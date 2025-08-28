НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

зап.

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Хотели объединить два первых класса
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославская школа в федеральном топе
Какие обследования пройти осенью
Построят платные парковки
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Что известно о сгоревшем доме-памятнике
Напал на девушку
Развлечения «Шансы на победу большие»: ярославский актер с сыном снялись в шоу на ТНТ

«Шансы на победу большие»: ярославский актер с сыном снялись в шоу на ТНТ

Алексей и Петр Карповы поборются за 10 млн рублей

466
Написать комментарий
Ярославцы снялись в программе «Титаны» | Источник: телеканал ТНТЯрославцы снялись в программе «Титаны» | Источник: телеканал ТНТ

Ярославцы снялись в программе «Титаны»

Источник:

телеканал ТНТ

Папа и сын, Алексей и Петр Карповы из Ярославля, приняли участие в третьем сезоне шоу «Титаны» на ТНТ. Серии начнут выходить с 21 сентября 2025 года.

По правилам проекта, в каждом выпуске участники преодолевают спортивные испытания, придуманные нейросетью. Ведущая шоу — гимнастка Ляйсан Утяшева. Более 100 атлетов борются за главный приз — 10 миллионов рублей.

53-летний Алексей Карпов имеет звание мастера спорта по рукопашному бою. Кроме того, он играет в кино. Раньше работал в полиции и был заместителем бывшего мэра Рыбинска Владимира Хмелёва в 2008–2009 гг.

«У меня полно физических и моральных сил, поэтому считаю, что шансы на победу большие. Участвую в „Титанах“ ради наслаждения процессом и выигрыша!» — рассказал Алексей организаторам шоу.

Выигранные в проекте деньги он планирует потратить на строительство спортзала для ярославцев.

Карпов также признается, что очень любит свою малую родину:

<p>Алексей Карпов</p><p>Алексей Карпов</p>

Самые любимые места в Ярославле — площадь Волкова, улица Кирова, парк на Стрелке. Это самый лучший город России.

Алексей Карпов

блогер, актер, спортсмен
Алексей Карпов с сыном будут состязаться за 10 миллионов | Источник: телеканал ТНТАлексей Карпов с сыном будут состязаться за 10 миллионов | Источник: телеканал ТНТ

Алексей Карпов с сыном будут состязаться за 10 миллионов

Источник:

телеканал ТНТ

Сын Алексея, 22-летний хоккеист Петр Карпов, в настоящее время живет в Будапеште и выступает за команду UNI GYÖR ETO HC, с которой стал чемпионом Венгрии.

Смотрите шоу «Титаны» на ТНТ?

Да, смотрел (-а) все сезоны, жду новый
Нет, не люблю подобные шоу
В первый раз слышу об этой программе
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТНТ Шоу Титаны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление