«Береги руку, Сеня!»: сможете угадать фильм с Андреем Мироновым по кадру? Тест на киномана

В некоторых актерах видишь только их самих, сколько бы они ни старались перевоплотиться в своих персонажей. Но мастерство Андрея Миронова заключалось не только в том, что он одновременно становился в кадре другим человеком. Согласитесь, от его актерской игры сложно оторваться? Предлагаем вам вспомнить несколько известных работ артиста, а заодно проверить, насколько хорошо вы знаете фильмы с Андреем Мироновым.