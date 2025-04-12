«Вася, будь осторожен»: как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби»? Тест для киноманов

Говорят, даже те, кто до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби» (12+), не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.