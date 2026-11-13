Ждать ли повышения тарифов на проезд в Ярославской области — мы спросили у властей

Власти ответили на вопрос о повышении стоимости проезда Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев интересует, ждать ли повышения платы за проезд в общественном транспорте в конце 2026 или начале 2027 года. Ведь в последний раз цены подняли как раз в Новый год — «подарком» жителям стало повышение стоимости проезда с 1 января 2026 года.

Ожидать ли подобного спустя год? Вопрос редакция 76.RU адресовала в правительство региона.

«На основании эксплуатационных расходов компаний-перевозчиков в каждом муниципальном округе региона установлены экономически обоснованные тарифы. Стоимость проезда в общественном транспорте определена в рамках данных показателей. В настоящий момент повышение стоимости проезда в общественном транспорте не рассматривается», — прокомментировали в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Напомним, с 1 января 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля поднялась с 38 до 42 рублей. О повышении цен было объявлено 30 декабря. Министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко тогда объяснил, что корректировка стоимости проезда связана с увеличением цен на топливо, внесением платежей за транспорт, взятого в лизинг, необходимостью индексировать зарплату водителей и ремонтного персонала.

Повышение произошло также в других городах и округах.

Накануне, 23 декабря, Министерство тарифного регулирования Ярославской области утвердило предельный тариф на пассажирские перевозки в автобусах Ярославля на уровне 53 рублей 73 копеек за одну поездку.

Иначе говоря, уже сейчас предельный тариф позволяет установить стоимость проезда в Ярославле до 53 рублей за поездку. На данный момент власти не рассматривают эту идею.