В центре Ярославля появились гигантские черные ящики — что там внутри

В центре Ярославля выгрузили загадочные черные ящики. Их выгрузили на паллеты на пешеходной улице Нахимсона. В ящиках оказались новые арт-объекты.
Всего на улице выгрузили пять заколоченных ящиков. Предварительно, по внешнему виду кажется, что скульптуры выполнены из металла.
Напомним, о закупке героев из советских фильмов стало известно в июле 2026 года. Новые композиции дополнят убранство улицы Нахимсона, которая посвящена теме кино. Ранее там были установлены фальш-кинокамеры, режиссерское кресло и стойки-афиши.
По задумке властей, на Нахимсона появятся киногерои из советских фильмов:
«Афоня»;
«Джентльмены удачи»;
«12 стульев»;
«Свой парень»;
«Жестокий романс»;
«Иван Васильевич меняет профессию»;
«Вор».
Однако точного количества новых скульптур не называлось, при этом рассматривали до 12 объектов.
Напомним, Ярославская область регулярно становится площадкой для киношников. В разные годы здесь снимали фильмы и сериалы, ставшие культовыми. Например, фильмы «Большая перемена», «Кин-дза-дза», а еще современные «Жизнь впереди» и «Слова пацана. Кровь на асфальте». Реальные локации с мест съемок мы показываем в сюжете «Где это снято?».