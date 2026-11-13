Мамские новости с профессиональной подачей: как журналистка создала блог «декретных вестей» на 100 000 подписчиков

У блога «Декретные вести» уже более 100 тысяч подписчиков в различных социальных сетях Источник: Юлия Маркова

Юлия Маркова ушла в декрет, но не рассталась с любимой профессией. Так на смену новостей на местном телеканале «Регион-Тюмень» пришли выпуски авторских «декретных вестей». Строгая цензура (за исключением требований Роскомнадзора. — Прим. ред.), горящие дедлайны и мрачные инфоповоды остались в прошлом. Теперь у молодой мамы только хорошие новости, приправленные отличным чувством юмора и здоровым оптимизмом. А многомиллионным просмотрам ее репортажей вполне может позавидовать любой телеканал. Ее историю рассказывают наши коллеги из 72.RU.

Срочный выпуск декретных вестей Источник: Юлия Маркова

— Я начала вести блог в конце 2020 года. Первый декрет, ребенку чуть больше года, мне ужасно захотелось писать. Тексты приходили по ночам, я могла кормить ребенка и в заметки в телефоне вбивать мысли. Чаще это были воспоминания о деревенском детстве, реже — о былых рабочих буднях. Я выкладывала посты в запрещенную ныне сеть, у меня был микроблог человек на 100–200, — вспоминает начало своего пути к блогерству Юлия Маркова.

Когда популярная сеть попала в число запрещенных, микроблог Юлии практически опустел, а сама она в то время готовилась к появлению второго ребенка. Желания и сил на развитие новых площадок у бывшей телевизионщицы тогда не было, и в ее социальных сетях наступило затишье, затянувшееся на несколько лет.

— На январских в 2025 году встретились с подругой, и я очень хорошо помню, как жаловалась, что мне не хватает блога и аудитории. Говорила, что хочу делиться, общаться, получать отклик. Я — женщина публичная, мне нужно внимание, в стол писать не могу, хочу реакций. Видимо, в тот момент я очень правильно запускала запрос во Вселенную, потому что через полтора месяца мой рилс залетел на 3 миллиона просмотров. Мой умирающий блог воскрес и вырос за месяц на 10 000 подписчиков.

Первый ролик журналистки в декрете, собравший три миллиона просмотров Источник: Юлия Маркова

Первые миллионы просмотров Юлии принес рилс в формате декретных новостей. Молодая мама с игрушечным микрофоном в руках сидела на шведской стенке и признавалась, что теперь вот так выглядит ее карьерная лестница. Этот ролик буквально взорвал интернет. Хотя использовать свои профессиональные навыки для создания веселых репортажей о материнских буднях Юлия решила не первой.

— Журналисток, которые из декрета вещают в своем телевизионном стиле о мамских буднях, я видела как минимум двух. Подруга мне как-то скинула видео одной из них и написала: «Смотри, как классно! Попробуй!» Я попробовала, и тот ролик залетел. Меня сразу же начали обвинять в плагиате. А я специально даже не подписывалась на блоги других девчонок, чтобы ненароком что-то не повторить. Я просто стала работать в таком формате.

Юлия уверена, что на самом деле никто из ее коллег по прошлому и нынешнему цехам ни за кем не повторяет. Блоги телевизионщиц в декрете можно сравнить с разными каналами. У каждого из них есть своя фишка и своя аудитория.

Ролик о безуспешных попытках заняться в декрете фитнесом Источник: Юлия Маркова

— Аудитории очень нравится такой формат. Всё-таки необычно видеть новостного корреспондента, вещающего поставленным голосом о подгузниках, прикорме и грудном вскармливании, — объясняет секрет популярности своего блога Юлия Маркова.

Автор блога «Декретные вести» с мужем и дочерью Источник: Юлия Маркова

Роль оператора в «Декретных вестях» досталась мужу Юлии. Он работает не только за кадром, но и сам снимается в семейных репортажах. Помимо супруга, в создании роликов участвуют дети и родители журналистки. Один из самых любимых героев ее аудитории — «дед» (отец Юлии Юрий. — Прим. ред.).

