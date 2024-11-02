НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

4 м/c,

сев.

 731мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Новый склад под Ярославлем
Как подготовить машину к зиме
Задержка авиарейса
Владелец музея устроил драку
Почему нет отопления
Законы ноября
Психолог — о школьных туалетах
Хеллоуин в школах
Экс-депутат спалил ресторан
Развлечения карточки Успеть за один день: список уникальных мест Ярославской области, куда можно выбраться в выходные

Успеть за один день: список уникальных мест Ярославской области, куда можно выбраться в выходные

Подборка идей для короткого путешествия

13 077
19 комментариев
Что посмотреть туристам и жителям Ярославской области

Что посмотреть в Ярославской области за один день? Актуальный вопрос в выходные. Регион богат на необычные места, сочетает в себе природные красоты, например Рыбинское водохранилище, замки, арт-пространства и огромное количество музеев. Собрали в карточках интересные локации для коротких путешествий — от туристической классики до жемчужин Ярославии.

  1. Лучшие виды
  2. Туристическая классика
  3. По местам съемок
  4. Нетипичные достопримечательности
1

Лучшие виды

За красивым видом — в Переславль и Тутаев. И для первого, и для второго варианта дня будет достаточно.

Место, куда уезжают в поисках счастья

Если в эти ноябрьские выходные вы выбираете Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать — чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры.

Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам городишко и Плещеево озеро.

Что еще посмотреть? Если вы на машине, отметить в маршруте экотропу «У серой цапли», она находится на территории нацпарка «Плещеево озеро», в паре километров от Синего камня.

В музее-заповеднике можно посмотреть на город и Плещеево озеро с высоты

В Успенском соборе интересные детали

Выставлены уцелевшие куски колонн

Музейные залы разместили в здании бывшей Духовная семинарии

В музее собраны экспонаты от древности до советского времени

В центре Переславля стоит древнейший храм Ярославской области, это Спасо-Преображенский собор, который был построен в ХII веке

В нацпарке «Плещеево озеро» рекомендуем посетить экотропу, оборудованную интерактивными досками

Через заповедник проложены деревянные настилы

1 из 8

В музее-заповеднике можно посмотреть на город и Плещеево озеро с высоты

Говорят, сюда едут в поисках счастья. Мы рассказывали несколько историй про переехавших. К примеру, в Переславль из Северной Каролины перебрался американец с тремя дочками. Также мы рассказывали историю журналистов, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли небольшой ресторан в лесу. А еще писали про бизнесмена, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А в самом центре города есть кофейня, владелец которой настоящий француз.

Любимые просторы художников

Романовская сторона в Тутаеве при должном внимании могла бы соперничать с разрекламированным Плесом в Ивановской области. Пейзажи левого берега запечатлел в красках художник Борис Кустодиев, известный картинами «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Масленица» и другими работами.

Тот самый вид с секретной колокольни

Что смотреть: церковь Спаса Нерукотворного, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и земляные валы вокруг нее, деревянные домики на холмах, а также Преображенско-Казанскую церковь. На колокольню последнего храма можно забраться. Ключи нужно просить у настоятеля храма.

Имейте в виду, чтобы добраться до левого берега Тутаева на машине, нужно отправляться по дороге через Кузнечиху, Филисово и Дедову Гору. То есть пересекать Волгу в Ярославле.

На левом берегу множество роскошных церквей

На левом берегу Тутаева открывается роскошный вид на Волгу

Здесь сохранились деревянные домики, которым больше сотни лет

Поглядите, какой резной терем!

В Воскресенском соборе расположена огромная икона Прибавления ума

1 из 5
На левом берегу множество роскошных церквей

2

Туристическая классика

В этой подборке собрали нестареющую классику. Те точки, в которых обязательно нужно отметиться.

Самое красивое село России

Чтобы не потеряться, следуйте по указателям

В музеях будет интересно даже самым маленьким посетителям
А в этом материале мы показывали изнанку деревни
1 из 3

Чтобы не потеряться, следуйте по указателям

Давно бывали в Вятском? Последние десять лет село в топе обязательных к посещению мест. В 2015 году населенный пункт включен в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м было принято решение о включении Вятского в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь можно сходить в Музей русской предприимчивости, Музей вятского торгующего крестьянина, музей «Дом Ангелов», Политехнический музей, музей «Детский мир», музей «Банька по-черному», Музей русских забав и другие. Обязательно стоит попробовать гастрономический бренд — вятские соленые огурцы. С термосом чая здесь можно насладиться атмосферой хмурой осени.

