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Город Реконструкция центра В центре Ярославля появились гигантские черные ящики — что там внутри

В центре Ярославля появились гигантские черные ящики — что там внутри

В город привезли новые арт-объекты

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Что за ящике привезли в центр Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧто за ящике привезли в центр Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что за ящике привезли в центр Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля выгрузили загадочные черные ящики. Их выгрузили на паллеты на пешеходной улице Нахимсона. В ящиках оказались новые арт-объекты.

Всего на улице выгрузили пять заколоченных ящиков. Предварительно, по внешнему виду кажется, что скульптуры выполнены из металла.

Напомним, о закупке героев из советских фильмов стало известно в июле 2026 года. Новые композиции дополнят убранство улицы Нахимсона, которая посвящена теме кино. Ранее там были установлены фальш-кинокамеры, режиссерское кресло и стойки-афиши.

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По задумке властей, на Нахимсона появятся киногерои из советских фильмов:

  • «Афоня»;

  • «Джентльмены удачи»;

  • «12 стульев»;

  • «Свой парень»;

  • «Жестокий романс»;

  • «Иван Васильевич меняет профессию»;

  • «Вор».

Киногероев установят на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RUКиногероев установят на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RU
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Однако точного количества новых скульптур не называлось, при этом рассматривали до 12 объектов.

Какие фильмы снимали в Ярославле

Напомним, Ярославская область регулярно становится площадкой для киношников. В разные годы здесь снимали фильмы и сериалы, ставшие культовыми. Например, фильмы «Большая перемена», «Кин-дза-дза», а еще современные «Жизнь впереди» и «Слова пацана. Кровь на асфальте». Реальные локации с мест съемок мы показываем в сюжете «Где это снято?».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Скульптура Реконструкция Советское кино
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Комментарии
57
Гость
1 минута
В желании выделиться, понравиться президенту и вернуться в Москву, кое-кому просто крышу сносит.
Гость
21 минута
А те страшные высокие ящики в центре на площади слева от фонтана (если лицом к администрации) опять установят или выбросили? Сколько денег на ветер идет из бюджета. Свои то чиновники и депутаты умеют считать. Зачем это надо было устпнавливать? Использовали как общественный туалет, мочой до фонтана воняло
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Гость
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