Брат Хабиба подрался с бойцом UFC в отеле. Теперь у него большие проблемы

Драка произошла вечером 11 ноября Источник: социальные сети Илии Топурии

В среду, 11 ноября, российский боец MMA Усман Нурмагомедов (брат Хабиба Нурмагомедова) подрался с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили в одном из отелей Абу-Даби.

Всего в потасовке принимали участие около десяти человек. Рассказываем, с чего начался конфликт и какое наказание получили участники драки.

Усман Нурмагомедов считается одним из самых перспективных бойцов MMA. Он одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. По информации СМИ, в ближайшее время он должен был подписать контракт с UFC.

С чего все началось

Отправной точкой конфликта стал январь 2025-го года. Тогда Мераб Двалишвили дрался на турнире UFC 311 c Умаром Нурмагомедовым — старшим из братьев. Перед поединком грузин не очень лестно отзывался о сопернике и говорил, что тот не достоин драться с ним.

Через полгода на одной из пресс-конференций Двалишвили заявил, что готов драться на турнире RAF с любым соперником, но не с Умаром Нурмагомедовым, попутно оскорбив его. После этого к Двалишвили подошел борец Ахмед Гаджимагомедов (друг Умара). Мераб дал ему пощечину — после чего началась массовая драка.

Драка в ОАЭ

11 ноября Двалишвили с другом в холле отеля в Абу-Даби давали интервью. В это время за его спиной появился Усман Нурмагомедов и еще несколько человек. Усман обратился к Мерабу: «У меня к тебе вопрос». Мераб повернулся и получил пощечину. После этого началась драка.

Источник: Dani Lerer/X

«Давал интервью для RAF в холле отеля, и Усман со своими дружками подошли со спины и начали бить меня и моего друга. Охрана держала меня — они продолжали пинать нас, когда мы уже лежали на полу, как неудачники», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Менеджер Усмана Нурмагомедова Али Абдель Азиз заявил, что «произошедшее позорно».

«Надеюсь, эти молодые парни извлекут хороший урок. Подобное не должно повториться. Все наши бойцы должны подавать хороший пример. Я не спал несколько дней, пытаясь исправить ситуацию. Не думаю, что существуют слова, которые могут все исправить. <…> Пару недель назад Мераб тренировался в зале Хабиба, и все было нормально. Эту ситуацию можно было разрешить иначе. Я понимаю, что бойцы эмоциональны, но это не оправдание», — цитирует его портал MMA Jinkie.

Глава UFC Дана Уайт поддержал его и заявил, что все это «нелепо и глупо».

Российский боец UFC Александр Волков в социальных сетях написал, что нет ничего хуже, чем драка на улице.

«В целом осуждаю драку на улице, худшее, что может быть — драка на улице под камерами. Если ты хочешь с кем‑то поговорить, кого‑то вызвать на бой, выяснить с ним отношения… В моем окружении мы просто подтягивали человека на улицу, но не в то место, где тебя могут разнять, где это будет записано, потому что нападающий в такой ситуации всегда будет в минусе, непонятна цель всего этого движения», — заявил Волков.

Чемпион UFC Ислам Махачев поддержал Усмана.

«Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив ударить гостя и задев его мать», — написал в соцсетях Махачев.

Какое наказание получили участники драки

Источник: социальные сети Мераба Двалишвили

Вечером 12 ноября полиция Абу-Даби сообщила, что задержала восемь участников драки и еще двух человек, которые снимали ее на мобильные телефоны.

Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были оштрафованы на 50 тысяч дирхамов (около 1,12 миллиона рублей).

Еще двух человек арестовали на шесть месяцев за съемку драки. Их телефоны будут конфискованы, а записи — удалены.