«Я вернулась»: на странице Елены Блиновской после долгого молчания появился странный пост

«Я вернулась»: на странице Елены Блиновской после долгого молчания появился странный пост

Блогера взломали мошенники

5 комментариев
Мошенники взломали соцсети Елены Блиновской | Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мошенники взломали соцсети Елены Блиновской

Источник:

elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Королеву марафонов» из Ярославля Елену Блиновскую взломали в Instagram* (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). Странный пост о «возвращении» появился на ее странице днем 19 августа 2025 года.

«Я вернулась. После долгих лет тишины я снова с вами. Я видела ваши сообщения, слова поддержки, теплые воспоминания — и каждое из них согревало меня в самые сложные моменты», — говорится в публикации от имени Блиновской.

В завершении поста отмечалось, что она якобы приготовила «кое-что особенное» для подписчиков, а подробности можно найти в шапке профиля.

«В честь возвращения я приготовила кое-что особенное. Всё будет как вы любите — громко, ярко и с размахом. Вы же меня знаете», — пишут мошенники от имени Блиновской.

Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На самом деле злоумышленники оставили ссылку на сайт с «розыгрышем». Чтобы выиграть, предлагается покрутить виртуальное колесо. На третьей попытке выпадает приз. После этого пользователя переводят в чат с «менеджером», а затем открывается окно для ввода данных банковской карты.

Ранее по аналогичной схеме были взломаны страницы блогера Лерчек и ее мужа.

Напомним, что в марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей. 

Все подробности об уголовном деле блогера публиковали в специальном сюжете.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Блиновская Взлом
Комментарии
5
Инженер1
46 минут
Фууубееее
Гость
1 час
🙈😂😂😂
Читать все комментарии
