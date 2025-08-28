«Шансы на победу большие»: ярославский актер с сыном снялись в шоу на ТНТ

Ярославцы снялись в программе «Титаны» Источник: телеканал ТНТ

Папа и сын, Алексей и Петр Карповы из Ярославля, приняли участие в третьем сезоне шоу «Титаны» на ТНТ. Серии начнут выходить с 21 сентября 2025 года.

По правилам проекта, в каждом выпуске участники преодолевают спортивные испытания, придуманные нейросетью. Ведущая шоу — гимнастка Ляйсан Утяшева. Более 100 атлетов борются за главный приз — 10 миллионов рублей.

53-летний Алексей Карпов имеет звание мастера спорта по рукопашному бою. Кроме того, он играет в кино. Раньше работал в полиции и был заместителем бывшего мэра Рыбинска Владимира Хмелёва в 2008–2009 гг.

«У меня полно физических и моральных сил, поэтому считаю, что шансы на победу большие. Участвую в „Титанах“ ради наслаждения процессом и выигрыша!» — рассказал Алексей организаторам шоу.

Выигранные в проекте деньги он планирует потратить на строительство спортзала для ярославцев.

Карпов также признается, что очень любит свою малую родину:

Самые любимые места в Ярославле — площадь Волкова, улица Кирова, парк на Стрелке. Это самый лучший город России. Алексей Карпов блогер, актер, спортсмен

Алексей Карпов с сыном будут состязаться за 10 миллионов Источник: телеканал ТНТ

Сын Алексея, 22-летний хоккеист Петр Карпов, в настоящее время живет в Будапеште и выступает за команду UNI GYÖR ETO HC, с которой стал чемпионом Венгрии.