«Какая продажная показуха»: зрители в шоке от шоу «Титаны», где снялся ярославский актер с сыном

Осень на телевидении — тот самый сезон, когда друг за другом выходят свежие сериалы и шоу. Но, по негласному телевизионному правилу, новые проекты придумывает тот, у кого старые плохие, и вот мы видим в сетке вещания не только шоу, поражающие своей новизной, но и те же яйца, только в профиль проверенные временем программы с обновленным составом участников. Один из таких проектов — шоу «Титаны». Этой осенью в эфир выйдет уже его третий сезон.

В отсутствии полноценной российской сборной на Олимпийских играх «Титаны» стали этаким олимпиадозаменителем. Только участники состязаются не в дисциплине, которой посвятили всю свою жизнь, — они выполняют задания, придуманные нейросетью. На этот раз, если верить обещаниям создателей шоу, придуманные испытания будут еще сложнее. Искусственный интеллект в своей безнаказанности дошел так далеко, что ради исполнения его распоряжений людям пришлось строить даже новый водный объект.

Кроме того, в борьбе за призовой фонд в 10 миллионов рублей спортсменам предстоит висеть на высоте, бегать по вертикальным стенам, надувать гигантские воздушные шары, пока они не лопнут, — в общем, чем бы атлеты ни тешились, только бы были рейтинги.

— На самом деле, этот проект с долей риска — как физически, так и морально, — говорит один из участников третьего сезона шоу «Титаны», четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов. — Выходя на арену, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает, какое испытание будет предложено. Физически это требует огромных усилий — порой приходится находиться в состоянии готовности на протяжении 10–18 часов.

Проверить себя на прочность хотели тысячи человек со всей страны, но до старта устроители шоу допустили лишь 112 атлетов: медийных звезд футбола, хоккея, бокса, фигурного катания, шоу-бизнеса. Среди них — легенда российского хоккея, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр Илья Ковальчук, один из лучших тяжеловесов мира и Олимпийский чемпион Александр Поветкин, экс-игрок сборной России по футболу, участник чемпионата мира 2018 и чемпионата Европы 2020 Федор Кудряшов.

— Самой главной мотивацией для меня было поучаствовать в соревнованиях со спортсменами из разных видов спорта и понять, на что я способен, — говорит Кудряшов. — У футболистов самая развитая часть — это ноги, а «Титаны» — испытание на все группы мышц. Тем не менее, скорость и сила ног мне помогли, хотя во многих случаях приходилось адаптироваться и учиться новому, так как зачастую многое решала техника выполнения. Ну, и конечно, было желание пройти дальше Ромы Павлюченко и Димы Сычева.

В шоу также приняли участие отец и сын из Ярославля — Алексей и Петр Карповы.

53-летний Алексей Карпов — мастер спорта по рукопашному бою, актёр и бывший полицейский. Он уверен в своих силах и заявил, что пришёл на проект ради процесса и победы. Выигрыш намерен вложить в строительство спортзала для ярославцев.

Его сын, 22-летний хоккеист Пётр Карпов, живёт в Будапеште и играет за команду UNI GYŐR ETO HC, с которой стал чемпионом Венгрии.

Алексей Карпов раньше работал в полиции и был заместителем бывшего мэра Рыбинска Владимира Хмелёва в 2008–2009 гг. Источник: пресс-служба телеканала ТНТ Его сын Пётр — спортсмен. Живет в Венгрии Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Место в «Титанах» нашлось и целым династиям спортсменов, и романтике, и даже Гарику Харламову, которому достался номер «112».

Вот только не всем зрителям такой состав пришелся по душе.

— Какие, к черту, артисты? Какой, блин, Харламов? — задается вопросами Владимир Лукашов.

— Какая продажная показуха. Организуют кастинг, которого по факту нет, — разочарован Сергей Никулин, который тоже подавал заявку на участие, но даже не получил обратной связи. — Я три раза отправлял заявку, каждый раз игнор. Спрашивал у знакомого участника, сказал, его самого позвали. Пишут про кастинг, типа как у всех нормальных шоу он есть и могут участвовать все желающие, а по факту обман сплошной.

— Полностью соглашусь с вами, — полностью соглашается с Сергеем Андрей Викторович, который до кастинга все же добрался. — Там отбор был жесткий. Я так посмотрел, там чисто медийные люди были, а простых людей вообще было 5–10 чел. И все не прошли!

Впрочем, соотношение простых людей и медийных персонажей мы увидим уже совсем скоро — третий сезон шоу «Титаны» стартует 21 сентября в 21:00.