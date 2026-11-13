«Будут массово приходить в дома». В горах Сочи высаживают плодовые деревья, чтобы медведи не голодали и не шли к людям

Деревья высаживали на территории старых черкесских садов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пока вся страна страдает от нашествия голодных медведей, в горах Сочи нашли метод их подкармливать. Горнолыжные курорты также подвергаются набегам этих животных. То они заглядывают в гости к российским биатлонистам, которые тренируются в горах Сочи. А один вообще забрел на кухню ресторана пятизвездочного отеля «Поляна 1389» на курорте «Газпром» и страшно перепугал сотрудника. В горных селах они стабильно роются в мусорных баках и бродят по улицам.

Вывод ученых — им просто не хватает еды в лесах после гибели каштановых лесов от инвазивного вредителя — орехотворки. Регулярно получая такой легкодоступный корм, медведь постепенно привыкает к присутствию человека и все чаще приближается к населенным и рекреационным территориям.

Разбивка диких грушевых и яблочных садов стала одним из этапов долгосрочной программы по восстановлению естественной кормовой базы для диких животных в горных лесах Сочи. Инициатором программы выступил горный курорт «Роза Хутор». Задача проекта — создать вдали от рекреационных территорий дополнительные источники природного корма и снизить риск выхода медведей и других лесных животных к людям в поисках пищи. Подробности — в материале журналиста Анны Грицевич из SOCHI1.RU.

Сейчас самое время для высадки деревьев, весной они пойдут в рост Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Груши, яблоки и вишни для лесных животных

На кордоне Пслух в Сочинском национальном парке журналисты, сотрудники нацпарка и горнолыжного курорта высадили более 100 саженцев аборигенных видов плодовых деревьев и кустарников — груши кавказской, яблони восточной, вишни птичьей, а также грецкого ореха. Первый фруктарник разбили среди черкесских садов, высаженных более 200 лет назад, этими грушами кормились много поколений диких животных. Плодоносят они до сих пор.

Более 200 лет черкесские груши кормят диких животных Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Перед тем как высадить так называемые фруктарники, велась длительная научная проработка проекта. Каштаны, плоды которых — важная кормовая база для многих лесных животных, в том числе бурого медведя, решили не высаживать. Поскольку в последние годы эти деревья гибнут не только из-за распространения восточной каштановой орехотворки, но и из-за грибковых заболеваний. Вредитель ослабляет иммунитет каштана, а заболевание добивает его. Поэтому высаживают орехи и дикие фрукты.

— Под руководством ученых подготовлен проект высадки фруктарников, которые в перспективе смогут восстановить часть кормовой базы лесных животных, сократившейся на фоне усыхания каштана посевного. Высадка фруктовых садов на расстоянии 5–7 км от курорта «Роза Хутор», по мнению специалистов, позволит ограничить дальние миграции зверя и выход в зону населенных пунктов и курортной территории, — рассказал генеральный директор курорта Константин Нестеров.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Автором идеи создания фруктовых садов для медведей стал доктор биологических наук, профессор, специалист по хищникам Кавказа Анатолий Кудактин. Проект реализуется совместно с учеными научно-технологического университета «Сириус» и Сочинским нацпарком.

— Создание фруктарников в дикой природе — закономерное продолжение работы Сочинского национального парка по сохранению и восстановлению ценных лесных пород. На протяжении многих лет наши госинспекторы под руководством научного отдела высаживают в том числе плодовые растения, ведут уход и мониторинг. Именно научная база парка, саженцы из нашего питомника, выращенные из семян местных растений, и экспертность в области лесного дела легли в основу этого проекта, — сообщил директор Сочинского национального парка Андрей Киселев.

Груша весной даст новые корешки и приживется Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Только местные растения

Саженцы аборигенных растений вырастили в Сочинском национальном парке. Из-за продолжительной теплой погоды на юге России в этом году растения оставались в фазе вегетации дольше обычного, поэтому высадку деревьев проводили поздней осенью, фактически в снег.

— Сейчас саженцы находятся в состоянии покоя, это самое подходящее время для их высадки. На Северном Кавказе поздняя осень — оптимальное время для культивирования древесных видов растений. Многолетние данные показывают, что наиболее высокая приживаемость древесных видов растений в условиях Северного Кавказа происходит именно поздней осенью. В осенне-зимний период после высадки саженцев происходит адаптация корневой системы в посадочном месте с материнской почвой. При просадке в почве исчезают воздушные пустоты. Поскольку на границе лесокультурной площади не бывает сильных морозов, вымерзание лесных культур в осенне-зимний период исключено, — рассказал руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Параллельно с посадками на кордоне Пслух экологи уже работают над созданием второго кластера фруктовых садов на территории площадью 3,2 гектара на высоте 1380 метров над уровнем моря. Там планируется высадить еще больше — 400 деревьев.

Специалисты ожидают, что первый урожай сады дадут уже через два года. Они будут следить за урожайностью посадок и за их влиянием на экосистемы горных лесов. Полученные данные позволят оценить эффективность выбранного подхода, сформулировать научные выводы и применить их при закладке новых дикоплодовых садов.

Это только первый фруктарник, планируется создание еще одного. Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Нужно, чтобы медведь снова начал бояться человека

Старший научный сотрудник Сочинского национального парка Реваз Пруидзе, который занимается изучением медведей с 2012 года, считает, что не только недостаток еды «гонит» хищников к людям. Сочи за последние 30 лет существенно разросся, кроме того, стало больше туристов, которые посещают нацпарк. В прошлом году по статистике на природной территории побывало около пяти миллионов туристов. Эти люди ходят по местам обитания медведей. Они уже на генетическом уровне адаптировались к человеку и не боятся его.

— Медведь настолько умный и пластичный, он адаптируется моментально. Кто еще из животных может научиться кататься на велосипеде? Сейчас интересная ситуация, если вы смотрите новости про медведей: в последнее время медведь стал больше проникать в жилище. Медведь приходил на участок, ел куриц, и вдруг из форточки донесся запах жареных котлет, борща. При его нюхе он сразу понимает, откуда запах. А в доме — хлеб, колбаса, сахар, конфеты, масло, печенье, сгущенка. Ему стоит один раз попробовать эти вкусности, инстинкт закрепляется моментально — надо идти в дом, — рассказывает Реваз.

Медведи, которые побывали в человеческом жилище и остались живы, в следующем году будут массово приходить в дома, предупреждает Реваз. Они запомнили, что там есть много вкусного — это не отходы из баков.