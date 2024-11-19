Здесь сидел Солженицын и снимали «Битву экстрасенсов»: в Ярославской области продали легендарную тюрьму

Даниловский тюремный замок — легендарный объект Источник: torgi.gov.ru











В Ярославской области продали легендарный тюремный замок в Данилове. Его собственником был город. Теперь объект перейдет в частные руки. Новым собственником комплекса стала «Даниловская птицефабрика». Предприятие заплатило за тюрьму 6,5 миллиона рублей.

Сидели Солженицын и Дзержинский

Даниловский тюремный замок имеет интересную историю. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В комплекс входят само здание тюрьмы, служебный корпус и кирпичная ограда.

Кандидат искусствоведения Вячеслав Сафронов в акте историко-культурной экспертизы отмечал:

— Первое упоминание в архивных документах о «Тюремном Замке» как существующем объекте относится к 1861 году и связано с прошением Архиепископа Ярославского и Ростовского Нила в губернский попечительский о тюрьмах комитет об устройстве в зданиях вновь устраиваемого тюремного замка в городе Данилове церкви для молитв арестантов. На основании документа можно сделать вывод, что 1861 год является годом начала работ по строительству нового тюремного замка.

Завершено строительство было, судя по данным из исторических документов, в 1866 году.

Здание было построено в ХIХ веке Источник: torgi.gov.ru











Замок был трехэтажным, но самый нижний этаж считался цокольным, хотя и возвышался над землей. В даниловской тюрьме было 20 камер на 40-100 человек. В каждую из них был обустроен вход с мощной тесовой дверью с откидной крышкой смотрового окна и глазком с заслонкой.

Рядом с тюрьмой находился одноэтажный служебный корпус, к которому в советские годы пристроили второй деревянный этаж. Территорию «охраняла» толстая кирпичная ограда.

По своему прямому назначению тюремный замок использовался до 1960 года. По словам местных историков, там в свое время находились на пересылке Феликс Дзержинский и Александр Солженицын.

Феликс Эдмундович Дзержинский — советский государственный деятель. Александр Исаевич Солженицын — писатель, поэт, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

После того, как в здании перестали содержать арестантов, его использовали под склады. А в последние годы комплекс и вовсе пустовал. Иногда по нему водили экскурсии. В 2016 году здесь снимали сериал «Штрафник» (18+).

Сейчас комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения Источник: torgi.gov.ru











«Место, которое концентрирует энергию страданий»

А в 2021 году замок стал площадкой для шоу «Битва экстрасенсов» (16+). Участникам нужно было найти здесь спрятанный от них «клад» — деньги времен СССР.

Местные считают, что в замке водятся привидения. Оказавшись внутри здания, экстрасенсы отметили, что атмосфера там, действительно, тяжелая, способная довести до паники. Участник Максим Левин, которому удалось найти деньги, заявил, что к кладу его привела душа, обитающая в этих стенах.

— Это место, которое концентрирует энергию страданий, — охарактеризовал он старинную тюрьму.

Экстрасенсы почувствовали гнетущую атмосферу этого места Источник: ТНТ, программа «Битва экстрасенсов», выпуск от 23.10.2021











Что здесь будет

Аукцион по продаже объекта прошел 13 ноября. Как мы уже сообщили, новым владельцем комплекса стала «Даниловская птицефабрика».

— Найти нового хозяина объекту оказалось непросто. Предложения выкупить замок, конечно, были. Но это та история, когда одного желания мало. Работа предстоит масштабная: подготовка документации, разработка и согласование проектов и т. д. Уверена, что потенциал у объекта большой и очень надеюсь на хорошие перспективы, — отметила глава Даниловского района Елена Иовлева.

В замке хотят открыть туристический объект Источник: torgi.gov.ru











Новый собственник приоткрыл завесу тайны над тем, что планирует сделать в легендарном комплексе.

— Это будет туристический объект. Какой именно, будет зависеть от заключений экспертиз и разрешений. Но то, что это будет что-то интересное, я гарантирую, — сообщила порталу 76.RU владелица и гендиректор «Даниловской птицефабрики» Елена Рослякова.

ООО «Даниловская птицефабрика» была создана в 1970-е годы ХХ века на базе Даниловской межколхозной птицефабрики. Она занимается производством яиц. По данным сервиса «Контур. Фокус» чистая прибыль предприятия на конец 2023 года составила 27,5 млн рублей. Владельцем и гендиректором фабрики является Елена Рослякова. Также она владеет «Даниловским хлебозаводом».