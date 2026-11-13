В Ярославле напавшего с ножом на девушку-продавца отправили в СИЗО — фото и видео

13 ноября Дзержинский районный суд Ярославля отправил под стражу 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство — а именно в нападении с ножом на девушку-продавца в магазине.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 января 2027 года», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.
Нападение произошло около 10 часов 11 ноября в Брагине. Мужчина с ножом накинулся на 20-летнюю девушку-продавца в магазине «Красное и белое» на Ленинградском проспекте.
Как сообщают правоохранители, поводом стали личные неприязненные отношения, возникшие из-за ранее произошедшей ссоры. Нападавший нанес своей знакомой множественные ножевые ранения в живот и грудь.
«Довести до конца умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать из магазина на улицу. Она госпитализирована в больницу», — добавили в суде.
Самого нападавшего задержали на месте преступления. На вопрос о том, зачем он это сделал, ответил коротко и невнятно:
«Был ножик, потому что в кармане».
В прокуратуре Ярославской области уточнили, что ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело расследуется региональным Следственным комитетом.
Достижения
Словесный поток
Написать 1000 комментариев
Комментатор недели
Написать больше всех комментариев за неделю
Комментатор месяца
Написать больше всех комментариев за месяц