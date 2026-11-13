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Экономика «Это штат, зарплата?» В Ярославской области вырастут траты на бюджетные компании Минстроя

«Это штат, зарплата?» В Ярославской области вырастут траты на бюджетные компании Минстроя

Почему расходы превысят миллиард рублей

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В Ярославской области увеличат траты на строительные учреждения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославской области увеличат траты на строительные учреждения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области увеличат траты на строительные учреждения

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области увеличат траты из казны на содержание бюджетных учреждений, подведомственных региональному Министерству строительства и ЖКХ. Это вызвало вопросы у депутатов региональной думы.

«На содержание подведомственных учреждений в сфере строительства на 2027 год закладывается почти 1,2 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в этом году. Чем обоснован рост? Это добавление новых функций, штат, зарплата?» — поинтересовался на заседании комитета думы 13 ноября Руслан Полкуев.

Заместитель председателя правительства Ярославской области — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев пояснил, что эти траты предусмотрены не только на министерство, но и на подведомственные учреждения — Проектный институт и Службу единого заказчика.

«Деньги идут в том числе на заказ проектной документации. Например, мы должны начать проектирование очистных в Переславле-Залесском, примерная стоимость которых будет порядка 10–12 миллиардов рублей, проводить модернизацию аэропорта. Если кто-то думает, что это зарплаты или люди, или еще что-то — нет. Например, проектный институт делает проект взлетно-посадочной полосы, но, к сожалению, компетенции по конкретным изысканиям, какие-то тонкие нюансы приходится заказывать на стороне — лицензию на это имеют одна-две организации. Деньги на это закладываются отдельно. И они тоже в этой статье. Там немаленькие суммы», — пояснил министр.

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Напомним, мы писали, каким предполагается бюджет Ярославской области на 2027 год. В частности, доходы бюджета в 2027 году составят 160,7 млрд рублей, расходы — 161,1 млрд рублей. Подробнее здесь.

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Комментарии
2
Гость
56 минут
Кормушка, однако!
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