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Развлечения тест «Береги руку, Сеня!»: сможете угадать фильм с Андреем Мироновым по кадру? Тест на киномана

«Береги руку, Сеня!»: сможете угадать фильм с Андреем Мироновым по кадру? Тест на киномана

Успейте ответить на вопросы, пока бабочка крылышками «бяк-бяк, бяк-бяк»

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2 комментария
Как хорошо вы помните роли Андрея Миронова | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыКак хорошо вы помните роли Андрея Миронова | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Как хорошо вы помните роли Андрея Миронова

Источник:

Виталий Калистратов / Городские порталы

В некоторых актерах видишь только их самих, сколько бы они ни старались перевоплотиться в своих персонажей. Но мастерство Андрея Миронова заключалось не только в том, что он одновременно становился в кадре другим человеком. Согласитесь, от его актерской игры сложно оторваться? Предлагаем вам вспомнить несколько известных работ артиста, а заодно проверить, насколько хорошо вы знаете фильмы с Андреем Мироновым.

ТЕСТПройден 1147 раз
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Разомнемся на не самом сложном вопросе. Где это Андрей Миронов был в таком плаще и белых перчатках? (Впрочем, это не единственная подсказка в кадре.)

  • «Год как жизнь» (12+)

  • «Семейное счастье» (12+)

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

  • «Два воскресенья» (0+)

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Андрей Миронов Фильмы Советские фильмы Российское кино Кино СССР
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Комментарии
2
Инженер1
13 минут
10/10 Ряд фильмов - ацтой.
Гость
7 марта, 19:53
10/10
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