Снег с дождем и ветром накроет Ярославскую область в ближайшие часы

Осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные) и усиление ветра прогнозируются в Ярославской области в ночь на 14 ноября.
В региональном МЧС предупредили, что погода начнет портиться с 18 часов 13 ноября. Закончится неблагоприятный период к 6 часам утра 14 ноября. Порывы ветра в этот промежуток времени будут достигать 13–18 м/с.
«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем, транспорта, обрушением широкопролетных, аварийных крыш зданий, башенных кранов, широкоформатных рекламных конструкций, строительных лесов и деревьев, подтоплением пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем», — предупредили в МЧС.
Телефон экстренных служб 112.
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега обещают днем 14 ноября, а также ночью 15 ноября. При этом ночью 14 ноября температура воздуха прогнозируется на отметках -1…+4 градуса, днем — 0…+5 градусов. В ночь на 15 ноября температура опустится до -2…+3 градусов, днем — 0…+5 градусов. Ночью и утром 15 ноября на дорогах местами гололедица.