Снег с дождем и ветром накроет Ярославскую область в ближайшие часы

На Ярославль обрушатся снег, дождь и ветер Источник: Александр Куренной / 76.RU

Осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные) и усиление ветра прогнозируются в Ярославской области в ночь на 14 ноября.

В региональном МЧС предупредили, что погода начнет портиться с 18 часов 13 ноября. Закончится неблагоприятный период к 6 часам утра 14 ноября. Порывы ветра в этот промежуток времени будут достигать 13–18 м/с.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, транспорта, обрушением широкопролетных, аварийных крыш зданий, башенных кранов, широкоформатных рекламных конструкций, строительных лесов и деревьев, подтоплением пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем», — предупредили в МЧС.

Телефон экстренных служб 112.