«Береги руку, Сеня!»: сможете угадать фильм с Андреем Мироновым по кадру? Тест на киномана

В некоторых актерах видишь только их самих, сколько бы они ни старались перевоплотиться в своих персонажей. Но мастерство Андрея Миронова заключалось не только в том, что он одновременно становился в кадре другим человеком. Согласитесь, от его актерской игры сложно оторваться? Предлагаем вам вспомнить несколько известных работ артиста, а заодно проверить, насколько хорошо вы знаете фильмы с Андреем Мироновым.
Разомнемся на не самом сложном вопросе. Где это Андрей Миронов был в таком плаще и белых перчатках? (Впрочем, это не единственная подсказка в кадре.)
«Год как жизнь» (12+)
«Семейное счастье» (12+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Два воскресенья» (0+)
Предлагаем вам пройти и другие наши тесты:
проверьте, как хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука» (12+);
«Любовь и голуби» (12+) смотрели? Тогда этот тест для вас;
в кадре — Цой, Полищук, Яковлева: сможете вспомнить название неочевидных советских фильмов?