— Детей иногда приходится уговаривать. Но в целом они любят это дело, любят потом ролики пересматривать. Родители долго не понимали, что я вообще делаю, но никогда не сопротивлялись. Я с детства — с ручкой, блокнотом и камерой, так что они воспринимают эту затею как продолжение моего пути. Деда, например, вообще рекламодатели заказывают. В техзадании пишут — «чтобы был дед». Они понимают, что его присутствие в кадре повысит охват. А я из-за деда повышаю стоимость интеграции.

Выпуск «Декретных вестей» о любви к деду Юре Источник: Юлия Маркова

Идеи для роликов рождаются в обычной суете декретных дней. А далее наступает очередь сценария. Его Юлия всегда пишет заранее. Для профессионального журналиста это привычная работа.

— Я замечаю какую-то ситуацию, которую можно с юмором обыграть. Начинаю выделять смешные моменты, накидывать шутки. Текст может долго не приходить, лежать, ждать своего часа. А иногда я за несколько минут оформляю всё в готовый сценарий. Вот, например, на выходных ездили в деревню, там у нас дед с вахты вернулся. Я смотрю — внуки с ним играют, за усы теребят. Я тут же накидала текст про усы, мы тут же сняли, я приехала в город, смонтировала, выложила — пара дней понадобилась.

Ролик про роль дедовских усов в воспитании внуков Источник: Юлия Маркова

Первые ролики снимались на обычный телефон, но требовательный взгляд опытного корреспондента не устраивал результат. И вскоре у семейной съемочной группы появился штатив, чтобы кадр не дрожал, и петличный микрофон для хорошего звука. А сам блог со временем стал не только способом самовыражения для журналистки, привыкшей к публичности, но и любимой работой.

— Рекламодатели пришли уже на небольших цифрах. Появился график реклам, отчетность, договоры, налоги. Но я сознательно не перевожу всё на коммерческие рельсы и оставляю за собой право брать не всю рекламу, а только ту, которая мне интересна. Я веду блог так, как чувствую, не по законам соцсетей. Могу пропасть на несколько дней. Если нет вдохновения, могу долго ничего не снимать. Не хочу, чтобы эта отдушина превратилась в машину для заработка, и люди это чувствовали, — признается Юлия.

Сейчас у блога «Декретные вести» уже более 100 тысяч подписчиков. Самая популярная на сегодняшний день площадка — социальная сеть «ВКонтакте». И хотя в большинстве своем аудитория у Юлии Марковой лояльная, периодически и ей приходится сталкиваться с хейтом.

Главные герои блога «Декретные вести» Источник: Юлия Маркова

— У меня несколько направлений хейта. За внешность, за использование в речи иностранных слов, за неприбранную квартиру, за пробелы в воспитании детей. Я поначалу очень расстраивалась. Пыталась каждому что-то объяснить. Потом у меня выработались правила: не отвечать в первый час после хейтерского комментария, не отвечать, когда голодная, не отвечать, если устала, не в ресурсе. А сейчас и вовсе я пришла к тому, что вообще не отвечаю на негатив. В блок — и все дела.

Отвечая на вопрос, что будет с блогом «Декретные вести» после окончания одноименного отпуска, Юлия Маркова призналась, что она уже давно не в декрете. Возвращаться на работу журналистка пока не планирует. Хотя и скучает по настоящему телевидению.

До выхода в декрет Юлия Маркова работала на телевидении Источник: Юлия Маркова

— У меня официально второго декрета не было. Я уволилась с телевидения еще в 2022 году, когда забеременела вторым. Тогда мне хотелось исключить любой стресс. Ушла и какое-то время была безработной. Потом стала самозанятой, занялась блогом. Сейчас у меня младшему 3,8, я уже давно должна была бы выйти, по идее. Но люди всё равно думают, что я в декрете, а я не развеиваю этот миф. Многим сложно понять, что можно находиться дома, зарабатывать и посвящать много времени детям.

Корреспондент «Декретных вестей» вещает не только про горшки и подгузники. Юлия Маркова часто пишет о деревенской жизни, с которой знакома не понаслышке. И эти публикации нравятся ее подписчикам не меньше видеороликов про будни мам.

Бывают в «Декретных вестях» и выездные репортажи. Например, о танцевальном турнире Источник: Юлия Маркова