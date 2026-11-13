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Осень Снег с дождем и ветром накроет Ярославскую область в ближайшие часы

Снег с дождем и ветром накроет Ярославскую область в ближайшие часы

Когда ждать непогоду

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На Ярославль обрушатся снег, дождь и ветер | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Ярославль обрушатся снег, дождь и ветер | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Ярославль обрушатся снег, дождь и ветер

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные) и усиление ветра прогнозируются в Ярославской области в ночь на 14 ноября.

В региональном МЧС предупредили, что погода начнет портиться с 18 часов 13 ноября. Закончится неблагоприятный период к 6 часам утра 14 ноября. Порывы ветра в этот промежуток времени будут достигать 13–18 м/с.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, транспорта, обрушением широкопролетных, аварийных крыш зданий, башенных кранов, широкоформатных рекламных конструкций, строительных лесов и деревьев, подтоплением пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем», — предупредили в МЧС.

Телефон экстренных служб 112.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега обещают днем 14 ноября, а также ночью 15 ноября. При этом ночью 14 ноября температура воздуха прогнозируется на отметках -1…+4 градуса, днем — 0…+5 градусов. В ночь на 15 ноября температура опустится до -2…+3 градусов, днем — 0…+5 градусов. Ночью и утром 15 ноября на дорогах местами гололедица.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Не надо, не накрывай
Гость
4 часа
territoria, у нас в Ярославской области такая погода — не редкость, главное, чтобы службы были наготове.
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Гость
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