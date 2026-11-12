В парке в Ярославской области разгромили огромную клумбу — что там появится

Жители Ярославской области забили тревогу из-за погрома в местном парке. В Ростове Великом горожане заметили, что клумбу в Городском саду разгромили.
«Такую красоту убрали», — написала в соцсетях Наталья.
«Наверное, помешала клумба… Для катка место освободили», — предположила Татьяна в комментариях местного паблика.
Редакция 76.RU задала вопрос пресс-службе Ростовского округа. Там сообщили, что в Городском саду ведутся плановые работы.
«Здесь будет установлен фонтан, который находился на этом месте в прошлом. Все зеленые насаждения (деревья) были бережно выкопаны сотрудниками парка и пересажены в другое место, чтобы они не пострадали во время строительных работ», — пояснили 76.RU в пресс-службе.
Кстати, в Ростове Великом в этом году в Городском саду традиционно установят каток. Заказчиком проекта выступает МБУ Центр благоустройства территорий «Чистый город». Власти объявили поиск подрядчика, которому готовы заплатить 32 045 690 рублей.
Смонтировать ледовый комплекс планируют к 14 декабря. Он будет работать с 15 декабря по 15 марта.