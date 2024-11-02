Успеть за один день: список уникальных мест Ярославской области, куда можно выбраться в выходные

1

За красивым видом — в Переславль и Тутаев. И для первого, и для второго варианта дня будет достаточно.

Место, куда уезжают в поисках счастья

Если в эти ноябрьские выходные вы выбираете Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать — чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры.

Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам городишко и Плещеево озеро.

Что еще посмотреть? Если вы на машине, отметить в маршруте экотропу «У серой цапли», она находится на территории нацпарка «Плещеево озеро», в паре километров от Синего камня.

В музее-заповеднике можно посмотреть на город и Плещеево озеро с высоты В Успенском соборе интересные детали Выставлены уцелевшие куски колонн Музейные залы разместили в здании бывшей Духовная семинарии В музее собраны экспонаты от древности до советского времени В центре Переславля стоит древнейший храм Ярославской области, это Спасо-Преображенский собор, который был построен в ХII веке В нацпарке «Плещеево озеро» рекомендуем посетить экотропу, оборудованную интерактивными досками Через заповедник проложены деревянные настилы 1 из 8 В музее-заповеднике можно посмотреть на город и Плещеево озеро с высоты Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Говорят, сюда едут в поисках счастья. Мы рассказывали несколько историй про переехавших. К примеру, в Переславль из Северной Каролины перебрался американец с тремя дочками. Также мы рассказывали историю журналистов, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли небольшой ресторан в лесу. А еще писали про бизнесмена, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А в самом центре города есть кофейня, владелец которой настоящий француз.

Любимые просторы художников

Романовская сторона в Тутаеве при должном внимании могла бы соперничать с разрекламированным Плесом в Ивановской области. Пейзажи левого берега запечатлел в красках художник Борис Кустодиев, известный картинами «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Масленица» и другими работами.

Тот самый вид с секретной колокольни Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Что смотреть: церковь Спаса Нерукотворного, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и земляные валы вокруг нее, деревянные домики на холмах, а также Преображенско-Казанскую церковь. На колокольню последнего храма можно забраться. Ключи нужно просить у настоятеля храма.

Имейте в виду, чтобы добраться до левого берега Тутаева на машине, нужно отправляться по дороге через Кузнечиху, Филисово и Дедову Гору. То есть пересекать Волгу в Ярославле.