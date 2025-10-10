Вылитый Янис Тимма? Седокова вышла в свет с новым избранником. Смотрим фото красавчика

Анна Седокова спустя год после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, судя по всему, нашла в себе силы открыть сердце новым отношениям. Певицу заметили в компании привлекательного спутника в Москве на закрытой премии рестораторов «Плавно». Обнимающаяся пара, которая смотрит друг на друга влюбленными глазами, не избежала внимания окружающих.
На мероприятии Анна смущалась и просила не снимать их, но уже на следующий день певица опубликовала сторис с вечеринки, где подтвердила, что снова в отношениях.
— Парень у меня всё-таки есть, — написала Седокова.
Компанию Анне составил 37-летний Андрей Гавриленко, именно его называют предполагаемым возлюбленным артистки. Мужчина родился в Санкт-Петербурге, где закончил университет по специальности «политология». После этого он отправился покорять Москву, где занялся организацией автогонок.
Андрей мечтал, чтобы в России на постоянной основе проходили международные соревнования уровня «Формула-1», и некоторое время жил не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Лондоне, где знакомился с мировыми трендами.
Гавриленко возглавлял фонд по развитию спорта и спортивного туризма «Ладога Трофи Рейд», но в какой-то момент поменял сферу деятельности. Теперь мужчина больше работает с молодежью и занимает должность директора фонда «Инносоциум».
Судя по активности Гавриленко в соцсетях, он обожает спорт. Лыжи, биатлон, вейкбординг, багги — его любимые занятия.
Он регулярно участвует в марафонах, кроссах и фестивалях и точно не из тех, кто сидит долго на одном месте.
После того как Андрей оказался под прицелом прессы и поклонников Седоковой, он прокомментировал ситуацию. Он кокетливо опроверг разговоры о романе с Анной и назвал вечер, проведенный вместе, дружеской встречей.
— Я с большим уважением отношусь к Анне — мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод. Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов, — рассказал мужчина изданию Super.