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«Мы даже не садились»: ярославцы отожгли на концерте звезды 90-х. Видео

Фанаты поделились эмоциями после концерта Татьяны Булановой

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Концерт Татьяны Булановой в Ярославле | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUКонцерт Татьяны Булановой в Ярославле | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Концерт Татьяны Булановой в Ярославле

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

12 ноября в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле перед полным залом выступила (12+) Татьяна Буланова. На концерт ярославцы приходили «заряженными», с улыбкой на лице. Все с удовольствием рассказывали, за что любят творчество исполнительницы, а также напевали песни времен 90-х.

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Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».

Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).

В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.

На концерт собрались слушатели всех возрастов. Были и ровесники исполнительницы, и молодежь 18–25 лет. Для одних песни Татьяны Булановой ассоциируются с молодостью, другим же просто нравится творчество певицы, а третьи пришли на концерт повеселиться.

«Я ее не люблю, пришла просто отдохнуть», — поделилась одна из зрительниц на концерте.

А после концерта своими впечатлениями поделились и читатели 76.RU.

«Поет прекрасно, голос как на записи. При этом она танцевала много», — рассказала читательница 76.RU.

Певица и сама танцевала на сцене

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Ярославна поделилась, что под песню «Не плачь» она чуть не расплакалась. Многие зрители также не смогли сдержать эмоции, подпевая Татьяне Булановой с мокрыми от слез глазами.

Кстати, именно этот трек многие поклонники хотели услышать на концерте.

Эту песню ждали многие ярославцы

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

При этом на месте сидеть ярославцам тоже не хотелось. Все вставали с мест и пускались в пляс. Больше всего отжигала молодежь. Танцевали даже на балконе.

Зал отжигал!

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Концерт Татьяны Булановой в Ярославле

«Очень понравилось, очень весело. Мы уже танцевали. Мы даже еще не садились, мы только танцевали», — рассказали во время антракта корреспонденту 76.RU поклонницы из Тутаева.

Фанаты поделились своими эмоциями

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

А вот на самой сцене танцевали только две девушки, нашумевшей подтанцовки в этот раз у исполнительницы не было.

«Сначала певица выступала в блестящем синем платье, потом был антракт, все сходили поесть. После Татьяна Буланова вышла уже в золотом наряде. А в конце концерта поклонникам разрешили подойти к сцене. Все надарили Татьяне Булановой много цветов и подарков. Она подходила ко всем, сфотографировалась с каждым», — поделилась читательница 76.RU.

Поклонники надарили исполнительнице подарков

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Ранее с концертом в Ярославль приезжала группа «Руки Вверх!». Они собрали полную «Арену-2000». Впечатления зрителей собрали в этом материале.

Также в городе прошел концерт Шуры. Он приезжал в Ярославль с концертом и в январе 2025 года. В зале было битком: зрители пришли зажечь на выступлении звезды начала нулевых. Мы показывали, что происходило на концерте.

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Концерт Татьяна Буланова Фанат Видео Ярославль
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Комментарии
5
Гость
23 минуты
Сесть всегда успеете
Гость
24 минуты
Бабушки -фанатки молодость вспоминали.
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