Угадайте советский фильм по случайному кадру — тест под силу только настоящим киноманам

Не смотрите на нас так же преданно и верно, подсказать всё равно не сможем

Советские фильмы уже давно стали классикой, и редкий человек не знает, откуда цитата «Не виноватая я, он сам пришел!» или как фамилия Анатолия Ефремовича из фильма «Служебный роман» (6+). Но, как говорится, не Рязановым и Гайдаем едины. Проверьте, помните ли вы культовые картины других режиссеров, которые сейчас не так часто крутят по телевизору.