В поисках мыши

Население городка — чуть больше пяти тысяч человек

Чтобы попасть в маленький Мышкин, придется пересекать Волгу на пароме. Изучить городок вдоль и поперек можно за один день. Обычно туристам советуют посетить музеи мыши, льна и валенок. Однако мы рекомендуем также прогуляться по небольшому центру и заглянуть в частный сектор, чтобы очароваться русской провинцией.

Кстати, если отправляетесь в путешествие с детьми, устройте челлендж — посчитайте, сколько мышек (сувенирных, в виде ростовых кукол, скульптур и т. д.) встретите в городе с говорящим названием.

Тайна гибели царевича

В Угличе рекомендуют побывать на набережной

В городе сохранились величественные храмы
И есть занятные домики
1 из 3

В Угличе рекомендуют побывать на набережной

Углич заинтересует подкованных в истории. В этом городе в XVI веке погиб от ножа младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Ему было восемь лет. Туристам рекомендуют побывать в княжеских палатах и церкви Дмитрия-царевича «на крови», которые имеют прямое отношение к ходу истории российского государства.

Советуем также прогуляться по обновленной набережной Углича. В городке благоустроили территорию у Волги и открыли там несколько модных, но бюджетных кафешек.

3

По местам съемок

Ярославская область популярна у съемочных групп. В регионе снимают исторические картины, сериалы на злобу дня, фильмы про фантастику и не только. К примеру, в этом году съемки федерального масштаба прошли в Ростове, Ярославле и Рыбинске. Как попасть в киношные локации?

Легендарные палаты

Интерьеры Ростовского кремля знакомы многим, здесь снимали культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). А в прошлом году съемочная группа телеканала ТНТ сняла новогодний проект «Иван Васильевич меняет всё» (18+) с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.

— Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр. Поэтому архиважно — не переснять известное кино с другими актерами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в теплую новогоднюю атмосферу, — цитировали в пресс-службе ТНТ слова режиссера Миши Семичева.

Собственно, оригинальную историю про Ивана Васильевича 1973 года тоже снимали в стенах Ростовского кремля.

Если вы в городе первый раз, советуем заглянуть в Успенский собор, торговые ряды, музей «Ростовская финифть» и прогуляться по берегу озера Неро.

Кстати, хорошо ли вы помните сам фильм про царя? Вот тут тест, чтобы проверить знания

Из Ростова можно заглянуть в Поречье-Рыбное
1 из 2

Кстати, хорошо ли вы помните сам фильм про царя? Вот тут тест, чтобы проверить знания

Столица съемок

В Ярославле часто снимают фильмы

Ярославль можно называть не только столицей Золотого кольца России, но и столицей съемочного кинопроцесса! Киношники любят город за разнообразие съемочных локаций. Особую кинославу принес Ярославлю сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) с Сергеем Буруновым и Иваном Янковским, для сериала Жоры Крыжовникова город «перевоплотился» в Казань.

Напомним, у нас снимали культовые фильмы «Афоня» (12+, реж. Георгий Данелия, 1975), «Кин-дза-дза» (12+, реж. Георгий Данелия, 1986), «Аритмия» (18+, реж. Борис Хлебников, 2017), сериалы «Доктор Живаго» (18+, реж. Александр Прошкин, 2005), «Котовский» (18+, реж. Станислав Назиров, 2009) и «Домашний арест» (18+, реж. Петр Буслов, 2018).

В фильмографии нашего города более сотни картин. Чтобы всё припомнить, загляните к скульптуре Афони на улице Нахимсона, 21а, прогуляйтесь по Волжской набережной, Демидовскому скверу и по Советской площади. Обязательно пройдитесь по центру, посмотрите на город с высоты колеса обозрения или в казармах на улице Свободы.

В Ярославле установили скульптуру по сюжету из фильма «Афоня»

Главное правило ноябрьских прогулок — утепляться и заглядывать в музеи
Прогулка по центру — обязательный пункт в чек-листе на осень
Кстати, а вы сможете угадать ярославское местечко по кадру из фильма?
1 из 4

В Ярославле установили скульптуру по сюжету из фильма «Афоня»

А это кадры из фильмов.

Здание областного правительства на Советской площади попало в сериал «Домашний арест»
А вот и необычный ракурс с бульвара Мира
В кадре «Большой перемены» — стадион «Спартаковец» и церковь Спаса на Городу
А это здание на Волжской набережной, сейчас в нем размещается Музей Вадима Орлова
Красная площадь попала в фильм «Аритмия»
1 из 5
Здание областного правительства на Советской площади попало в сериал «Домашний арест»

На машине времени в прошлый век

Второй по величине город Ярославской область, Рыбинск, облюбовали туристы. Сюда приезжают на выходные ради водной глади Волги и дореволюционных вывесок. Этот проект Мити Кузнецова прогремел на всю страну.

