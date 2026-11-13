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Город Строят новую поликлинику «Прямо на тротуар»: в Ярославле начал рушиться фасад закрытой поликлиники

«Прямо на тротуар»: в Ярославле начал рушиться фасад закрытой поликлиники

Жителей просят быть аккуратнее

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Ярославцев предупредили о рухнувших кусках фасада на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUЯрославцев предупредили о рухнувших кусках фасада на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU

Ярославцев предупредили о рухнувших кусках фасада на Московском проспекте

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле начал рушиться фасад аварийного здания бывшей поликлиники на Московском проспекте. О кусках декора, который остался на тротуаре, предупредил наш читатель 9 ноября.

«Вот такими большими кусками прямо на тротуар обваливается фасад здания», — подписал кадры читатель 76.RU.

Ярославец просит быть внимательным пешеходов на тротуаре на Московском проспекте, 43/10.

Начал рушиться фасад аварийного здания на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUНачал рушиться фасад аварийного здания на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU

Начал рушиться фасад аварийного здания на Московском проспекте

Источник:

читатель 76.RU

Куски лепнины рухнули на тротуар | Источник: читатель 76.RUКуски лепнины рухнули на тротуар | Источник: читатель 76.RU

Куски лепнины рухнули на тротуар

Источник:

читатель 76.RU

В мэрии после обращения редакции пообещали обезопасить этот участок для пешеходов.

«Проход по данному тротуару будет ограничен в том числе и в зимний период. Для пешеходов организован альтернативный путь до остановки „Большая Федоровская“ за зданием Ростехнадзора (Московский проспект, 41)», — пояснили в администрации.

Напомним, аварийное здание на Московском проспекте пытаются продать уже несколько лет. Поликлинику по этому адресу экстренно закрыли в 2023 году. Взамен нее власти пообещали открыть новое модульное здание на улице Гоголя.

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По данным на август 2026 года, за земельный участок площадью 2 тысячи кв. м с двухэтажным зданием больницы, флюорографии, гаражом и сараем в этот раз просят 8,8 миллиона рублей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Фасад Обрушение Поликлиника
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Комментарии
40
Гость
1 час
пока здание в собственности города, город должен за ним следить, почему не выполняются обязательства!? закон одни для всех.
Гость
4 часа
Старое здание явно свое отслужило.
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Гость
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