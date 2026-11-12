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Город Эксклюзив В парке в Ярославской области разгромили огромную клумбу — что там появится

В парке в Ярославской области разгромили огромную клумбу — что там появится

Горожане забили тревогу в соцсетях

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Что за работы ведутся в Ростове Великом | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Max, Екатерина Тарыгина / 76.RUЧто за работы ведутся в Ростове Великом | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Max, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Что за работы ведутся в Ростове Великом

Источник:

Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Max, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Жители Ярославской области забили тревогу из-за погрома в местном парке. В Ростове Великом горожане заметили, что клумбу в Городском саду разгромили.

«Такую красоту убрали», — написала в соцсетях Наталья.

«Наверное, помешала клумба… Для катка место освободили», — предположила Татьяна в комментариях местного паблика.

Редакция 76.RU задала вопрос пресс-службе Ростовского округа. Там сообщили, что в Городском саду ведутся плановые работы.

Фото из местного парка опубликовали в соцсетях | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / MaxФото из местного парка опубликовали в соцсетях | Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Max

Фото из местного парка опубликовали в соцсетях

Источник:

Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Max

«Здесь будет установлен фонтан, который находился на этом месте в прошлом. Все зеленые насаждения (деревья) были бережно выкопаны сотрудниками парка и пересажены в другое место, чтобы они не пострадали во время строительных работ», — пояснили 76.RU в пресс-службе.

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Кстати, в Ростове Великом в этом году в Городском саду традиционно установят каток. Заказчиком проекта выступает МБУ Центр благоустройства территорий «Чистый город». Власти объявили поиск подрядчика, которому готовы заплатить 32 045 690 рублей.

Смонтировать ледовый комплекс планируют к 14 декабря. Он будет работать с 15 декабря по 15 марта.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Парк Клумба Фонтан Ростов Великий
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Комментарии
29
Гость
7 часов
У ЯЕвраева явная фонтонамания. Надо срочно специалистов из Загородного Сада 6 вызывать для обследования.
Гость
8 часов
Когда домучают уже Парк Судостроителей?! Надоели уже столько лет копать просто так
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Гость
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