Для знакомства стоит посетить Музей Мологского края (это русская Атлантида, затопленный в XX веке город), Спасо-Преображенский собор, а также Красную площадь, Волжскую набережную и улицу Крестовую. Кстати, в соборе можно попроситься на экскурсию с подъемом на колокольню — оттуда открывается красивый вид.

Уютный центр Рыбинска перевоплощали в Нижний Новгород для фильма «Кулачный» с Андреем Смоляковым («Движение вверх» (6+), «Шакал» (18+), «Мосгаз» (18+)). Подробнее про фильм можно почитать здесь.

Съемки проходили у музея-заповедника летом 2023 года

Город погрузился в атмосферу начала XX века

Красная площадь и улица Крестовая обязательны к посещению

Киношники, как и туристы, любят городок за уникальные вывески

Символ города — мост
1 из 5

Съемки проходили у музея-заповедника летом 2023 года

В Рыбинске, помимо центра, советуем заглянуть в удаленный поселок ГЭС-14 с советскими двухэтажными домиками и музеем советской эпохи. Ностальгии не оберетесь, а детям будет интересно разглядывать игрушки мам и пап. Кстати, в этом музее есть даже духи и алкоголь из прошлого века.

Из-за обилия экспонатов музей советской эпохи тоже частенько принимает участие в съемках кино и телесериалов для России-1, НТВ и других телеканалов
Некоторые экспонаты можно трогать
Каждый найдет что-то из своего детства
Коллекция огромная, рассматривать можно часами

Вся экспозиция располагается на трех этажах в старом Доме культуры

1 из 5
Из-за обилия экспонатов музей советской эпохи тоже частенько принимает участие в съемках кино и телесериалов для России-1, НТВ и других телеканалов

4

Нетипичные достопримечательности

В этой карточке собрали нетипичные туристические точки. Это Данилов, сёла Учма и Поречье-Рыбное.

Арт-пространство в провинции

Несколько лет назад в Данилове появилось свое творческое объединение — «Ленина, 21». Проект называется по адресу старинного особняка, который выкупил столичный менеджер Дмитрий Андреев. Москвич собрал вокруг себя местную молодежь. Так расселенный особняк обрел новую жизнь, внутри организовали музейно-выставочное пространство, где проводят творческие встречи.

Старый особняк превратили в музей
Здесь есть винтажная мебель и скульптуры
Много картин и арт-объектов

Главная творческая площадка города

1 из 4
Старый особняк превратили в музей

Музей под открытым небом

Еще одна точка на карте, до которой добираются не все туристические группы, — село Учма в Мышкинском районе. Это буквально музей под открытым небом, который создали супруги Елена Наумова и Василий Смирнов. Их история знакомства смахивает на сценарий фильма: много лет назад Елена оставила столицу и престижную работу ради любимого и жизни в деревне. Уже несколько лет пара читает истории селян заезжим гостям.

Туристы в Учме могут побывать в музее дыр и заплат, узнать о возникновении села Учмы в советские годы, а также посетить трогательную выставку «Старухи о любви», где собраны аудиоистории старушек из молодости, а также их вещи — любовные записки, самогонный аппарат и рукоделие.

Чем не музей деревянного зодчества?
Об экскурсии можно договориться тут
Здесь природа и человек как добрые соседи

В полях пасется живность

1 из 4
Чем не музей деревянного зодчества?

Село богачей

В последние годы когда-то богатейшее село Ярославской области Поречье-Рыбное (Ростовский район) оказалось в тени своего соседа Ростова. А зря. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Высота колокольни — 94 метра

Согласно легенде на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая огромная в России колокольня вне города, ее высота достигает 94 метров.

В 2019-м команда проекта «Архитектурные излишества», которые рассказывают про уникальные места России, сняли про село мини-фильм.

А вот и тот самый мини-фильм про наследие и жителей

А вы как проведете выходные?

Запланировали поездку!
Пойду в гости
Буду отсыпаться дома
В планах — уборка
Работаю…

ПО ТЕМЕ
Путешествие Туризм Поездка Ярославская область Путешествие на машине Рыбинск Углич Ярославль
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
4 ноября 2023, 08:42
А откуда такое высокомерное отношение автора к малым городам нашей области? С чего это Переславль-Залесский стал "городишком"? Колыбель русского флота, жемчужина Золотого Кольца России, и вдруг "городишко" . Может и автор тогда не журналист, а журналишка?
274781931
4 ноября 2023, 10:13
Вы Переславль назвали "городишком"?! Да это же хамство!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление