сейчас приемной дочери Высоцкой и Кончаловского четыре года. Актриса добавила, что не спешила объявлять о пополнении в семье, но и не скрывала эту информацию.

Чекалина забеременела под домашнем арестом

Блогер Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, ждет четвертого ребенка. Об этом стало известно изданию РИА Новости от источника, который близок к семье знаменитости.

Адвокат многодетной мамы Вадим Багатурия объяснил, как интересное положение его подзащитной отразится на дальнейшем ходе событий.

«На расследовании уголовного дела это никак не отразится — оно всё равно будет передано в суд. Беременность — не приговор и не диагноз, это нормальное состояние женщины в репродуктивном возрасте. А вот суд, учитывая это состояние, если всё будет удачно и подсудимая до вынесения приговора будет на большом сроке, вправе применить в отношении нее условное наказание», — сказал Багатурия в беседе со Starhit.ru.

По его словам, если Чекалина родит до вынесения приговора, то суд может применить отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. В любом случае рождение ребенка будет смягчающим обстоятельством.

Валя Карнавал уехала в травмпункт со своего дня рождения

Российская певица, блогер и актриса Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) в собственный день рождения отправилась в травмпункт из-за подарка. Она сильно порезалась.

Редакция Mash купила имениннице на 24-летие автомобиль «Таврия» 1989 года, перекрасила его и доставила на вечеринку Карнавал в качестве подарка. К старенькому авто приложили кувалду и предложили разбить машину, символически оставив в прошлом все неприятности.

Блогер так увлеклась, что порезала осколком стекла палец. Ей пришлось поехать в травмпункт, зашивать рану.

Самойлова задумалась о карьере певицы

Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась планами начать музыкальную карьеру. Об этом она рассказала на праздновании дня рождения певицы Вали Карнавал.

«Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!» — сказала Самойлова в беседе с МУЗ-тв.

Она призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем ее талант раскроется.

Звезда сериала «Кухня» решился на развод

Актер Марк Богатырев подал на развод со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. В беседе со СМИ он отрицал всякий разлад в семье и назвал информацию ошибкой. Starhit.ru обратился в судебный участок № 406, где будет слушаться дело.

«В суде данное заявление имеется. Дело зарегистрировано. Далее суд либо примет, либо не примет заявление», — сообщили нам в инстанции.

Сейчас оно ожидает рассмотрения. Если суд его примет, то супругам назначат беседу, по результатам которой и будет принято дальнейшее решение. Так как пара воспитывает четырехлетнего сына, встанет вопрос о месте проживания ребенка.

Татьяна Арнтгольц до сих пор не дала никаких публичных комментариев касательно данной ситуации.

Актеры узаконили свои отношения в 2020 году, вскоре на свет появился сын Данила. У Татьяны за плечами брак с актером Иваном Жидковым, который распался в 2014 году. У них есть дочь Маша.

Слава рассказала о своем диагнозе

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что у нее диагностировали психическое расстройство. Она решила обратиться к психотерапевту по совету своей коллеги и подруги Лолиты Милявской.

Врач диагностировал у Славы биполярное расстройство и назначил лечение. Артистке также порекомендовали меньше работать и бережнее относиться к своему здоровью.

В программе «Светская хроника» она призналась, что решила пойти на кардинальные меры и продать квартиры в Москве.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где у меня бы не ехала крыша», — сообщила певица.

Сколько зарабатывает Ваня Дмитриенко

Спрос на концерты певца Вани Дмитриенко значительно вырос, а с ним и ценник за выступление. О прайсе рассказал продюсер и основатель платформы TopHit Игорь Краев.

«Резко вырос в 2025 году спрос на выступления Вани Дмитриенко. Летний хит „Шелк“ и мегаудачный дуэт „Силуэт“ с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. Теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн рублей», — сказал Краев в беседе с KP.RU.

Средний гонорар популярных исполнителей за корпоративы в декабре варьируется от 4 до 10 миллионов рублей, уточнило издание.

Фигуристке Евгении Медведевой сделали предложение

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что выходит замуж. Она опубликовала романтичное видео, где танцор Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца на фоне ночной Москвы.

«Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду делать всё возможное для тебя, всё, что могу. Ты выйдешь за меня замуж?» — встав на одно колено, произнес Ильдар.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Медведева согласилась, но не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

С Ильдаром Евгения познакомилась во время съемок шоу «Звездные танцы» (16+). Они оказались в паре и сразу прониклись друг другом. Медведева и Гайнутдинов всё больше времени проводили вместе. Открыто о своих отношениях пара заговорила только весной 2025 года.

Путин поблагодарил Гузееву и Сябитову за «Давай поженимся!»

Телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявили благодарность президента России Владимира Путина. Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что глава государства отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Кроме того, благодарность объявлена ведущему «Поле чудес» и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

Дочь Гай Германики родила в 17 лет

Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой в 41 год. Об этом она рассказала в своих соцсетях, опубликовав снимок с младенцем.

«Дети растут, и внуки растут», — написала режиссер.

Источник: Валерия Гайа Германика / Telegram

Молодой мамой стала 17-летняя дочь Гай Германики, Октавия. Какими-то подробностями режиссер делиться не стала. Так что кто отец, пока не рассказывают. Известно лишь то, что девушка состоит с ним в официальном браке.

Соседка Седоковой угрожает ей расправой

Певице Анне Седоковой стали угрожать расправой. Артистка не сразу поняла, кто ей пишет злобные смс.

«Можешь хоть месяцами не отвечать и игнорировать мои звонки и сообщения. Тебе это не поможет. Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась. Если не хочешь опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня», — такое сообщение получила артистка.

Сначала она игнорировала смс от незнакомки, но не выдержала, когда та упомянула умершего супруга Яниса Тимму. Выяснилось, что это соседка певицы.