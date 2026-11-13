«Прямо на тротуар»: в Ярославле начал рушиться фасад закрытой поликлиники

Ярославцев предупредили о рухнувших кусках фасада на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

В Ярославле начал рушиться фасад аварийного здания бывшей поликлиники на Московском проспекте. О кусках декора, который остался на тротуаре, предупредил наш читатель 9 ноября.

«Вот такими большими кусками прямо на тротуар обваливается фасад здания», — подписал кадры читатель 76.RU.

Ярославец просит быть внимательным пешеходов на тротуаре на Московском проспекте, 43/10.

Начал рушиться фасад аварийного здания на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

Куски лепнины рухнули на тротуар Источник: читатель 76.RU

В мэрии после обращения редакции пообещали обезопасить этот участок для пешеходов.

«Проход по данному тротуару будет ограничен в том числе и в зимний период. Для пешеходов организован альтернативный путь до остановки „Большая Федоровская“ за зданием Ростехнадзора (Московский проспект, 41)», — пояснили в администрации.

Напомним, аварийное здание на Московском проспекте пытаются продать уже несколько лет. Поликлинику по этому адресу экстренно закрыли в 2023 году. Взамен нее власти пообещали открыть новое модульное здание на улице Гоголя.