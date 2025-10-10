НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 54%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Купят 12-метровую ёлку
Зальет дождями циклон «Барбара»
Итоги старта хоккейного сезона
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрылся популярный бар
Почему нет света
Реки окрасились в зеленый
Лучшая бургерная Ярославля
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Развлечения Обзор Вылитый Янис Тимма? Седокова вышла в свет с новым избранником. Смотрим фото красавчика

Вылитый Янис Тимма? Седокова вышла в свет с новым избранником. Смотрим фото красавчика

Певица старается сохранить свое счастье в тишине, но шила в соцсетях не утаишь!

422
Седокова редко в последнее время улыбается, но теперь у нее может появиться больше поводов | Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Седокова редко в последнее время улыбается, но теперь у нее может появиться больше поводов | Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Седокова редко в последнее время улыбается, но теперь у нее может появиться больше поводов

Источник:

annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анна Седокова спустя год после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, судя по всему, нашла в себе силы открыть сердце новым отношениям. Певицу заметили в компании привлекательного спутника в Москве на закрытой премии рестораторов «Плавно». Обнимающаяся пара, которая смотрит друг на друга влюбленными глазами, не избежала внимания окружающих.

Источник:

Starhit.ru

На мероприятии Анна смущалась и просила не снимать их, но уже на следующий день певица опубликовала сторис с вечеринки, где подтвердила, что снова в отношениях.

— Парень у меня всё-таки есть, — написала Седокова.

Источник:

annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Компанию Анне составил 37-летний Андрей Гавриленко, именно его называют предполагаемым возлюбленным артистки. Мужчина родился в Санкт-Петербурге, где закончил университет по специальности «политология». После этого он отправился покорять Москву, где занялся организацией автогонок.

Источник: Андрей Гавриленко / vk.comИсточник: Андрей Гавриленко / vk.com
Источник:

Андрей Гавриленко / vk.com

Андрей мечтал, чтобы в России на постоянной основе проходили международные соревнования уровня «Формула-1», и некоторое время жил не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Лондоне, где знакомился с мировыми трендами.

Источник: Андрей Гавриленко / vk.comИсточник: Андрей Гавриленко / vk.com
Источник:

Андрей Гавриленко / vk.com

Гавриленко возглавлял фонд по развитию спорта и спортивного туризма «Ладога Трофи Рейд», но в какой-то момент поменял сферу деятельности. Теперь мужчина больше работает с молодежью и занимает должность директора фонда «Инносоциум».

Источник: Андрей Гавриленко / vk.comИсточник: Андрей Гавриленко / vk.com
Источник:

Андрей Гавриленко / vk.com

Судя по активности Гавриленко в соцсетях, он обожает спорт. Лыжи, биатлон, вейкбординг, багги — его любимые занятия.

Источник: Андрей Гавриленко / vk.comИсточник: Андрей Гавриленко / vk.com
Источник:

Андрей Гавриленко / vk.com

Он регулярно участвует в марафонах, кроссах и фестивалях и точно не из тех, кто сидит долго на одном месте.

После того как Андрей оказался под прицелом прессы и поклонников Седоковой, он прокомментировал ситуацию. Он кокетливо опроверг разговоры о романе с Анной и назвал вечер, проведенный вместе, дружеской встречей.

— Я с большим уважением отношусь к Анне — мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод. Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов, — рассказал мужчина изданию Super.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Анна Седокова Любовь Отношения Муж Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Надо же, Седокова наконец-то счастлива. Надеюсь, этот мужчина её ценит.
Гость
1 час
неужели ещё кому-то интересно читать про неё?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление