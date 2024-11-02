Успеть за один день: список уникальных мест Ярославской области, куда можно выбраться в выходные

Что посмотреть в Ярославской области за один день? Актуальный вопрос в выходные. Регион богат на необычные места, сочетает в себе природные красоты, например Рыбинское водохранилище, замки, арт-пространства и огромное количество музеев. Собрали в карточках интересные локации для коротких путешествий — от туристической классики до жемчужин Ярославии.
Лучшие виды
За красивым видом — в Переславль и Тутаев. И для первого, и для второго варианта дня будет достаточно.
Место, куда уезжают в поисках счастья
Если в эти ноябрьские выходные вы выбираете Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать — чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры.
Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам городишко и Плещеево озеро.
Что еще посмотреть? Если вы на машине, отметить в маршруте экотропу «У серой цапли», она находится на территории нацпарка «Плещеево озеро», в паре километров от Синего камня.
Говорят, сюда едут в поисках счастья. Мы рассказывали несколько историй про переехавших. К примеру, в Переславль из Северной Каролины перебрался американец с тремя дочками. Также мы рассказывали историю журналистов, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли небольшой ресторан в лесу. А еще писали про бизнесмена, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А в самом центре города есть кофейня, владелец которой настоящий француз.
Любимые просторы художников
Романовская сторона в Тутаеве при должном внимании могла бы соперничать с разрекламированным Плесом в Ивановской области. Пейзажи левого берега запечатлел в красках художник Борис Кустодиев, известный картинами «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Масленица» и другими работами.
Что смотреть: церковь Спаса Нерукотворного, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и земляные валы вокруг нее, деревянные домики на холмах, а также Преображенско-Казанскую церковь. На колокольню последнего храма можно забраться. Ключи нужно просить у настоятеля храма.
Имейте в виду, чтобы добраться до левого берега Тутаева на машине, нужно отправляться по дороге через Кузнечиху, Филисово и Дедову Гору. То есть пересекать Волгу в Ярославле.
Туристическая классика
В этой подборке собрали нестареющую классику. Те точки, в которых обязательно нужно отметиться.
Самое красивое село России
Давно бывали в Вятском? Последние десять лет село в топе обязательных к посещению мест. В 2015 году населенный пункт включен в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м было принято решение о включении Вятского в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь можно сходить в Музей русской предприимчивости, Музей вятского торгующего крестьянина, музей «Дом Ангелов», Политехнический музей, музей «Детский мир», музей «Банька по-черному», Музей русских забав и другие. Обязательно стоит попробовать гастрономический бренд — вятские соленые огурцы. С термосом чая здесь можно насладиться атмосферой хмурой осени.
В поисках мыши
Чтобы попасть в маленький Мышкин, придется пересекать Волгу на пароме. Изучить городок вдоль и поперек можно за один день. Обычно туристам советуют посетить музеи мыши, льна и валенок. Однако мы рекомендуем также прогуляться по небольшому центру и заглянуть в частный сектор, чтобы очароваться русской провинцией.
Кстати, если отправляетесь в путешествие с детьми, устройте челлендж — посчитайте, сколько мышек (сувенирных, в виде ростовых кукол, скульптур и т. д.) встретите в городе с говорящим названием.
Тайна гибели царевича
Углич заинтересует подкованных в истории. В этом городе в XVI веке погиб от ножа младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Ему было восемь лет. Туристам рекомендуют побывать в княжеских палатах и церкви Дмитрия-царевича «на крови», которые имеют прямое отношение к ходу истории российского государства.
Советуем также прогуляться по обновленной набережной Углича. В городке благоустроили территорию у Волги и открыли там несколько модных, но бюджетных кафешек.
По местам съемок
Ярославская область популярна у съемочных групп. В регионе снимают исторические картины, сериалы на злобу дня, фильмы про фантастику и не только. К примеру, в этом году съемки федерального масштаба прошли в Ростове, Ярославле и Рыбинске. Как попасть в киношные локации?
Легендарные палаты
Интерьеры Ростовского кремля знакомы многим, здесь снимали культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). А в прошлом году съемочная группа телеканала ТНТ сняла новогодний проект «Иван Васильевич меняет всё» (18+) с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.
— Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр. Поэтому архиважно — не переснять известное кино с другими актерами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в теплую новогоднюю атмосферу, — цитировали в пресс-службе ТНТ слова режиссера Миши Семичева.
