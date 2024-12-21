«Уникальный город»: сценарист рассказал, почему выбрал Рыбинск для съемок сериала про мистические убийства

Про что сериал «Подслушано в Рыбинске» — ответ авторов Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram











Создатель сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), креативный продюсер 1-2-3 Production и автор сценария Иван Баранов (ранее известен по проектам «Как я стал русским» (18+), «Гости из прошлого» (18+)) рассказал, почему выбрали для сюжета город в Ярославской области.

Деталями написания сценария он поделился во время фестиваля «Хомякон» (6+) в Москве, где презентуют новые проекты. Видео с встречи опубликовали в Telegram-канале платформы PREMIER.

— Когда пришла в голову эта история и я ее начал писать, подумал, нужно придумать классную локацию, где это всё будет происходить. И почему бы не Рыбинск? Это действительно очень красивый, уникальный город. И мне очень хотелось показать Рыбинск как Рыбинск. Рыбинск часто фигурирует в разных фильмах, но везде это какой-то город N. У Гайдая в «12 стульев». <…> А мне захотелось преподнести его как город Рыбинск, красивый, классный город на берегу Волги, — объяснил сценарист.

Сценарист рассказал, почему выбрал для съемок Рыбинск Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Напомним, съемки сериала проходили в Рыбинске с осени 2023 года и длились несколько месяцев зимой. В главных ролях — звезды российского кино: Тимофей Трибунцев, на счету у которого свыше ста ролей в кино и сериалах, и Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ). Кроме того, в главных ролях — актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.

— Я думаю, что у нас мультижанровая история. Иронический детектив — это точное название. Это детектив, и триллер, и мистика. Но самое главное — юмор и ироническая интонация, — объяснил режиссер сериала Петр Тодоровский (сын продюсера Валерия Тодоровского. — Прим. ред.).

Ранее стало известно, что первая серия выйдет 23 января Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram











«Подслушано в Рыбинске» — это история про журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев.

— Журналист местной газеты внезапно ловит… видения о грядущих убийствах. Когда они начинают сбываться, едва ли не все жители городка погружаются в собственные расследования, — гласит описание сериала.

Изначально сериал должен был выйти до конца 2024 года, однако сроки показа сместились.