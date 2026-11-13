Что сейчас с девушкой-продавцом, на которую напал неадекват с ножом в Ярославле

Неадекват с ножом напал на девушку-продавца в магазине Источник: читательница 76.RU

Стало известно о состоянии 20-летней девушки-продавца, на которую в Ярославле напал неадекват с ножом.

— Из реанимации перевели в обычную палату, жить будет, — сообщил источник сайту 76.RU.

Напомним, происшествие случилось около 10 часов утра 11 ноября в Дзержинском районе Ярославля. Мужчина с ножом накинулся на 20-летнюю девушку-продавца в магазине «Красное и белое» на Ленинградском проспекте.

Как позже сообщили правоохранители, причиной стали личные неприязненные отношения, возникшие из-за ранее произошедшей ссоры. Нападавший нанес девушке множественные ножевые ранения в живот и грудь. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать из магазина на улицу. Через некоторое время ее увезли в больницу.

Самого нападавшего задержали на месте преступления. На вопрос о том, зачем он это сделал, ответил коротко и невнятно:

«Был ножик, потому что в кармане».

В прокуратуре Ярославской области уточнили, что ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

13 ноября его отправили в СИЗО на два месяца.