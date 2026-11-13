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Происшествия Проблема Фермеры предложили конфисковывать квадроциклы у мажоров, губящих их урожаи

Фермеры предложили конфисковывать квадроциклы у мажоров, губящих их урожаи

И отправлять изъятую у нарушителей мототехнику в зону проведения СВО

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Фермеры предложили конфисковывать квадроциклы у мажоров, губящих их урожаи | Источник: фото предоставлены фермерами специально для MSK1.RUФермеры предложили конфисковывать квадроциклы у мажоров, губящих их урожаи | Источник: фото предоставлены фермерами специально для MSK1.RU
Источник:

фото предоставлены фермерами специально для MSK1.RU

У российских фермеров лопнуло терпение: аграрии обратились в Правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации с просьбой ужесточить законодательство и конфисковывать квадроциклы и другую мототехнику у тех, кто беспечно гоняет на ней по сельхозугодьям. С последующей передачей транспорта в зону проведения СВО.

Фермеры уверяют: это не прихоть, а давно перезревшая проблема. Городские медиа рассказывали о беспределе, который устраивают на сельхозугодьях развлекающиеся горожане. В погоне за острыми ощущениями мажоры на квадроциклах гоняют прямо по посевам, чем наносят крестьянам ущерб на сотни миллионов рублей. Под колесами внедорожной техники гибнут и научные труды ученых-селекционеров, как это произошло недавно на участках ФИЦ «Немчиновка». Мало того, глубокие колеи, оставленные после таких заездов, ведут к поломке дорогостоящей сельхозтехники.

Перед лицом новых сельскохозяйственных вредителей аграрии беззащитны. Взывание к совести нарушителей — о том, что они губят чужие труды и не надо здесь кататься, — зачастую бесполезны. Даже наоборот: по словам фермеров, такие граждане наглеют всё больше, считая своим правом ездить по чужим полям, и всё чаще диалоги с ними происходят на повышенных тонах, с угрозами в адрес земледельцев. Полиция же, как правило, никак не реагирует на заявления о безобразиях и нанесенном ущербе.

«Администрации муниципальных образований в Калуге, Оренбурге, Кургане, Белгороде, Челябинске и десятках других регионов фиксируют рост подобных инцидентов, однако действующее законодательство не предоставляет им и правообладателям земельных участков эффективных инструментов защиты… — говорится в обращении Ассоциации „Народный фермер“ (объединяет более 15 тысяч хозяйств и переработчиков в 73 регионах страны). — Фактически сложилась ситуация, при которой гражданин может безнаказанно заехать на поле, уничтожить посевы, создать угрозы собственной жизни и здоровью, а фермер остается один на один с последствиями».

В связи с этим Ассоциация попросила ввести в КоАП РФ «самостоятельный состав правонарушения, предусматривающий ответственность за проникновение на земельный участок без согласия правообладателя», а наряду с денежным штрафом «установить санкцию в виде конфискации транспортного средства (квадроциклы, мотоциклы, мотовездеходы и т. п.), использованного для совершения указанного правонарушения, с последующей передачей конфискованной техники в зону проведения специальной военной операции для нужд Вооруженных Сил РФ».

— Пора государству вмешаться и защитить сельхозпроизводителей от неконтролируемых гонок по нашим полям, — прокомментировал MSK1.RU зампредседателя Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. — Люди окончательно потеряли совесть, почему-то считая нормальным губить наши посевы, многие из них уверовали в свою безнаказанность. Мы уверены, что только жесткие меры, включая штрафы и угрозу конфискации квадроциклов за покатушки по нашим сельхозугодьям, могут остановить этот массовый вандализм. Поля будут целее, а изъятая у нарушителей техника принесет больше пользы в зоне проведения СВО.

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Алексей Овчинников
Гонки на квадроциклах Урожай зерновых Фермер Научная работа
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Комментарии
3
Гость
1 час
Надо на ярославские поля их направить, хоть борщевик, может изведут. Все равно больше ничего у нас не растет
Гость
2 часа
Технику изымать, водятлов и технику- на сво
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Гость
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