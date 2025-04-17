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Развлечения тест Как хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука»? Тест для любителей советского кино

Как хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука»? Тест для любителей советского кино

Спорим, совершите ошибку, даже если смотрели его миллион раз?

5 185
3 комментария
Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок | Источник: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (12+), реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок | Источник: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (12+), реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)
Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок
Источник:

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (12+), реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 1839 раз
1 / 10
Режиссер Леонид Гайдай в шутку поделил «Бриллиантовую руку» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?
  • А вот и шеф
  • Погоня
  • Костяная нога
  • Снимай гипс!
2 / 10
Про зайцев, как мы все помним, петь не актуально. В отличие от «Острова невезения». Вспомните, какая строчка идет в песне дальше?

По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду…
  • Есть кокосы больше им невмоготу
  • И смеется весело птица какаду
  • Плачут целый день они, жить невмоготу
  • В день какой неведомо, в никаком году
3 / 10
Помните, какой пароль нужно было сказать, упав перед аптекой?
  • Вот блин!
  • Черт побери!
  • Карамба!
  • Черт возьми!
4 / 10
Как Семен Семеныч мог связаться с милицией при необходимости?
  • Вызвать такси на свое имя
  • Позвонить в булочную и заказать крендель с маком
  • Просто позвонить в милицию
  • Ему строго-настрого запретили связываться с милицией
5 / 10
В Лондоне, как нам известно, лучший друг человека — собака. А у нас кто?
  • Генсек
  • Управдом
  • Сосед
  • Жена
6 / 10
Помните, чего хотел тучный мужчина в ресторане от Семена Семеныча?
  • Ему стало скучно выпивать одному
  • Он — милиционер под прикрытием и следит за контрабандистами
  • Он спутал его со своим школьным другом
  • Он увидел сигареты у героя и попросил закурить
7 / 10
В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?
  • Белого
  • Красного
  • Зеленого
  • Синего
8 / 10
Вспомните, какая татуировка на руке милиционера?
  • МИША
  • СССР
  • СЛОН
  • ЗОНА
9 / 10
Когда жена Семена Семеныча увидела пистолет, то решила его спрятать. Где супруга хранила оружие?
  • В вентиляции
  • В бачке унитаза
  • В коробке с сахаром
  • За книгами на полке
10 / 10
Ну и напоследок — закончите цитату: «Если человек идиот…»
  • То он — наш пациент
  • То это не лечится
  • То нам не по пути
  • То это надолго

Попробуйте также пройти тест на знание фильмов «Москва слезам не верит» (18+) и «Калина красная» (0+). Всем любителям советского кино также советуем обратить внимание на наш тест «Угадай фильм по случайному кадру».

ПО ТЕМЕ
Иван НекрасовИван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Бриллиантовая рука Советское кино Фильмы СССР Тесты Леонид Гайдай Юрий Никулин Кино Комедия
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Комментарии
3
Гость
17 августа 2024, 11:24
9/10. С последним вопросом ошибся, остальные легко. Смотрел фильи раз 10
Гость
9 часов
10. Последний наугад.
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