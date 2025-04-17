Как хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука»? Тест для любителей советского кино

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.
- А вот и шеф
- Погоня
- Костяная нога
- Снимай гипс!
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду…
- Есть кокосы больше им невмоготу
- И смеется весело птица какаду
- Плачут целый день они, жить невмоготу
- В день какой неведомо, в никаком году
- Вот блин!
- Черт побери!
- Карамба!
- Черт возьми!
- Вызвать такси на свое имя
- Позвонить в булочную и заказать крендель с маком
- Просто позвонить в милицию
- Ему строго-настрого запретили связываться с милицией
- Генсек
- Управдом
- Сосед
- Жена
- Ему стало скучно выпивать одному
- Он — милиционер под прикрытием и следит за контрабандистами
- Он спутал его со своим школьным другом
- Он увидел сигареты у героя и попросил закурить
- Белого
- Красного
- Зеленого
- Синего
- МИША
- СССР
- СЛОН
- ЗОНА
- В вентиляции
- В бачке унитаза
- В коробке с сахаром
- За книгами на полке
- То он — наш пациент
- То это не лечится
- То нам не по пути
- То это надолго
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