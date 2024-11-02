Звездный продюсер предложил построить в Ярославской области парк с декорациями из фильмов

В Ярославской области может появиться киноплощадка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продюсер и режиссер Сергей Багиров и учредитель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров выступили с инициативой создания в Ярославской области кинокластера для туристов. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это будет «Якиногород» с декорациями.

— Все здания — кафе, гостиницы, музеи — будут действующими и доступными для жителей и гостей региона, но при этом будут оформлены в единой цветовой гамме, чтобы стать фоном для 3D-графики и проекций. Проект неординарный, яркий, смелый и перспективный, — прокомментировал идею губернатор Михаил Евраев.

Сергей Багиров — российский режиссер, продюсер и актер. В его портфолио — 57 продюсерских проектов, в том числе сериалы «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом в главной роли и «Мятеж» (18+) про белогвардейское восстание в начале XX века в Ярославле. Кроме того, он известен по роли Берии в сериале «Зорге» (18+).

Как уточнили 76.RU в пресс-службе областной администрации, говорить о строительстве «Якиногорода» пока рано, это только планы, место под проект не определено. При этом рассматривается возможность открытия кластера недалеко от парка аттракционов, чтобы площадка была интересна для семейного отдыха.

Отметим, что Ярославская область популярна среди съемочных групп. Здесь снимали фильмы «Большая перемена» (0+), «Афоня» (12+), «Кин-дза-дза!» (12+), «Аритмия» (18+), сериалы «Домашний арест» (18+), «Слово пацана: кровь на асфальте» (18+) и не только. В Ярославле работает несколько кинокомпаний, например «Ярсинема» или творческое объединение Романа Курцына.

Ранее мы публиковали историю актера и продюсера Юрия Ваксмана, который основал одну из популярнейших кинокомпаний, занимающихся съемками в Ярославской области.