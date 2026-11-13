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Дороги и транспорт «Какой-то треш творится»: водители пожаловались на огромную пробку в Ярославской области

«Какой-то треш творится»: водители пожаловались на огромную пробку в Ярославской области

Почему водители стоят второй день подряд

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Водители пожаловались на пробку в Ярославской области | Источник: Типичный Ярославль / Vk.ruВодители пожаловались на пробку в Ярославской области | Источник: Типичный Ярославль / Vk.ru

Водители пожаловались на пробку в Ярославской области

Источник:

Типичный Ярославль / Vk.ru

Водители пожаловались на жуткую пробку со стороны Москвы у Переславля-Залесского в Ярославской области. Автомобили и автобусы застряли вечером 12 ноября на трассе М-8 на час.

«На въезде в город от Глебовского до поста ГАИ грандиознейшая пробка. Стоим без движения больше часа в районе Щелканки», — писали в переславских соцсетях.

В заторе застряли и автобусы.

«Сидела сегодня в автобусе из Москвы в Переславль целых 1,5 часа. Это просто издевательство какое-то. Встречная полоса на Москву едет спокойно, машины потоком, а в сторону Переславля все стоят», — пожаловались в комментариях под постом.

Люди сообщали, что причиной затора стал ремонт трассы.

«Какой-то треш творится с ремонтом дорог… Да, делают, спасибо, но это что-то с чем-то», — негодуют водители.

Люди отмечают, что не видели сотрудников Госавтоинспекции, которые регулировали бы движение в проблемном месте.

«12 и 13 ноября на 134-м и 145-м километрах федеральной трассы М-8 „Холмогоры“ выполняются работы по ремонту дорожного покрытия методом „карт“. В связи с этим движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме — контроль осуществляет регулировщик. Сегодня работы на указанных участках будут завершены, и движение транспорта вернется в штатный режим», — сообщили порталу 76.RU в Упрдор «Холмогоры».

13 ноября к 15:30 на этом участке снова собирается пробка.

Напомним, в Ярославской области ремонт трассы М-8 ведется на трех участках общей протяженностью 68 километров — в Переславль-Залесском и Ростовском округах. Речь идет об отрезках: 145–160 км, 165–180 км и 195–201 км. Здесь предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.

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На участке от 195 до 201 километра, в районе Ростова Великого, капремонт находится на финальной стадии. На двух других участках выполняется досыпка земляного полотна, замена водопропускных труб и расчистка полосы отвода. Срок сдачи первого отрезка — конец 2026 года, двух других — конец 2028 года.

Помимо капитального ремонта проведено обновление еще четырех участков трассы общей протяженностью 31 км — на отрезках автодороги 113–126 км, 160–165 км, 180–186 км, 214–221 км.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пробка Ремонт дороги
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Комментарии
29
Гость
8 минут
Позвольте, а почему какое-то? Издевательство, оно и есть Издевательство!))
Гость
1 час
реверсивном режиме )))) ----это для средневековья, уже 2027 год на подходе, а нормальных дорог -----нет!!!
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Гость
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