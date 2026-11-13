В Ярославле напавшего с ножом на девушку-продавца отправили в СИЗО — фото и видео

В Ярославле под стражу отправили обвиняемого в нападении на девушку-продавца Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

13 ноября Дзержинский районный суд Ярославля отправил под стражу 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство — а именно в нападении с ножом на девушку-продавца в магазине.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 января 2027 года», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.

Нападение произошло около 10 часов 11 ноября в Брагине. Мужчина с ножом накинулся на 20-летнюю девушку-продавца в магазине «Красное и белое» на Ленинградском проспекте.

Задержанного показали на видео Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

Как сообщают правоохранители, поводом стали личные неприязненные отношения, возникшие из-за ранее произошедшей ссоры. Нападавший нанес своей знакомой множественные ножевые ранения в живот и грудь.

«Довести до конца умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать из магазина на улицу. Она госпитализирована в больницу», — добавили в суде.

Самого нападавшего задержали на месте преступления. На вопрос о том, зачем он это сделал, ответил коротко и невнятно:

«Был ножик, потому что в кармане».

В прокуратуре Ярославской области уточнили, что ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.