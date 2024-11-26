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Недвижимость «Намечен слом исторических зданий»: в Ярославской области забили тревогу из-за слухов о сносе депо

«Намечен слом исторических зданий»: в Ярославской области забили тревогу из-за слухов о сносе депо

Публикуем комментарии по ситуации в Данилове

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5 комментариев

В Данилове пошли слухи про снос исторического депо

Градозащитники забили тревогу из-за ситуации с паровозным депо в Данилове Ярославской области. По городу пошли слухи, что здание, построенное в самом начале ХХ века и являющееся выявленным объектом культурного наследия, могут снести.

Как пишет автор проекта «Наступление на наследие» Андрей Новичков, с 1993 года локомотивное депо станции Данилов Северной железной дороги имеет статус выявленных объектов культурного наследия и охраняется государством. В последние годы состояние постройки приблизилось к неудовлетворительному.

— В 2023 году были снесены красивые домики-мастерские. Теперь же угроза сноса нависла над главным сооружением комплекса — локомотивным депо. По сведениям железнодорожников, недавно оказался полностью демонтирован старый поворотный круг, его конструкции сдали в металлолом. А в следующем году намечен слом исторических зданий депо и дизельной электростанции, которая снабжала электричеством окрестности во времена начала электрификации СССР, — написал он в группе во «ВКонтакте».

Андрей Новичков призвал Государственную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области незамедлительно вмешаться в ситуацию.

— «Ансамбль моторовагонного депо» (Данилов, улица Деповская, д. 18А, 18Б), действительно, находится под охраной государства как выявленный объекты культурного наследия. Его снос запрещен, — прокомментировали в службе порталу 76.RU.

В СЖД нам также пояснили, что сносить здания не планируют. А вот поворотный круг и мастерские — другое дело.

— Демонтированные механический цех и поворотный круг не являлись объектами культурного наследия, признаками объекта культурного наследия не обладали. Неиспользуемые объекты, находящиеся в аварийном состоянии, несут угрозу безопасности жителей, — пояснили их демонтаж в СЖД.

История паровозного депо в Данилове уходит в начало ХХ века. В 1872 году отсюда начали ходить пассажирские поезда сначала до станции Урочь, а позже — до Вологды. Через несколько лет на станции построили оборотное депо с поворотным кругом, водонапорную башню, колонки для заправки паровозов водой. Сейчас этот комплекс не используется. Локомотивное и моторовагонное депо функционируют в других зданиях.

Напомним, недавно в Данилове за 6,5 миллиона рублей продали исторический тюремный замок, в котором сидели писатель Александр Солженицын и партийный деятель Феликс Дзержинский, а также проходили съемки шоу «Битвы экстрасенсов» (16+). Новым собственником комплекса стала «Даниловская птицефабрика», в планах у руководства создание нового туристического объекта.

Как считаете, стоит сохранить здание депо?

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Комментарии
5
Гость
1 час
на дотационном кавказе востанавливают родовые башни и любые постройки для сохранения исторической памяти
Гость
41 минута
Просто моторвагонное депо Данилов СЖД выполняет план по сдачи металлолома
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