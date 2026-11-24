«Притвориться» дорогим лососем оказалось не так уж сложно Источник: Наталья Лапцевич

Бутерброды с красной рыбой давно считаются непременным атрибутом новогоднего стола, но цены на слабосоленую форель, семгу и даже горбушу сейчас способны отбить аппетит даже у самых стойких духом (и кошельком). Запрос на столь же нарядный, но более бюджетный деликатес почувствовали производители: на полках магазинов появилась «красная рыба», сделанная из… селедки.

Нашим коллегам из 74.RU в одной из торговых сетей попалась «селедочка а-ля лосось»: кусочки филе нежно-розового цвета.

Упаковка пресервов выглядит совершенно обычно Источник: Дарья Милославская

Цена за такую пачку по акции — около 135 рублей. В составе — филе сельди, масло, соль, винная и лимонная кислоты, консерванты, усилитель вкуса, ароматизаторы, а также красители E110 (солнечный желтый) и E124 (пунцовый). Это популярные промышленные пищевые добавки, безвредные при использовании по рецептуре, хотя у чувствительных людей они могут вызвать аллергию.

Сельдь внутри непривычно гламурна Источник: Дарья Милославская

Эффект от красителей в данном случае заметный, но все-таки на красную рыбу эти кусочки не очень похожи.

В другой сети продают деликатес, даже по формату пачки очень напоминающий изделия из лососевых, «Красная рыбка». Ниже и помельче в названии значится «Сельдь филе». Издалека крашеную мякоть в самом деле можно спутать с кусочком форели, но, если присмотреться поближе, заметна тощенькая форма и характерная структура филе более демократичной рыбы.

По цвету — один в один, а дешевле значительно Источник: Наталья Лапцевич

В составе — соль, сахар, подсластители, консерванты и те же красители Е110 и Е124.

Продукт почти диетический, ведь лососевые значительно жирнее — правда, жиры эти считаются очень полезными Источник: Дарья Милославская

Эту рыбку мы даже взяли на пробу: в упаковке — несколько пластинок филе, вкус которого неожиданно напоминает крабовые палочки — видимо, как раз из-за красителей. Эх, а ведь крабов когда-то тоже ели просто так, за здорово живешь…

Характерная селедочная серебристость тут в глаза не бросается Источник: Дарья Милославская

В оптовых магазинах можно встретить и копченую «красную рыбку» из сельди, в составе одной из таких — неназванный пищевой краситель и соль.

Кусочки красные только на поверхности, но всё равно выглядят неплохо Источник: рыбзавод «Море Продуктов»

В объединении рыбопромышленников «Рыбный союз» рассказали, что подкрашенную селедку совершенно всерьез могут выдавать за лосося и продавать по соответствующей цене. С таким обманом, однако, можно столкнуться разве что на рынке: тут стоит внимательнее смотреть на товар и просить показать фабричные этикетки. Если производитель честно пишет состав продукта, никакого нарушения в этом нет.

Как вам идея для новогоднего стола? Классно, возьму на вооружение! Не понимаю, лучше уж обычную селедку выставить Могу себе позволить настоящего лосося Терпеть не могу рыбу / аллергия