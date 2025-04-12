Угадайте советский фильм по случайному кадру — тест под силу только настоящим киноманам

Советские фильмы уже давно стали классикой, и редкий человек не знает, откуда цитата «Не виноватая я, он сам пришел!» или как фамилия Анатолия Ефремовича из фильма «Служебный роман» (6+). Но, как говорится, не Рязановым и Гайдаем едины. Проверьте, помните ли вы культовые картины других режиссеров, которые сейчас не так часто крутят по телевизору.
В каком фильме Елена Сафонова снималась с такой стрижкой?
«Где находится нофелет?» (0+)
«Зимняя вишня» (18+)
«Принцесса на бобах» (12+)
«Очи черные» (12+)
Молодой Михаил Боярский — отдельная прелесть этого фильма, но какого?
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Большая перемена» (0+)
«Куда он денется!» (12+)
«Старший сын» (12+)
Из какого советского фильма этот кадр?
«Начало» (12+)
«Афоня» (12+)
«Мать» (12+)
«Ширли-мырли» (18+)
Узнали эту жгучую брюнетку?
«Табор уходит в небо» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
«Цыган» (6+)
«Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
Берем Александра Абдулова и Евгения Леонова, добавляем сказочные локации и получаем фильм…
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Убить дракона» (12+)
«Формула любви» (0+)
«Чародеи» (0+)
Из какой комедии эта сцена?
«Завтрак на траве» (0+)
«Молодая жена» (6+)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
«Усатый нянь» (0+)
Те, кто видели фильм, никогда не забудут эту драматичную сцену.
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Через тернии к звездам» (6+)
«Человек-амфибия» (6+)
«Солярис» (12+)
Присмотритесь внимательно, узнаете, какой фильм перед вами?
«31 июня» (6+)
«Вам и не снилось»
«В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)
«Гений» (12+)
Думаем, этот фильм вы узнаете быстро.
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
«Интердевочка» (18+)
«Военно-полевой роман» (12+)
«Москва слезам не верит» (18+)
Какой фильм начинается с такой сцены?
«Игла» (18+)
«Курьер» (18+)
«Асса» (18+)
«Меня зовут Арлекино» (18+)