Собственно, оригинальную историю про Ивана Васильевича 1973 года тоже снимали в стенах Ростовского кремля.
Если вы в городе первый раз, советуем заглянуть в Успенский собор, торговые ряды, музей «Ростовская финифть» и прогуляться по берегу озера Неро.
Столица съемок
Ярославль можно называть не только столицей Золотого кольца России, но и столицей съемочного кинопроцесса! Киношники любят город за разнообразие съемочных локаций. Особую кинославу принес Ярославлю сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) с Сергеем Буруновым и Иваном Янковским, для сериала Жоры Крыжовникова город «перевоплотился» в Казань.
Напомним, у нас снимали культовые фильмы «Афоня» (12+, реж. Георгий Данелия, 1975), «Кин-дза-дза» (12+, реж. Георгий Данелия, 1986), «Аритмия» (18+, реж. Борис Хлебников, 2017), сериалы «Доктор Живаго» (18+, реж. Александр Прошкин, 2005), «Котовский» (18+, реж. Станислав Назиров, 2009) и «Домашний арест» (18+, реж. Петр Буслов, 2018).
В фильмографии нашего города более сотни картин. Чтобы всё припомнить, загляните к скульптуре Афони на улице Нахимсона, 21а, прогуляйтесь по Волжской набережной, Демидовскому скверу и по Советской площади. Обязательно пройдитесь по центру, посмотрите на город с высоты колеса обозрения или в казармах на улице Свободы.
А это кадры из фильмов.
На машине времени в прошлый век
Второй по величине город Ярославской область, Рыбинск, облюбовали туристы. Сюда приезжают на выходные ради водной глади Волги и дореволюционных вывесок. Этот проект Мити Кузнецова прогремел на всю страну.
Для знакомства стоит посетить Музей Мологского края (это русская Атлантида, затопленный в XX веке город), Спасо-Преображенский собор, а также Красную площадь, Волжскую набережную и улицу Крестовую. Кстати, в соборе можно попроситься на экскурсию с подъемом на колокольню — оттуда открывается красивый вид.
Уютный центр Рыбинска перевоплощали в Нижний Новгород для фильма «Кулачный» с Андреем Смоляковым («Движение вверх» (6+), «Шакал» (18+), «Мосгаз» (18+)). Подробнее про фильм можно почитать здесь.
В Рыбинске, помимо центра, советуем заглянуть в удаленный поселок ГЭС-14 с советскими двухэтажными домиками и музеем советской эпохи. Ностальгии не оберетесь, а детям будет интересно разглядывать игрушки мам и пап. Кстати, в этом музее есть даже духи и алкоголь из прошлого века.
Нетипичные достопримечательности
В этой карточке собрали нетипичные туристические точки. Это Данилов, сёла Учма и Поречье-Рыбное.
Арт-пространство в провинции
Несколько лет назад в Данилове появилось свое творческое объединение — «Ленина, 21». Проект называется по адресу старинного особняка, который выкупил столичный менеджер Дмитрий Андреев. Москвич собрал вокруг себя местную молодежь. Так расселенный особняк обрел новую жизнь, внутри организовали музейно-выставочное пространство, где проводят творческие встречи.
Музей под открытым небом
Еще одна точка на карте, до которой добираются не все туристические группы, — село Учма в Мышкинском районе. Это буквально музей под открытым небом, который создали супруги Елена Наумова и Василий Смирнов. Их история знакомства смахивает на сценарий фильма: много лет назад Елена оставила столицу и престижную работу ради любимого и жизни в деревне. Уже несколько лет пара читает истории селян заезжим гостям.
Туристы в Учме могут побывать в музее дыр и заплат, узнать о возникновении села Учмы в советские годы, а также посетить трогательную выставку «Старухи о любви», где собраны аудиоистории старушек из молодости, а также их вещи — любовные записки, самогонный аппарат и рукоделие.
Село богачей
В последние годы когда-то богатейшее село Ярославской области Поречье-Рыбное (Ростовский район) оказалось в тени своего соседа Ростова. А зря. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.
Согласно легенде на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая огромная в России колокольня вне города, ее высота достигает 94 метров.
В 2019-м команда проекта «Архитектурные излишества», которые рассказывают про уникальные места России, сняли про село мини-фильм.
А вы как проведете выходные?