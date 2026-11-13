В центре Ярославля появились гигантские черные ящики — что там внутри

Что за ящике привезли в центр Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля выгрузили загадочные черные ящики. Их выгрузили на паллеты на пешеходной улице Нахимсона. В ящиках оказались новые арт-объекты.

Всего на улице выгрузили пять заколоченных ящиков. Предварительно, по внешнему виду кажется, что скульптуры выполнены из металла.

Напомним, о закупке героев из советских фильмов стало известно в июле 2026 года. Новые композиции дополнят убранство улицы Нахимсона, которая посвящена теме кино. Ранее там были установлены фальш-кинокамеры, режиссерское кресло и стойки-афиши.

По задумке властей, на Нахимсона появятся киногерои из советских фильмов:

«Афоня»;

«Джентльмены удачи»;

«12 стульев»;

«Свой парень»;

«Жестокий романс»;

«Иван Васильевич меняет профессию»;

«Вор».

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Однако точного количества новых скульптур не называлось, при этом рассматривали до 12 объектов.