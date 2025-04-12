«Вася, будь осторожен»: как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби»? Тест для киноманов

Говорят, даже те, кто до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби» (12+), не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.
- Сережа, Люда, Леня
- Люда, Леня, Оля
- Леня, Дима, Люда
- Оля, Лариса, Саша
- От дяди Мити
- От бабы Шуры
- От него самого
- От Надежды
- Он получил электрический разряд
- Его палец застрял в механизме лебедки
- Он упал с лестницы и сломал ногу
- Бревно ударило его по голове
- Жмет ему руку
- Целует его
- Завязывает Кузякину галстук
- Плачет и просит привезти ей ракушки и ветку пальмы
- Кузякина
- Михайлова
- Колесникова
- У нее нет фамилии
- Директором леспромхоза
- Особой, приближенной к императору
- Офицером кавалерии
- Простым рабочим
- Мама во сне
- Экстрасенс
- Профсоюз
- Ей не посоветовали, а просто выдали путевку от предприятия
- Ее уволили с работы
- Она поссорилась с женихом
- Она узнала о травме отца
- Она решила помочь Надежде в хозяйстве
- «Черт возьми»
- «Ешкин кот»
- «Елки-палки»
- «Японский бог»
- В ракетные
- В пограничные
- В военно-морской флот
- В военно-воздушные силы
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